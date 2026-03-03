ZTE Tampilkan Rangkaian Inovasi AI Terpadu di MWC Barcelona 2026, Mewujudkan Masa Depan Cerdas

Lokasi booth ZTE berada di 3F30, Hall 3, Fira Gran Via. Di sana, ZTE memperkenalkan berbagai solusi dan produk mutakhir yang menonjolkan konektivitas AI, infrastruktur komputasi cerdas yang efisien dan rendah karbon, serta perangkat rumah pintar dan perangkat pribadi inovatif.

Portofolio AI Menyeluruh di Empat Domain Utama

Dalam pameran tahun ini, ZTE menekankan integrasi mendalam antara AI dan TIK melalui empat area utama: AI Agentic Connectivity, AI Cloud, AI Home, dan Smart Personal Devices. Mencakup seluruh rantai nilai—mulai dari infrastruktur hingga aplikasi, serta dari desain arsitektur hingga implementasi komersial—ZTE menghadirkan kerangka solusi kecerdasan digital yang komprehensif untuk berbagai skenario.

Untuk AI Agentic Connectivity, khususnya jaringan seluler, ZTE memanfaatkan arsitektur AI-native guna mendorong inovasi produk dan solusi secara berkelanjutan. Tujuannya, membangun infrastruktur ultra-efisien, merintis paradigma jaringan otonom L4, serta membuka peluang baru untuk monetisasi Connectivity+AI. Untuk jaringan optik, ZTE bekerja sama dengan pihak operator dalam tiga tahap evolusi yang jelas: fiberisasi, jaringan all-optical, dan jaringan optik berbasiskan AI guna mendorong kemajuan dan kesuksesan bisnis. Pendekatan ini berawal dari pembangunan yang dioptimalkan dari sisi biaya (TCO) untuk mempercepat fiberisasi. Pada tahap all-optical, fokus diberikan pada peningkatan kecepatan, pengalaman pengguna, dan monetisasi layanan guna meningkatkan ARPU. Selanjutnya, jaringan optik berbasiskan AI menghadirkan fondasi ultra-broadband, ultra-sensing, dan ultra-intelligent untuk mendorong peningkatan nilai komersial. Selain itu, solusi HI-NET yang menggabungkan teknologi canggih seperti C+L full-band integrated 1.6Tbps dan kemampuan komputasi AI terintegrasi, membangun fondasi jaringan berperforma tinggi dan cerdas untuk era konektivitas berbasiskan kecerdasan. Untuk jaringan kampus, ZTE meluncurkan produk inovatif, termasuk gateway layanan terintegrasi 5-in-1 50G PON pertama di industri dan gateway FTTR berstandar perusahaan yang memadukan konektivitas optik, keamanan video, komputasi, dan penyimpanan data. Inovasi tersebut membantu pihak operator bertransformasi dari sekadar penyedia serat optik menjadi penyedia jaringan cerdas terpadu, sekaligus memperluas penetrasi ke segmen pasar perusahaan. Untuk mendukung tahap operasional dan pemeliharaan (O&M) jaringan yang kompleks serta operasi berbasiskan nilai, ZTE menghadirkan solusi jaringan otonom AIR Net yang telah tersertifikasi TM Forum. Dirancang dengan arsitektur cerdas berlapis dan terbuka, solusi jaringan otonom berbasis agen ini membantu operator menghemat biaya operasional (OpEx) sekaligus meningkatkan pendapatan. ZTE telah bermitra dengan sejumlah operator untuk menerapkan jaringan otonom tingkat tinggi dengan hasil yang signifikan.

AI Cloud menjadi salah satu fokus utama di booth ZTE sebagai fondasi kecerdasan digital. Untuk pusat data, solusi Elastic AIDC mampu memenuhi kebutuhan efisiensi tinggi sekaligus fleksibilitas. Desainnya yang sangat modular mendukung implementasi cepat dan memangkas proses pengembangan hingga 40% dibandingkan solusi biasa. Dengan teknologi pendingin cold-plate, immersion cooling, serta sistem 800V HVDC, efisiensi energi secara keseluruhan meningkat hingga 25%. Selain itu, penggunaan baterai lithium-ion tegangan tinggi yang aman turut meningkatkan efisiensi daya sekaligus keamanan operasional. Dalam hal infrastruktur komputasi, ZTE memanfaatkan keunggulannya dalam perancangan terpadu antara komputasi dan jaringan, serta desain terintegrasi perangkat keras dan perangkat lunak. Pendekatan ini memfasilitasi pembangunan infrastruktur komputasi cerdas untuk berbagai skenario dengan Total Cost of Ownership (TCO) yang optimal. Untuk mendukung transformasi digital perusahaan, ZTE menghadirkan Co-Claw, agen AI berstandar perusahaan yang aman dan terintegrasi secara menyeluruh. Solusi ini mendukung seluruh proses kerja, mulai dari aktivitas perkantoran, penelitian dan pengembangan, hingga operasional sehingga meningkatkan efisiensi perusahaan secara menyeluruh. Mendukung pembangunan berkelanjutan, ZTE juga menerapkan berbagai aplikasi digital dan cerdas dalam bidang pendidikan dan layanan kesehatan. Inisiatif ini memeratakan akses sumber daya dan memberikan manfaat AI yang inklusif. Selain infrastruktur, ZTE turut membangun ekosistem komputasi yang mutakhir beserta berbagai aplikasinya. Dengan bisnis yang menjangkau lebih dari 160 negara dan wilayah, ZTE menguasai pengalaman global yang luas, keahlian layanan lokal, serta kemampuan implementasi yang mumpuni. Dengan seluruh keunggulan tersebut, ZTE berkomitmen membangun ekosistem komputasi global yang berkembang dan mencapai kesuksesan bersama mitra serta pelanggan.

