ZTE toont full-stack AI-innovaties op MWC Barcelona 2026 en creëert een intelligente toekomst

ZTE presenteert zijn nieuwste oplossingen op MWC Barcelona 2026 waar het de diepgaande integratie van AI en ICT benadrukt op vier belangrijke gebieden: AI Agentic Connectivity, AI Cloud, AI Home en Smart Personal Devices

ZTE onthult acht baanbrekende prestaties en laat zijn innovatievooruitgang zien

ZTE neemt deel aan de belangrijkste GSMA-fora waar het inzichten deelt over bedrijfsinnovatie, intelligente infrastructuur, Connect AI, Tech4ALL en Game Changer

BARCELONA, Spanje, 4 maart 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van geïntegreerde oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, neemt van 2 tot 5 maart deel aan MWC Barcelona 2026 onder het thema "Een intelligente toekomst creëren".

Geleid door de strategie "All in AI, AI for All" zal ZTE de nieuwste successen van zijn verbeterde "Connectivity + Computing"-strategie presenteren en samenwerken met wereldwijde partners om een open, veilige en inclusieve digitale toekomst op te bouwen.

De stand van ZTE bevindt zich op 3F30, hal 3, Fira Gran Via. Het bedrijf onthult hier baanbrekende oplossingen en producten, met de nadruk op native AI-connectiviteit, efficiënte en koolstofarme intelligente computerinfrastructuur en innovatieve slimme apparaten voor thuis en persoonlijk gebruik.

Volledig AI-portfolio voor vier kerngebieden

Op de beurs van dit jaar benadrukt ZTE de diepgaande integratie van AI en ICT aan de hand van vier kernthema's: AI Agentic Connectivity, AI Cloud, AI Home en Smart Personal Devices. ZTE presenteert een uitgebreid, volledig scenario voor digitale intelligentieoplossingen dat de hele waardeketen omvat, van infrastructuur tot toepassingen en van architectuurontwerp tot commerciële implementatie.

Wat betreft AI Agentic Connectivity voor mobiele netwerken maakt ZTE gebruik van zijn AI-native architectuur om product- en oplossingsinnovatie continu te stimuleren, een ultra-efficiënte infrastructuur op te bouwen, pionier te zijn in het L4 autonome netwerkparadigma en nieuwe grenzen te ontsluiten voor waardecreatie met Connectivity+AI. ZTE werkt samen met operators aan een duidelijke evolutie in drie fasen voor optische netwerken - van glasvezelnetwerken tot volledig optische netwerken en optische AI-netwerken - waarmee het continu vooruitgang en zakelijk succes stimuleert. Deze reis is verankerd in een TCO-geoptimaliseerde constructie om de aanleg van glasvezel te versnellen, aangedreven door de belangrijkste drijfveren van snelheid, ervaring en servicemonetisatie om de ARPU in de volledig optische fase gestaag te verhogen. Met AI-optische netwerken voor een ultrabreedband, ultrasensitieve en ultra-intelligente basis verderop in het traject, wordt op alle fronten vooruitgang voor het creëren van commerciële waarde geboekt. Bovendien vormt de HI-NET-oplossing, gebaseerd op geavanceerde technologieën zoals C+L full-band geïntegreerde 1,6 Tbps en ingebouwde AI-rekenkracht, een hoogwaardige en intelligente netwerkbasis voor het tijdperk van connected intelligence. Tot de innovatieve producten die ZTE voor campusnetwerken op de markt brengt, behoren de eerste 5-in-1 50G PON geïntegreerde servicegateway in de branche, samen met de FTTR-gateways van bedrijfsniveau die optische connectiviteit, videobeveiliging, rekenkracht en opslagcapaciteiten integreren. Dankzij deze innovaties kunnen operators evolueren van het louter leveren van vezels naar het leveren van een uitgebreid intelligent netwerk, wat hun expansie in de bedrijfsmarkt belangrijk stimuleert. Om complexe netwerk-O&M en waardegedreven operaties te vergemakkelijken, komt ZTE met AIR Net, de door TMF gecertificeerde autonome netwerkoplossing. Dankzij de agentgebaseerde, full-stack autonome netwerkoplossingen die op een open, gelaagde intelligente architectuur zijn gebouwd, kunnen operators hun OpEx verlagen en hun inkomsten verhogen. ZTE heeft al met meerdere operators samengewerkt om autonome netwerken van hoog niveau te implementeren, met zeer goede resultaten.

