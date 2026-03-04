A ZTE apresenta inovações em IA de ponta a ponta no MWC Barcelona 2026, moldando um futuro inteligente.

A ZTE apresentará suas mais recentes soluções no MWC Barcelona 2026 e ressaltará a integração profunda entre IA e TIC por meio de quatro áreas estratégicas: Conectividade Inteligente com IA, Nuvem Inteligente com IA, Casa Inteligente com IA e Dispositivos Pessoais Inteligentes com IA

A ZTE revelará oito conquistas inovadoras, demonstrando seu avanço contínuo em inovação tecnológica.

A ZTE participará dos principais fóruns da GSMA, compartilhando insights estratégicos sobre Inovação Corporativa, Infraestrutura Inteligente, Connect AI, Tech4ALL e Game Changer.

BARCELONA, Espanha, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), líder global no fornecimento de soluções integradas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), participará do MWC Barcelona 2026, de 2 a 5 de março, sob o tema "Construindo um Futuro Inteligente".

Guiada pela estratégia "Todos em IA, IA para Todos", a ZTE apresentará as mais recentes conquistas de sua estratégia atualizada "Conectividade + Computação" e colaborará com parceiros globais para construir um futuro digital aberto, seguro e inclusivo.

A ZTE participa do MWC Barcelona 2026 com o tema “Construindo um Futuro Inteligente” (PRNewsfoto/ZTE Corporation) Pioneira em smartphones com IA integrada nativamente (PRNewsfoto/ZTE Corporation) Inteligência Artificial para todos (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

O estande da ZTE está localizado no 3F30, no Pavilhão 3 da Fira Gran Via, onde a empresa apresentará soluções e produtos de última geração, destacando conectividade com IA integrada nativamente, infraestrutura de computação inteligente eficiente e de baixo impacto de carbono, e dispositivos inovadores para casas inteligentes e uso pessoal.

Portfólio completo de IA para quatro domínios principais.

Na edição deste ano da exposição, a ZTE destacará a profunda integração da IA e das TIC por meio de quatro áreas principais de exposição: Conectividade Inteligente com IA, Nuvem Inteligente com IA, Casa Inteligente com IA e Dispositivos Pessoais Inteligentes com IA Abrangendo toda a cadeia de valor — da infraestrutura às aplicações, e do projeto de arquitetura à implementação comercial — a ZTE apresenta uma estrutura de solução de inteligência digital abrangente e completa para todos os cenários.

No âmbito da Conectividade Agêntica com IA, para redes móveis, aproveitando a arquitetura nativa de IA da ZTE para impulsionar continuamente a inovação de produtos e soluções, construir infraestruturas ultraeficientes, liderar o paradigma de redes autônomas de nível L4 e desbloquear novas fronteiras para a monetização do valor de Conectividade+IA. Para redes ópticas, a ZTE firma parcerias estratégicas com operadoras em uma evolução estruturada em três etapas — da fibra óptica às redes totalmente ópticas e, posteriormente, às redes ópticas com IA — impulsionando o avanço contínuo e o crescimento sustentável dos negócios. Essa jornada baseia-se em uma construção otimizada sob a perspectiva do custo total de propriedade (TCO) para acelerar a implantação de fibra óptica, impulsionada por fatores-chave como velocidade, experiência do usuário e monetização de serviços, com o objetivo de aumentar de forma consistente a receita média por usuário (ARPU) na fase totalmente óptica, além de avançar para redes ópticas com inteligência artificial (IA) que oferecem uma base ultrabanda larga, ultrassensível e ultrainteligente, possibilitando um salto significativo e abrangente no valor comercial. Além disso, a solução HI-NET, baseada em tecnologias de ponta como a integração de banda completa C+L de 1,6 Tbps e poder de computação de IA embutido, constrói uma base de rede de alto desempenho e alta inteligência para a era da inteligência conectada. Para redes de campus, a ZTE lançou produtos inovadores, incluindo o primeiro gateway de serviço integrado 5 em 1 50G PON do setor e gateways FTTR de nível empresarial que integram conectividade óptica, segurança de vídeo, computação e recursos de armazenamento. Essas inovações permitem que as operadoras evoluam de simples fornecedoras de fibra óptica para a entrega de uma rede inteligente e abrangente, servindo como um fator-chave para sua expansão no mercado corporativo. Para simplificar as operações e a manutenção (O&M) complexas das redes e viabilizar operações orientadas a valor, a ZTE oferece a solução de rede autônoma AIR Net, certificada pela TMF. Construídas sobre uma arquitetura inteligente, aberta e em camadas, as soluções de rede autônomas, baseadas em agentes e de pilha completa, ajudam as operadoras a reduzir as despesas operacionais e aumentar a receita. A ZTE já estabeleceu parcerias com diversas operadoras para implantar redes autônomas de alto nível, obtendo resultados promissores.

