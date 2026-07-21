Zoomlion Perluas Rangkaian Perkhidmatan Eropah dengan Latihan Profesional dan Sokongan di Lokasi 4-Jam

CHANGSHA, China, 21 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") memperluas keupayaan perkhidmatan pelanggan setempatnya di seluruh Eropah, dengan rangkaian perkhidmatannya kini meliputi lebih daripada 30 bandar di lebih 20 negara serta merangkumi hampir 10 pusat latihan dan lokasi latihan. Disokong oleh rangkaian alat ganti berbilang peringkat dan platform perkhidmatan digital, sistem berkenaan menyediakan latihan profesional, sokongan alat ganti, bantuan teknikal serta perkhidmatan di lokasi dalam tempoh empat jam yang merangkumi enam barisan produk utama. Penambahan terkini ialah pusat latihan antarabangsa pertama Zoomlion yang dikhususkan untuk jentera konkrit, yang baru-baru ini memulakan operasi di Poland.

Dibangunkan dan diselaraskan oleh subsidiari Zoomlion di Poland, pusat tersebut direka untuk menyokong keperluan operasi dan penyelenggaraan pengguna peralatan konkrit di Eropah dan telah memulakan operasi secara berkala. Pada hari pertama, pusat itu telah mengendalikan program latihan trak pam konkrit tersuai selama dua hari kepada tujuh tenaga profesional teknikal daripada pelanggan Eropah.

Pusat itu mencerminkan model perkhidmatan Zoomlion yang lebih meluas di Eropah, dibangunkan berdasarkan penekanan yang diberikan oleh pelanggan tempatan terhadap ketersediaan alat ganti, bekalan yang tepat pada masanya, dokumentasi teknikal, latihan profesional serta diagnosis kerosakan yang kompleks. Apabila sokongan di lokasi diperlukan, jurutera perkhidmatan Zoomlion boleh tiba di lokasi pelanggan dalam tempoh empat jam. Permintaan perkhidmatan boleh dikemukakan melalui talian penting Zoomlion, e-mel, MyZoomlion, kod QR peralatan dan saluran media sosial rasmi, dengan maklum balas awal diberikan dalam tempoh sejam.

Di seluruh Eropah, rangkaian perkhidmatan itu menyokong jentera tolak tanah, pelantar kerja udara, kren kejuruteraan, jentera konkrit, jentera pertanian dan kenderaan industri.

Syarikat turut memperluas infrastruktur alat ganti dan latihan serantaunya. Di bawah pelan rangkaian perkhidmatan Eropah, Jerman berfungsi sebagai hab serantau Zoomlion yang mengintegrasikan pengedaran peralatan, bekalan alat ganti, pembaikan utama dan latihan profesional. Hab ini disokong oleh pusat alat ganti nasional yang terletak di Rotterdam, Paris, Birmingham dan Warsaw, selain gudang alat ganti di peringkat bandar. Zoomlion turut menubuhkan pusat latihan utama di Jerman, Hungary dan Poland, di samping lokasi latihan tambahan di Perancis, Belanda dan United Kingdom.

Memandang ke hadapan, Zoomlion merancang untuk memperluas pasukan jurutera tempatannya, memperkukuh stok simpanan alat ganti, meningkatkan keupayaan diagnostik jarak jauh serta melanjutkan model perkhidmatan empat jam ke kawasan di luar kluster bandar utama Eropah. Ia juga berhasrat mempercepat akses kepada sumber perkhidmatan dan juga sokongan alat ganti.

Sebagai sebahagian daripada strategi penyetempatan yang lebih meluas, Zoomlion akan terus menyesuaikan rangkaian perkhidmatan tempatan mengikut keperluan dan keadaan operasi di pasaran antarabangsa yang berbeza, di samping meningkatkan kecekapan maklum balas dan sokongan pelanggan sepanjang kitaran hayat produk di peringkat global.

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