Zoomlion erweitert europäisches Servicenetzwerk um professionelle Schulungen und 4-Stunden-Vor-Ort-Support

CHANGSHA, China, 21. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion") hat seine Kapazitäten für den kundennahen Service in Europa ausgebaut; das Servicenetzwerk umfasst mittlerweile mehr als 30 Städte in über 20 Ländern sowie fast 10 Schulungszentren und -standorte. Unterstützt durch ein mehrstufiges Ersatzteilnetzwerk und digitale Serviceplattformen bietet das System professionelle Schulungen, Ersatzteilversorgung, technische Unterstützung sowie einen Vier-Stunden-Vor-Ort-Service für sechs wichtige Produktlinien. Neuester Zuwachs ist das erste internationale Schulungszentrum von Zoomlion für Betonmaschinen, das kürzlich in Polen seinen Betrieb aufgenommen hat.

Das von der polnischen Tochtergesellschaft von Zoomlion entwickelte und koordinierte Zentrum soll die Betriebs- und Wartungsanforderungen der Nutzer von Betonmaschinen in Europa unterstützen und hat nun den regulären Betrieb aufgenommen. Bereits am ersten Tag führte das Zentrum ein zweitägiges, maßgeschneidertes Schulungsprogramm für Betonpumpen-LKWs für sieben technische Fachkräfte eines europäischen Kunden durch.

Das Zentrum spiegelt das umfassendere europäische Servicemodell von Zoomlion wider, das auf die Anforderungen der lokalen Kunden hinsichtlich Ersatzteilverfügbarkeit, pünktlicher Lieferung, technischer Dokumentation, professioneller Schulungen und komplexer Fehlerdiagnose ausgerichtet ist. Wenn Vor-Ort-Unterstützung erforderlich ist, kann ein Zoomlion-Servicetechniker den Kunden innerhalb von vier Stunden erreichen. Serviceanfragen können über die Zoomlion-Hotline, per E-Mail, über MyZoomlion, mithilfe von QR-Codes an den Geräten sowie über offizielle Social-Media-Kanäle eingereicht werden, wobei eine erste Antwort innerhalb einer Stunde erfolgt.

Europaweit unterstützt das Servicenetzwerk Erdbewegungsmaschinen, Hubarbeitsbühnen, Baukräne, Betonmaschinen, Landmaschinen und Industriefahrzeuge.

Das Unternehmen hat außerdem seine regionale Ersatzteil- und Schulungsinfrastruktur ausgebaut. Im Rahmen seines europäischen Servicenetzwerkplans fungiert Deutschland als regionaler Knotenpunkt von Zoomlion, der den Vertrieb von Maschinen, die Ersatzteilversorgung, größere Reparaturen und professionelle Schulungen bündelt. Dieser Knotenpunkt wird durch nationale Ersatzteilzentren in Rotterdam, Paris, Birmingham und Warschau sowie durch Ersatzteillager auf Stadtebene unterstützt. Zoomlion hat zudem große Schulungszentren in Deutschland, Ungarn und Polen eingerichtet, ergänzt durch weitere Schulungsstandorte in Frankreich, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich.

Mit Blick auf die Zukunft plant Zoomlion, sein lokales Technikteam zu vergrößern, die Ersatzteilvorräte zu stärken, die Ferndiagnose zu verbessern und das Vier-Stunden-Servicemodell über die wichtigsten europäischen Ballungsräume hinaus auszuweiten. Zudem strebt das Unternehmen an, den Zugang sowohl zu Serviceressourcen als auch zur Ersatzteilversorgung zu beschleunigen.

Im Rahmen seiner umfassenden Lokalisierungsstrategie wird Zoomlion die lokalen Servicenetzwerke weiterhin an die Bedürfnisse und Betriebsbedingungen der verschiedenen internationalen Märkte anpassen und gleichzeitig die Reaktionsgeschwindigkeit sowie den Kundensupport über den gesamten Lebenszyklus hinweg weltweit verbessern.