A IA na nuvem, como base da inteligência digital, é um foco fundamental no estande da ZTE. Para centros de dados, a solução Elastic AIDC pode atender à demanda por alta eficiência e flexibilidade. Seu design altamente modular permite uma implantação rápida, reduzindo o tempo de construção em 40% em comparação com as soluções tradicionais. Com a placa fria, o resfriamento por imersão e o sistema HVDC de 800V, a eficiência energética geral aumentou em 25%. Além disso, as baterias de íon-lítio de alta tensão seguras aumentam ainda mais a eficiência energética e a segurança. Em termos de infraestrutura de computação, alavancando plenamente suas competências em codesign de redes de computadores e na integração entre software e hardware, a ZTE desenvolve infraestrutura de computação inteligente voltada a todos os cenários, alcançando um custo total de propriedade (TCO) otimizado. Com foco na infraestrutura digital e inteligente empresarial, a ZTE desenvolve o Co-Claw, um agente de IA corporativo completo e seguro, projetado para integrar-se a todos os fluxos de trabalho de escritório, pesquisa e desenvolvimento e operações, elevando de forma abrangente a eficiência organizacional. Em busca do desenvolvimento sustentável, a ZTE implementou diversas aplicações digitais e inteligentes inovadoras nas áreas de educação e saúde, com o objetivo de promover a equidade no acesso a recursos e ampliar os benefícios inclusivos da IA. Além da infraestrutura, a ZTE estabeleceu um ecossistema de computação robusto e diversas aplicações. Com atuação em mais de 160 países e regiões, a ZTE possui vasta experiência global, conhecimento especializado em serviços locais e forte capacidade de execução. Ao aproveitar ao máximo esses pontos fortes, a ZTE pretende construir um ecossistema global de computação próspero e alcançar o sucesso compartilhado com parceiros e clientes.

No segmento de Casa Inteligente com IA, a ZTE mantém posição de liderança no mercado de terminais para smart home, com embarques anuais superiores a 100 milhões de unidades, ocupando também o primeiro lugar global em embarques de CPE, IP STB, terminais Wi-Fi 7, como também de produtos FWA e MBB. Na era da IA, a empresa está construindo uma arquitetura de nova geração com "Conectividade como Base, Tela como Meio e IA como Núcleo", visando criar uma experiência de vida de qualidade onde "Telas em Movimento, Serviços na Ponta dos Dedos". Para alcançar esse objetivo, a ZTE lançou diversas inovações inéditas no setor, incluindo: O primeiro CPE Wi-Fi 8 comercial do mercado, abrindo caminho para a verdadeira conectividade 10G; o primeiro display inteligente com IA, com "Cérebro Duplo, Telas Duplas e Conectividade Total"; a primeira linha de PCs em nuvem com IA, abrangendo todos os tamanhos de tela e estabelecendo um novo padrão para a experiência multitelas; a primeira plataforma integrada de gerenciamento de terminais e nuvem, permitindo orquestração inteligente de ponta a ponta e evolução abrangente, da conectividade à inteligência baseada em cenários.

Como pioneira em telefones com IA nativa, a ZTE lidera a inovação e a adoção comercial de tecnologia de IA de ponta com sua abordagem "Inovação + Ação", remodelando o paradigma da interação humano-dispositivo ao integrar profundamente a IA em hardware, software e ecossistema, transformando a IA de uma mera ferramenta em uma parceira ativa e simbiótica que entende e cresce com você. No universo dos jogos e dos e-sports, a ZTE está evoluindo de "Nascida para Vencer" para "Vencer Mais Jogos". Com os smartphones para jogos das séries REDMAGIC e nubia Neo como carro-chefe, a empresa está construindo a marca de tecnologia que melhor se conecta com o estilo de vida dos jovens. Para FWA e MBB, seus dispositivos 5G FWA e MBB ocupam a posição número 1 em participação de mercado global há cinco anos consecutivos, oferecendo conectividade verde, com inteligência artificial e segura em cenários pessoais, veiculares e residenciais, impulsionada pela estratégia "5G para Todos".

Oito conquistas inovadoras reveladas, demonstrando o progresso da inovação.

Durante o evento, a ZTE revelará oito conquistas inovadoras, abrangendo a evolução das redes, a infraestrutura de computação inteligente, as plataformas de agentes de IA e as inovações em terminais. Esses avanços evidenciam o progresso contínuo da empresa em pesquisa e desenvolvimento independente de tecnologias-chave, na otimização da arquitetura de sistemas e na comercialização em larga escala, fornecendo suporte sólido à transformação digital e inteligente do setor.

AIR MAX: Uma pilha de IA de 10 blocos alimenta uma arquitetura de capacidade de três camadas — infraestrutura nativa de IA, operações autônomas L4, mecanismo de monetização — promovendo tecnologia, eficiência e modelos de negócios para remodelar as redes móveis em um paradigma de "IA a serviço da IA".