Di domain AI Home, ZTE mempertahankan posisi terdepan di segmen pasar terminal smart home dengan volume penjualan tahunan melebihi 100 juta unit. ZTE juga menempati peringkat pertama secara global dalam penjualan CPE, IP STB, terminal Wi-Fi 7, serta produk FWA dan MBB. Di era AI, ZTE membangun arsitektur generasi baru dengan konsep "Connectivity as the Base, Screen as the Medium, and AI as the Core". Tujuannya, menciptakan gaya hidup berkualitas dengan konsep "Screens on the Go, Services at Your Fingertips". Untuk mewujudkan visi tersebut, ZTE meluncurkan berbagai inovasi pertama di industri, antara lain: CPE Wi-Fi 8 komersial pertama di dunia, membuka jalan menuju konektivitas 10G yang sesungguhnya; smart display berbasiskan AI pertama dengan konsep "Dual Brains, Dual Screens, and Full Connectivity"; jajaran cloud PC berbasiskan AI pertama yang mencakup berbagai ukuran layar, menetapkan standar baru untuk pengalaman media multilayar; platform manajemen terintegrasi terminal-cloud pertama yang mendukung orkestrasi cerdas secara terpadu, serta peningkatan menyeluruh, mulai dari konektivitas hingga kecerdasan berbasiskan skenario.

Sebagai pelopor AI-Native Phone, ZTE memimpin inovasi teknologi AI mutakhir dan penerapan komersial melalui pendekatan "Innovation + Action". ZTE mengubah cara manusia berinteraksi dengan perangkat dengan mengintegrasikan AI secara mendalam ke dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan ekosistem. Dengan pendekatan ini, AI tidak lagi sekadar alat, namun mitra cerdas yang mampu memahami dan berkembang bersama pengguna. Di bidang gim dan e-sports, ZTE beralih dari konsep "Born to Win" menjadi "Win More Games". Melalui gaming smartphones seri REDMAGIC dan nubia Neo, ZTE membangun merek teknologi yang selaras dengan gaya hidup generasi muda. Untuk FWA dan MBB, pangsa pasar global perangkat 5G FWA dan MBB ZTE telah menempati peringkat pertama selama lima tahun berturut-turut. Melalui strategi "5G for All", ZTE menghadirkan konektivitas yang ramah lingkungan, berbasiskan kecerdasan buatan, dan aman untuk berbagai skenario, mulai dari individu, kendaraan, hingga rumah.

Delapan Terobosan Utama Dilansir, Membuktikan Kemajuan Inovasi

Dalam ajang ini, ZTE memperkenalkan delapan terobosan yang mencakup evolusi jaringan, infrastruktur komputasi cerdas, platform agen AI, serta inovasi terminal. Pencapaian tersebut menegaskan kemajuan yang terus dibuat ZTE dalam penelitian dan pengembangan teknologi inti secara mandiri, optimalisasi arsitektur sistem, serta komersialisasi skala besar. Seluruh inovasi ini memberikan dukungan kuat bagi transformasi digital dan cerdas di berbagai industri.

AIR MAX: Tumpukan AI 10 lapis yang mendukung arsitektur tiga tingkat—infrastruktur AI-native, operasi otonom L4, dan mesin monetisasi—untuk meningkatkan teknologi, efisiensi, serta model bisnis, sekaligus mengubah jaringan seluler menuju paradigma "AI serves AI" .

