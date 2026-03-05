ZTE presenta al MWC 2026 di Barcellona le sue innovazioni AI full-stack per un futuro intelligente

Al MWC 2026 di Barcellona, ZTE ha presentato le sue ultime soluzioni, mettendo in evidenza la profonda integrazione tra intelligenza artificiale e tecnologie ICT attraverso quattro aree chiave: AI Agentic Connectivity, AI Cloud, AI Home e dispositivi personali intelligenti.

L'azienda ha illustrato otto traguardi significativi raggiunti, che evidenziano i progressi di ZTE nel campo dell'innovazione.

ZTE ha inoltre partecipato ai principali forum organizzati da GSMA, condividendo la propria visione su temi come innovazione aziendale, infrastrutture intelligenti, Connect AI, Tech4ALL e Game Changer.

BARCELLONA, Spagna, 5 marzo 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello globale di soluzioni integrate per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha partecipato al MWC Barcelona 2026, in programma dal 2 al 5 marzo, con il tema "Creating an Intelligent Future". Guidata dalla strategia "All in AI, AI for All", ZTE ha presentato gli ultimi sviluppi della propria strategia "Connectivity + Computing", collaborando con partner globali per contribuire alla costruzione di un futuro digitale aperto, sicuro e inclusivo.

Allo stand ZTE, situato al 3F30, Padiglione 3, Fira Gran Via, l'azienda ha esposto soluzioni e prodotti all'avanguardia, mettendo in mostra connettività nativa basata sull'intelligenza artificiale, infrastrutture di calcolo intelligenti ed efficienti dal punto di vista energetico, e nuovi dispositivi innovativi per la smart home e l'uso personale.

Intelligenza artificiale per tutti gli scenari in quattro ambiti chiave

Durante l'edizione 2026 della fiera, ZTE ha messo in evidenza la profonda integrazione tra intelligenza artificiale e tecnologie ICT attraverso quattro aree espositive principali: AI Agentic Connectivity, AI Cloud, AI Home e dispositivi personali intelligenti. Coprendo l'intera catena del valore, dall'infrastruttura alle applicazioni, dalla progettazione dell'architettura all'implementazione commerciale, l'azienda ha presentato un portafoglio completo di soluzioni di intelligenza digitale pensate per diversi scenari di utilizzo.

Nel campo della AI Agentic Connectivity, per le reti mobili ZTE ha sviluppato soluzioni basate sulla propria architettura AI-native per favorire l'innovazione tecnologica, migliorare l'efficienza delle infrastrutture e avanzare verso il paradigma delle reti autonome di livello L4, aprendo al tempo stesso nuove opportunità di monetizzazione grazie all'integrazione tra connettività e intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda le reti ottiche, ZTE collabora con gli operatori lungo un percorso di evoluzione in tre fasi: dalla diffusione della fibra, alle reti completamente ottiche, fino alle reti ottiche abilitate dall'intelligenza artificiale. Questo approccio punta ad accelerare l'adozione della fibra attraverso un'ottimizzazione del TCO (Total Cost of Ownership) e a valorizzare fattori chiave come velocità, qualità dell'esperienza e nuovi modelli di monetizzazione dei servizi, contribuendo ad aumentare l'ARPU nella fase delle reti completamente ottiche. L'evoluzione verso reti ottiche basate sull'AI mira inoltre a sviluppare infrastrutture di rete ad altissima capacità e con funzionalità intelligenti avanzate, in grado di generare nuovo valore per il mercato.

In questo contesto, la soluzione HI-NET, basata su tecnologie avanzate come C+L full-band integrato da 1,6 Tbps e capacità di calcolo AI integrate, garantisce alte prestazioni per l'era dell'intelligenza connessa.