Uma pilha de IA de 10 blocos alimenta uma arquitetura de capacidade de três camadas — infraestrutura nativa de IA, operações autônomas L4, mecanismo de monetização — promovendo tecnologia, eficiência e modelos de negócios para remodelar as redes móveis em um paradigma de "IA a serviço da IA". GigaMIMO: Apresenta o primeiro protótipo 6G do mundo com mais de 2000 elementos de antena na banda U6G, alimentado por algoritmos de IA, proporcionando um aumento de capacidade 10 vezes superior ao 5G-Advanced. O protótipo GigaMIMO 6G será apresentado no local e o primeiro serviço imersivo do setor, baseado em IA, na banda U6G será demonstrado, redefinindo um novo paradigma para a interação humano-agente.

Apresenta o primeiro protótipo 6G do mundo com mais de 2000 elementos de antena na banda U6G, alimentado por algoritmos de IA, proporcionando um aumento de capacidade 10 vezes superior ao 5G-Advanced. O protótipo GigaMIMO 6G será apresentado no local e o primeiro serviço imersivo do setor, baseado em IA, na banda U6G será demonstrado, redefinindo um novo paradigma para a interação humano-agente. 200G PON: Lança o primeiro protótipo de 200G-PON em modo burst multi-ONU do setor, alcançando transmissão upstream em burst multi-ONU a taxas de até 200 Gbps.

Lança o primeiro protótipo de 200G-PON em modo burst multi-ONU do setor, alcançando transmissão upstream em burst multi-ONU a taxas de até 200 Gbps. SuperPOD: Adotando a inovadora arquitetura Orthogonal Electrical eXchange com design sem cabos, flexível e compatível com múltiplas GPUs; um único rack suporta até 128 GPUs, possibilitando redes convergentes com escalabilidade vertical e horizontal.

Adotando a inovadora arquitetura Orthogonal Electrical eXchange com design sem cabos, flexível e compatível com múltiplas GPUs; um único rack suporta até 128 GPUs, possibilitando redes convergentes com escalabilidade vertical e horizontal. Co-Sight AI Agent Studio: Criando agentes inteligentes de nível industrial precisos, confiáveis e seguros, a Co-Sight tem se classificado consistentemente em primeiro lugar nas avaliações GAIA e HLE.

Criando agentes inteligentes de nível industrial precisos, confiáveis e seguros, a Co-Sight tem se classificado consistentemente em primeiro lugar nas avaliações GAIA e HLE. Wi-Fi 8: A primeira do setor a lançar uma solução Wi-Fi 8 Mesh, oferecendo conectividade ultraestável e de alta velocidade.

A primeira do setor a lançar uma solução Wi-Fi 8 Mesh, oferecendo conectividade ultraestável e de alta velocidade. Tela Intermediária com IA: Primeira no mundo a lançar a tela intermediária com IA, com "Cérebro Duplo, Tela Dupla e Conectividade Inteligente em Todo o Ecossistema", integrando de forma profunda entretenimento, comunicação, segurança e controle inteligente em todos os cenários.

Primeira no mundo a lançar a tela intermediária com IA, com "Cérebro Duplo, Tela Dupla e Conectividade Inteligente em Todo o Ecossistema", integrando de forma profunda entretenimento, comunicação, segurança e controle inteligente em todos os cenários. Pioneiro em telefones com IA nativa O nubia M153 com o assistente de IA Doubao oferece uma experiência inovadora de execução perfeita de tarefas entre aplicativos. Este dispositivo foi lançado na China em dezembro passado.

Durante o MWC Barcelona 2026, a ZTE também realizará várias atividades importantes, incluindo o lançamento da nova espécie de IA, o lançamento dos novos produtos nubia NEO e REDMAGIC, o evento de lançamento da AIR MAX para a rede do futuro e vários eventos conjuntos de lançamento para clientes, apresentando uma série de produtos inovadores para o setor. Além disso, a ZTE participará dos principais fóruns temáticos promovidos pela GSMA, onde compartilhará insights atualizados e estudos de caso sobre tópicos estratégicos como Inovação Corporativa, Infraestrutura Inteligente, Connect AI, Tech4ALL e Game Changer. A ZTE colaborará com operadoras globais, parceiros do setor e líderes de pensamento para acelerar a inovação inteligente em todos os setores.

Com a convergência da IA e das TIC, a conectividade e as capacidades computacionais continuam a evoluir em conjunto. As fronteiras entre os mundos físico e digital continuam a se dissipar, inaugurando uma nova era de inteligência impulsionada por algoritmos e colaboração inteligente. De 2 a 5 de março, junte-se à ZTE para testemunhar a aceleração do progresso e criar um futuro inteligente.