AI Cloud is als basis van digitale intelligentie een belangrijk aandachtspunt op de stand van ZTE. De Elastic AIDC-oplossing voldoet aan de vraag naar zowel hoge efficiëntie als flexibiliteit in datacenters. Dankzij het zeer modulaire ontwerp kan het snel worden ingezet, waardoor de bouwtijd met 40% wordt verkort in vergelijking met traditionele oplossingen. Met cold-plate, immersiekoeling en het 800 V HVDC-systeem is de totale energie-efficiëntie met 25% gestegen. Bovendien zorgen veilige lithium-ionbatterijen met hoog voltage voor nog meer energie-efficiëntie en veiligheid. Wat de computerinfrastructuur betreft, maakt ZTE optimaal gebruik van zijn sterke punten als het gaat om co-ontwerp van computer- en netwerken en co-ontwerp van software en hardware, en bouwt het een intelligente computerinfrastructuur voor alle scenario's, met een optimale TCO. ZTE richt zich op de digitale en intelligente infrastructuur voor ondernemingen en bouwt Co-Claw, een full-stack veilige en geavanceerde AI-agent op ondernemingsniveau. Deze is geïntegreerd in het volledige proces van kantoorwerk, onderzoek en ontwikkeling, en bedrijfsvoering, waardoor de efficiëntie van de onderneming enorm wordt verbeterd. In het streven naar duurzame ontwikkeling heeft ZTE meerdere innovatieve digitale en intelligente toepassingen geïmplementeerd in het onderwijs en de gezondheidszorg, om gelijkheid van middelen en inclusieve AI-voordelen te bereiken. Naast infrastructuur heeft ZTE een robuust computerecosysteem en diverse toepassingen opgezet. Met activiteiten in meer dan 160 landen en regio's beschikt ZTE over uitgebreide wereldwijde ervaring, lokale service-expertise en sterke leveringsmogelijkheden. Door deze sterke punten ten volle te benutten, wil ZTE een bloeiend wereldwijd computerecosysteem opbouwen en samen met partners en klanten succes boeken.

Binnen het domein van AI Home behoudt ZTE een leidende positie op de markt voor smart home-terminals, met jaarlijkse leveringen van meer dan 100 miljoen eenheden. Wereldwijd neemt het de eerste plaats in voor leveringen van CPE-, IP STB-, Wi-Fi 7-terminals, FWA- en MBB-producten. In het AI-tijdperk bouwt het bedrijf aan een nieuwe-generatie architectuur met "connectiviteit als basis, het scherm als medium en AI als kern", om een hoogwaardige levenservaring te creëren, met een focus op "schermen onderweg en diensten binnen handbereik". Met dit voor ogen presenteert ZTE verschillende sectorleidende innovaties, waaronder: de allereerste Wi-Fi 8 CPE voor commercieel gebruik, die de weg vrijmaakt voor echte 10G-connectiviteit; de eerste AI-gebaseerde smart display met "Dual Brains, Dual Screens, and Full Connectivity" (twee processors, twee schermen en volledige connectiviteit); de eerste AI-gebaseerde cloud pc-serie die alle schermformaten omvat en een nieuwe norm stelt voor multi-screen media; het eerste terminal-cloud geïntegreerde beheerplatform, dat intelligente end-to-end orkestratie, connectiviteit en op scenario's gebaseerde intelligentie in belangrijke mate verbetert.

Als pionier op het gebied van AI-native telefoons loopt ZTE voorop in baanbrekende innovatie met AI-technologie en commerciële adoptie met zijn "Innovation + Action"-aanpak. Het bedrijf geeft een nieuwe invulling aan het paradigma van interactie tussen mens en apparaat door AI diep te integreren in hardware, software en het ecosysteem. Het transformeert AI van een louter hulpmiddel tot een actieve, symbiotische partner die je begrijpt en met je meegroeit. In gaming en e-sports evolueert ZTE van "Born to Win" naar "Win More Games". Met de gaming smartphones uit de REDMAGIC- en nubia Neo-serie als kern, bouwt het bedrijf aan het technologiemerk dat het beste aansluit bij de levensstijl van jongeren. Binnen het FWA & MBB-domein staan de 5G FWA- en MBB-apparaten al vijf jaar op rij op nummer 1 wat betreft wereldwijd marktaandeel. Ze leveren groene, kunstmatige intelligente en veilige connectiviteit voor personen, voertuigen en thuisomgevingen, gedreven door de strategie "5G for All".

Acht baanbrekende prestaties onthuld, die de vooruitgang op het gebied van innovatie laten zien

Tijdens het evenement onthult ZTE acht belangrijke doorbraken op het gebied van netwerkevolutie, intelligente computerinfrastructuur, AI-agentplatforms en terminalinnovaties. Deze vooruitgang legt het accent op de voortdurende doorbraken van het bedrijf in het domein van onafhankelijk onderzoek en ontwikkeling van sleuteltechnologieën, optimalisatie van de systeemarchitectuur en grootschalige commercialisatie, wat een solide ondersteuning biedt voor de digitale en intelligente transformatie van de industrie.

AIR MAX: Een 10-blokken AI-stack ondersteunt een drielaagse architectuur - AI-native infrastructuur, L4 autonome operaties, monetisatie-engine - die technologie, efficiëntie en bedrijfsmodellen verbetert om mobiele netwerken om te vormen tot een "AI serves AI"-paradigma.