Per le reti campus, ZTE ha presentato prodotti innovativi, tra cui il primo gateway del settore con servizi integrati 5-in-1 50G PON e gateway FTTR di livello enterprise, che integrano connettività ottica, sicurezza video, elaborazione e capacità di archiviazione. Queste innovazioni consentono agli operatori di evolvere dalla semplice fornitura di fibra alla realizzazione di reti intelligenti complete, sostenendo la loro espansione nel mercato enterprise.

Per supportare attività sempre più complesse di gestione e manutenzione delle reti (O&M), ZTE ha presentato la soluzione di rete autonoma AIR Net, certificata da TMF. Basata su un'architettura intelligente aperta e modulare, la soluzione utilizza agenti AI per aiutare gli operatori a ottimizzare le operazioni di rete, ridurre i costi operativi e migliorare l'efficienza complessiva. ZTE ha già avviato collaborazioni con diversi operatori per l'implementazione di reti autonome di livello avanzato, con risultati concreti in termini di efficienza operativa.

AI Cloud, fondamento dell'intelligenza digitale, è stato uno dei temi centrali dello stand di ZTE. Per i data center, l'azienda ha presentato la soluzione Elastic AIDC, progettata per rispondere alla crescente esigenza di efficienza e flessibilità. Grazie a un design altamente modulare, la soluzione consente un'implementazione rapida, riducendo i tempi di costruzione fino al 40% rispetto alle architetture tradizionali. L'adozione di tecnologie come cold plate, raffreddamento a immersione e alimentazione HVDC a 800 V consente inoltre di migliorare l'efficienza energetica complessiva del 25%, mentre l'utilizzo di batterie agli ioni di litio per sistemi ad alta tensione contribuisce inoltre a migliorare sia l'efficienza energetica sia la sicurezza.

Sul fronte dell'infrastruttura di calcolo, ZTE ha messo a frutto le proprie competenze nella progettazione integrata di rete, software e hardware per sviluppare infrastrutture di calcolo intelligenti adatte a diversi scenari applicativi e ottimizzate in termini di TCO. Con un focus particolare sull'infrastruttura digitale per il mondo enterprise, l'azienda ha inoltre presentato Co-Claw, un agente AI di livello enterprise progettato per integrarsi nei processi di lavoro, dalla gestione delle attività d'ufficio alla ricerca e sviluppo fino alle operazioni aziendali, contribuendo a migliorare l'efficienza organizzativa.

In un'ottica di sviluppo sostenibile, ZTE ha inoltre sviluppato numerose applicazioni digitali e intelligenti nei settori dell'istruzione e della sanità, con l'obiettivo di favorire un accesso più equo alle risorse e promuovere i benefici inclusivi dell'intelligenza artificiale. Oltre all'infrastruttura tecnologica, l'azienda sta costruendo anche un ecosistema digitale globale, supportato dalla propria presenza in oltre 160 paesi e regioni, da solide capacità di fornitura e da servizi localizzati. Grazie a questi punti di forza, ZTE punta a sviluppare un ecosistema aperto e collaborativo insieme a partner e clienti.

Nel segmento AI Home, ZTE ha confermato la sua posizione di leadership nel mercato dei terminali per la casa intelligente, con oltre 100 milioni di unità spedite ogni anno, risultando inoltre tra i principali fornitori globali di CPE, IP STB, dispositivi WiFi 7 e soluzioni FWA e MBB.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, l'azienda sta sviluppando una nuova architettura per la casa connessa basata su connettività avanzata, interfacce intelligenti e servizi AI integrati, con l'obiettivo di offrire un'esperienza domestica più semplice, personalizzata e integrata tra dispositivi e servizi digitali.

Tra le innovazioni presentate figurano una CPE WiFi 8 di nuova generazione, progettata per supportare scenari di connettività 10G, un display intelligente basato su AI pensato come hub per la gestione dei servizi domestici, una nuova gamma di PC cloud con funzionalità AI ottimizzati per scenari multischermo e una piattaforma integrata di gestione terminale-cloud, che consente una gestione intelligente dei dispositivi e dei servizi domestici end-to-end.

