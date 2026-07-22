줌라이언, 전문 교육 및 4시간 이내 현장 지원으로 유럽 서비스 네트워크 확대

창사, 중국 2026년 7월 22일 /PRNewswire/ -- 줌라이언중공업과학기술유한공사(Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd., 이하 '줌라이언')가 유럽 전역에서 현지화된 고객 서비스 역량을 확대했다. 현재 줌라이언의 서비스 네트워크는 20여 개국 30여 도시에 뻗어 있으며, 교육센터와 교육 거점을 약 10곳 운영하고 있다. 다단계 예비 부품 공급망과 디지털 서비스 플랫폼을 기반으로 하는 시스템으로 6대 주요 제품군에 전문 교육, 예비 부품 지원, 기술 지원 및 4시간 이내 현장 서비스를 제공한다. 최근에는 콘크리트 기계 전용으로 설립된 줌라이언 최초의 해외 교육센터가 폴란드에서 운영을 시작했다.

줌라이언의 폴란드 자회사가 개발하고 운영을 총괄하는 이 센터는 유럽 콘크리트 장비 사용자의 운용 및 유지보수 수요를 지원하기 위해 설립됐으며, 현재 정규 운영에 들어갔다. 운영 첫날에는 유럽 고객사의 기술 전문가 7명을 대상으로 이틀간의 맞춤형 콘크리트 펌프 트럭 교육 프로그램을 진행했다.

이 센터는 부품 가용성, 적시 공급, 기술 문서, 전문 교육 및 복잡한 고장 진단을 중시하는 현지 고객의 요구에 맞춰 구축된 줌라이언의 광범위한 유럽 서비스 모델을 보여준다. 현장 지원이 필요한 경우 줌라이언 서비스 엔지니어가 4시간 이내에 고객에게 도착할 수 있다. 서비스 요청은 줌라이언의 핫라인, 이메일, MyZoomlion, 장비 QR 코드 및 공식 소셜미디어 채널을 통해 접수할 수 있으며, 1시간 이내에 최초 응답이 제공된다.

유럽 전역의 서비스 네트워크는 토공 기계, 고소작업 플랫폼, 건설용 크레인, 콘크리트 기계, 농업 기계 및 산업용 차량을 지원한다.

줌라이언은 지역 예비 부품 및 교육 인프라도 확대했다. 유럽 서비스 네트워크 계획에 따라 독일은 장비 유통, 예비 부품 공급, 대규모 수리 및 전문 교육을 통합하는 줌라이언의 지역 허브 역할을 한다. 이 허브는 로테르담, 파리, 버밍엄 및 바르샤바에 위치한 국가별 부품센터와 도시 단위 부품 창고의 지원을 받는다. 줌라이언은 독일, 헝가리 및 폴란드에 주요 교육센터를 설립했으며, 프랑스, 네덜란드 및 영국에도 추가 교육 거점을 마련했다.

줌라이언은 앞으로 현지 엔지니어링팀을 확대하고, 부품 재고를 강화하며, 원격 진단 역량을 개선할 계획이다. 또한 4시간 이내 서비스 모델을 유럽의 주요 도시 권역을 넘어 확대하고, 서비스 자원과 부품 지원에 대한 접근성도 더욱 높일 방침이다.

줌라이언은 광범위한 현지화 전략의 일환으로 각 해외 시장의 요구와 운영 여건에 맞춰 현지 서비스 네트워크를 지속적으로 조정하는 한편, 전 세계적으로 대응 효율성과 제품 전 생애주기에 걸친 고객 지원을 강화할 예정이다.

SOURCE Zoomlion