Een 10-blokken AI-stack ondersteunt een drielaagse architectuur - AI-native infrastructuur, L4 autonome operaties, monetisatie-engine - die technologie, efficiëntie en bedrijfsmodellen verbetert om mobiele netwerken om te vormen tot een "AI serves AI"-paradigma. GigaMIMO: Onthult 's werelds eerste 6G-prototype met 2000+ antenne-elementen in de U6G-band, aangedreven door AI-algoritmen, die een 10x grotere capaciteit leveren dan 5G-Advanced. Het GigaMIMO 6G-prototype wordt ter plaatse getoond met de demonstratie van de eerste AI-gestuurde immersieve dienst in de U6G-band, waarmee een nieuw paradigma voor interactie tussen mens en agent wordt gedefinieerd.

Onthult 's werelds eerste 6G-prototype met 2000+ antenne-elementen in de U6G-band, aangedreven door AI-algoritmen, die een 10x grotere capaciteit leveren dan 5G-Advanced. Het GigaMIMO 6G-prototype wordt ter plaatse getoond met de demonstratie van de eerste AI-gestuurde immersieve dienst in de U6G-band, waarmee een nieuw paradigma voor interactie tussen mens en agent wordt gedefinieerd. 200G PON: Brengt het eerste multi-ONU burst-modus 200G-PON-prototype op de markt, waarmee multi-ONU burst upstream-transmissie wordt bereikt met snelheden tot 200 Gbps.

Brengt het eerste multi-ONU burst-modus 200G-PON-prototype op de markt, waarmee multi-ONU burst upstream-transmissie wordt bereikt met snelheden tot 200 Gbps. SuperPOD: Maakt gebruik van innovatieve Orthogonal Electrical eXchange-architectuur met een ontwerp zonder kabels, flexibel compatibel met meerdere GPU's; een enkel rack ondersteunt tot 128 GPU's, waardoor schaalbare/uitbreidbare geconvergeerde netwerken met flexibele uitbreiding mogelijk zijn.

Maakt gebruik van innovatieve Orthogonal Electrical eXchange-architectuur met een ontwerp zonder kabels, flexibel compatibel met meerdere GPU's; een enkel rack ondersteunt tot 128 GPU's, waardoor schaalbare/uitbreidbare geconvergeerde netwerken met flexibele uitbreiding mogelijk zijn. Co-Sight AI Agent Studio: Co-Sight creëert nauwkeurige, betrouwbare en veilige intelligente agents van industriële kwaliteit en staat consequent op de eerste plaats in GAIA- en HLE-beoordelingen.

Co-Sight creëert nauwkeurige, betrouwbare en veilige intelligente agents van industriële kwaliteit en staat consequent op de eerste plaats in GAIA- en HLE-beoordelingen. Wi-Fi 8: De eerste in de branche die een Wi-Fi 8 Mesh-oplossing lanceert, voor ultrastabiele, supersnelle connectiviteit.

De eerste in de branche die een Wi-Fi 8 Mesh-oplossing lanceert, voor ultrastabiele, supersnelle connectiviteit. AI Mid-Screen: De eerste ter wereld die het AI-mid-screen lanceert met "Dual-Brain Dual-Screen, Full-Domain Intelligent Connectivity", dat entertainment, communicatie, beveiliging en slimme bediening diepgaand integreert in alle scenario's.

De eerste ter wereld die het AI-mid-screen lanceert met "Dual-Brain Dual-Screen, Full-Domain Intelligent Connectivity", dat entertainment, communicatie, beveiliging en slimme bediening diepgaand integreert in alle scenario's. Pionier op het gebied van AI Native Phone: nubia M153 met Doubao AI Assistant biedt een nieuwe ervaring van naadloze taakuitvoering tussen apps. Dit apparaat werd afgelopen december in China gelanceerd.

Tijdens MWC Barcelona 2026 organiseert ZTE ook verschillende belangrijke activiteiten, waaronder de AI New Species Release, nubia NEO en REDMAGIC New Products Release, AIR MAX for Future Network Launch Event, en meerdere gezamenlijke klantenrelease-evenementen, waarbij een reeks innovatieve producten aan de sector wordt gepresenteerd. Daarnaast neemt ZTE deel aan de grote thematische fora georganiseerd door GSMA, waar het de nieuwste inzichten en casestudy's deelt over belangrijke onderwerpen zoals Corporate Innovation, Intelligent Infrastructure, Connect AI, Tech4ALL en Game Changer. ZTE werkt samen met wereldwijde operators, industriepartners en vooraanstaande denkers om intelligente innovatie in verschillende sectoren te versnellen.

Naarmate AI en ICT steeds meer convergeren, blijven connectiviteit en rekenkracht zich samen ontwikkelen. De grenzen tussen de fysieke en digitale wereld vervagen steeds verder en luiden een nieuw IQ-tijdperk in dat wordt aangedreven door algoritmen en intelligente samenwerking. Kom van 2 tot 5 maart naar ZTE om getuige te zijn van de versnelling van de vooruitgang en een intelligente toekomst te creëren.