Come pioniere dei telefoni AI-native, ZTE continua a promuovere innovazione tecnologica e adozione commerciale dell'intelligenza artificiale. L'azienda sta ridefinendo l'interazione tra utente e dispositivo grazie a una profonda integrazione dell'AI in hardware, software ed ecosistema, trasformando l'intelligenza artificiale da semplice strumento a assistente intelligente capace di comprendere e adattarsi all'utente.

Nel segmento gaming ed e-sport, l'azienda rafforza la propria presenza con gli smartphone delle serie REDMAGIC e nubia Neo, pensati per offrire prestazioni elevate e un'esperienza di gioco ottimizzata per i gamer.

Nel settore FWA e MBB, i dispositivi 5G FWA e MBB di ZTE si sono classificati al primo posto nel mercato globale per cinque anni consecutivi, offrendo soluzioni di connettività avanzate per scenari che coinvolgono persone, veicoli e ambienti domestici, in linea con la strategia "5G for All".

Otto traguardi tecnologici che evidenziano i progressi di ZTE nell'innovazione

Nel corso dell'evento, ZTE ha presentato otto innovazioni tecnologiche che spaziano dall'evoluzione delle reti all'infrastruttura di calcolo intelligente, dalle piattaforme di agenti AI fino ai nuovi dispositivi. Questi sviluppi riflettono i progressi dell'azienda nella ricerca e sviluppo di tecnologie strategiche, nell'ottimizzazione delle architetture di sistema e nella loro applicazione su larga scala, contribuendo alla trasformazione digitale e intelligente del settore.

AIR MAX: una piattaforma basata su dieci moduli di intelligenza artificiale che supporta un'architettura a tre livelli: infrastruttura AI-native, operazioni autonome di livello L4 e motore di monetizzazione, con l'obiettivo di migliorare prestazioni di rete, efficienza operativa e nuovi modelli di business.

GigaMIMO: un prototipo 6G con oltre 2000 elementi di antenna nella banda U6G, basato su algoritmi di AI, in grado di offrire una capacità fino a 10 volte superiore rispetto al 5G-Advanced. Durante l'evento è stata inoltre mostrata una dimostrazione di servizi immersivi basati su intelligenza artificiale.

200G PON: un prototipo 200G PON multi-ONU in modalità burst, capace di supportare trasmissioni upstream fino a 200 Gbps.

SuperPOD – Architettura di calcolo con design senza cavi e compatibilità multi-GPU. Un singolo rack può supportare fino a 128 GPU, consentendo un'espansione flessibile delle infrastrutture di calcolo per l'AI.

Co-Sight AI Agent Studio: piattaforma per lo sviluppo di agenti AI di livello industriale, progettati per garantire elevata precisione, affidabilità e sicurezza.

Wi-Fi 8: una soluzione Wi-Fi 8 Mesh progettata per offrire connettività ad alta velocità e maggiore stabilità della rete.

AI Half-Screen: un nuovo approccio all'interazione intelligente che integra funzioni AI direttamente nell'interfaccia dello schermo per un accesso rapido ai servizi digitali.

nubia M153 con Doubao AI Assistant: smartphone AI-native progettato per offrire un'esperienza più fluida tra diverse applicazioni grazie all'integrazione di un assistente AI avanzato.

Con la crescente convergenza tra intelligenza artificiale e tecnologie ICT, connettività e capacità di elaborazione evolvono sempre più in modo integrato, mentre i confini tra mondo fisico e digitale diventano progressivamente più sfumati. Questo processo apre la strada a una nuova fase di trasformazione guidata da algoritmi e sistemi intelligenti.

In questo contesto, dal 2 al 5 marzo al MWC Barcelona 2026, ZTE ha mostrato come le sue innovazioni possano contribuire ad accelerare la trasformazione digitale e sostenere la costruzione di un futuro sempre più intelligente.