Tumpukan AI 10 lapis yang mendukung arsitektur tiga tingkat—infrastruktur AI-native, operasi otonom L4, dan mesin monetisasi—untuk meningkatkan teknologi, efisiensi, serta model bisnis, sekaligus mengubah jaringan seluler menuju paradigma . GigaMIMO: Prototipe 6G pertama di dunia dengan lebih dari 2.000 elemen antena pada pita frekuensi U6G, didukung algoritma AI, menghadirkan peningkatan kapasitas 10 kali lipat dibanding 5G-Advanced. Prototipe ini akan dipamerkan langsung, bersama sesi demo layanan imersif berbasiskan AI pertama di industri pada pita frekuensi U6G, mendefinisikan ulang interaksi manusia dan agen AI.

Prototipe 6G pertama di dunia dengan lebih dari 2.000 elemen antena pada pita frekuensi U6G, didukung algoritma AI, menghadirkan peningkatan kapasitas 10 kali lipat dibanding 5G-Advanced. Prototipe ini akan dipamerkan langsung, bersama sesi demo layanan imersif berbasiskan AI pertama di industri pada pita frekuensi U6G, mendefinisikan ulang interaksi manusia dan agen AI. 200G PON: Prototipe 200G-PON burst-mode multi-ONU pertama di industri, mampu mencapai transmisi uplink hingga 200 Gbps secara bersamaan.

Prototipe 200G-PON multi-ONU pertama di industri, mampu mencapai transmisi hingga 200 Gbps secara bersamaan. SuperPOD: Menggunakan arsitektur Orthogonal Electrical eXchange inovatif dengan desain tanpa kabel ( zero cable ), kompatibel secara fleksibel dengan berbagai GPU. Satu rak dapat mendukung hingga 128 GPU dan mendukung jaringan konvergen scale-up/scale-out dengan ekspansi yang fleksibel.

Menggunakan arsitektur Orthogonal Electrical eXchange inovatif dengan desain tanpa kabel ( ), kompatibel secara fleksibel dengan berbagai GPU. Satu rak dapat mendukung hingga 128 GPU dan mendukung jaringan konvergen dengan ekspansi yang fleksibel. Co-Sight AI Agent Studio: Platform untuk membangun agen cerdas pada level industri yang akurat, andal, dan aman. Co-Sight secara konsisten meraih peringkat pertama dalam evaluasi GAIA dan HLE.

Platform untuk membangun agen cerdas pada level industri yang akurat, andal, dan aman. Co-Sight secara konsisten meraih peringkat pertama dalam evaluasi GAIA dan HLE. Wi-Fi 8: Solusi Wi-Fi 8 Mesh pertama di industri yang menghadirkan konektivitas ultra-stabil dan berkecepatan tinggi.

Solusi Wi-Fi 8 Mesh pertama di industri yang menghadirkan konektivitas ultra-stabil dan berkecepatan tinggi. AI Mid-Screen: Layar AI pertama di dunia dengan konsep "Dual-Brain Dual-Screen, Full-Domain Intelligent Connectivity" , mengintegrasikan hiburan, komunikasi, keamanan, dan kontrol pintar dalam berbagai skenario penggunaan.

Layar AI pertama di dunia dengan konsep , mengintegrasikan hiburan, komunikasi, keamanan, dan kontrol pintar dalam berbagai skenario penggunaan. AI Native Phone Pioneer: nubia M153 dengan Doubao AI Assistant menghadirkan pengalaman baru dalam menjalankan tugas lintasaplikasi secara mulus. Perangkat ini telah diluncurkan di Tiongkok pada Desember lalu.

Di MWC Barcelona 2026, ZTE juga akan menggelar sejumlah kegiatan utama, termasuk peluncuran AI New Species, peluncuran produk baru nubia NEO dan REDMAGIC, acara peluncuran AIR MAX for Future Network, serta berbagai acara peluncuran produk bersama pelanggan. Melalui kegiatan ini, ZTE akan menghadirkan serangkaian produk inovatif kepada industri. Selain itu, ZTE akan berpartisipasi dalam forum-forum utama yang diselenggarakan oleh GSMA. Dalam forum tersebut, ZTE akan berbagi perspektif dan studi kasus terbaru mengenai topik penting seperti inovasi perusahaan, infrastruktur cerdas, Connect AI, Tech4ALL, dan Game Changer. ZTE akan bekerja sama dengan operator global, mitra industri, dan para pemimpin pemikiran untuk mempercepat inovasi cerdas di berbagai sektor.

Seiring dengan konvergensi AI dan TIK, kemampuan konektivitas dan komputasi terus berkembang secara bersamaan. Batas antara dunia fisik dan digital semakin kabur sehingga membuka era baru berbasiskan kecerdasan yang didorong oleh algoritma dan kolaborasi cerdas. Pada 2 hingga 5 Maret, Anda dapat bergabung bersama ZTE untuk menyaksikan inovasi yang berjalan kian cepat, dan ikut membangun masa depan yang cerdas.

Kunjungi booth ZTE (3F30, Hall 3, Fira Gran Via) di MWC Barcelona 2026 atau:

https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html

