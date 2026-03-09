MWC Barcelona 2026: ZTE präsentiert Full-Stack KI-Innovationen und gestaltet eine intelligente Zukunft

ZTE wird auf dem MWC Barcelona 2026 seine neuesten Lösungen vorstellen und die tiefe Integration von KI und IKT anhand von vier Schlüsselbereichen beleuchten: KI-Agentic Connectivity, KI Cloud, KI Home und intelligente persönliche Geräte

ZTE stellt acht bahnbrechende Errungenschaften vor und präsentiert damit seinen Innovationsfortschritt

ZTE nimmt an den großen GSMA-Foren teil und gibt Einblicke in die Bereiche Unternehmensinnovation, intelligente Infrastruktur, Connect AI, Tech4ALL und Game Changer

BARCELONA, Spanien, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Informations- und Kommunikationstechnologie, nimmt vom 2. bis zum 5. März unter dem Motto „Creating an Intelligent Future" („Eine intelligente Zukunft gestalten") am MWC Barcelona 2026 teil.

ZTE participates in MWC Barcelona 2026 under the theme 'Creating an Intelligent Future' AI-Native Phone Pioneer AI for All

Unter dem Leitgedanken „All in AI, AI for All" („Ganz auf KI setzen, KI für alle") wird ZTE die neuesten Errungenschaften seiner weiterentwickelten Strategie „Connectivity + Computing" („Konnektivität + Datenverarbeitung") vorstellen und gemeinsam mit globalen Partnern an einer offenen, sicheren und integrativen digitalen Zukunft arbeiten.

Der Stand von ZTE befindet sich am Platz 3F30 in Halle 3 auf der Fira Gran Via. Dort wird das Unternehmen innovative Lösungen und Produkte vorstellen, wobei der Schwerpunkt auf KI-nativer Konnektivität, einer effizienten und kohlenstoffarmen intelligenten Computing-Infrastruktur sowie innovativen Smart-Home- und persönlichen Geräten liegt.

Umfassendes KI-Portfolio für vier zentrale Bereiche

Auf der diesjährigen Messe wird ZTE die tiefe Integration von KI und IKT durch vier zentrale Ausstellungsbereiche hervorheben: „AI Agentic Connectivity", „AI Cloud", „AI Home" und „Smart Personal Devices". Die gesamte Wertschöpfungskette – von der Infrastruktur bis zu den Anwendungen, vom Architekturdesign bis zur kommerziellen Bereitstellung – wird abgedeckt. ZTE präsentiert ein umfassendes, vollständiges Szenario-Framework für digitale Intelligenz.

Im Hinblick auf die KI-Agenten-Konnektivität für Mobilfunknetze nutzt ZTE seine KI-native Architektur, um Produkt- und Lösungsinnovationen kontinuierlich voranzutreiben, eine hocheffiziente Infrastruktur aufzubauen, das Paradigma des autonomen L4-Netzwerks wegweisend zu gestalten und neue Grenzen für die Monetarisierung von Konnektivität+KI zu erschließen. Im Bereich der optischen Netzwerke arbeitet ZTE mit Betreibern an einer klaren dreistufigen Entwicklung zusammen – von der Glasfaserisierung über rein optische Netzwerke bis hin zu KI-optischen Netzwerken –, um kontinuierliche Fortschritte und geschäftlichen Erfolg anzutreiben. Diese Entwicklung basiert auf einer TCO-optimierten Konstruktion zur Beschleunigung der Glasfaserisierung, angetrieben von den Kernfaktoren Geschwindigkeit, Erfahrung und Monetarisierung von Diensten. So wird der ARPU in der volloptischen Phase stetig gesteigert und der Übergang zu KI-basierten optischen Netzwerken vorangetrieben, die eine ultrabreitbandige, ultrasensitive und ultraintelligente Grundlage bieten und einen umfassenden Sprung in der kommerziellen Wertschöpfung ermöglichen. Darüber hinaus schafft die HI-NET-Lösung, die auf modernsten Technologien wie C+L-Vollband-Integration mit 1,6 Tbit/s und integrierter KI-Rechenleistung basiert, eine leistungsstarke und hochintelligente Netzwerkinfrastruktur für das Zeitalter der vernetzten Intelligenz. Für Campusnetzwerke hat ZTE innovative Produkte auf den Markt gebracht, darunter das branchenweit erste 5-in-1-50G-PON-integrierte Service-Gateway und FTTR-Gateways der Enterprise-Klasse, die optische Konnektivität, Videosicherheit, Rechenleistung und Speicherfunktionen integrieren. Diese Innovationen ermöglichen es den Betreibern, sich von der einfachen Bereitstellung von Glasfasern zu einem umfassenden intelligenten Netzwerk weiterzuentwickeln und damit als wichtiger Treiber für ihre Expansion in den Unternehmensmarkt zu dienen. Um komplexe Netzwerk-O&M und wertorientierte Abläufe zu ermöglichen, bietet ZTE die von TMF zertifizierte autonome Netzwerklösung AIR Net an. Die auf einer offenen, mehrschichtigen intelligenten Architektur basierenden, agentenbasierten, autonomen Full-Stack-Netzwerklösungen helfen den Betreibern, ihre Betriebskosten zu senken und ihren Umsatz zu steigern. ZTE hat bereits mit mehreren Betreibern zusammengearbeitet, um hochentwickelte autonome Netzwerke einzurichten, und dabei vielversprechende Ergebnisse erzielt.

Die KI Cloud als Grundlage der digitalen Intelligenz ist ein zentraler Schwerpunkt am ZTE-Stand. Für Rechenzentren kann die Elastic AIDC-Lösung den Bedarf an hoher Effizienz und Flexibilität erfüllen. Sein hochmodulares Design ermöglicht eine schnelle Umsetzung und verkürzt die Bauzeit um 40 % im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen. Mit der Kühlplatte, der Tauchkühlung und dem 800V-HVDC-System ist die Gesamtenergieeffizienz um 25 % gestiegen. Darüber hinaus verbessern sichere Hochspannungs-Lithium-Ionen-Batterien sowohl die Energieeffizienz als auch die Sicherheit. Was die Computing-Infrastruktur betrifft, so nutzt ZTE seine Stärken im gemeinsamen Design von Computing-Netzwerken und Software-Hardware aus. ZTE baut intelligente Computing-Infrastrukturen für alle Szenarien und erreicht gleichzeitig optimale Gesamtbetriebskosten. Mit Schwerpunkt auf digitaler und intelligenter Infrastruktur für Unternehmen entwickelt ZTE einen Full-Stack-fähigen, sicheren und speziell entwickelten KI-Agenten namens Co-Claw für Unternehmen, der in den gesamten Prozess der Büroarbeit, Forschung und Entwicklung sowie des Betriebs integriert ist und so die Effizienz von Unternehmen ganzheitlich verbessert. Im Streben nach nachhaltiger Entwicklung hat ZTE mehrere innovative digitale und intelligente Anwendungen in den Bereichen Bildung und Gesundheit umgesetzt, um die Ressourcengleichheit und inklusive KI-Vorteile zu erreichen. Über die Infrastruktur hinaus hat ZTE ein robustes Computing-Ökosystem und verschiedene Anwendungen aufgebaut. Mit seinem Geschäft in mehr als 160 Ländern und Regionen verfügt ZTE über umfassende globale Erfahrung, lokalisierte Service-Expertise und hervorragende Lieferkapazitäten. Durch die vollständige Ausschöpfung dieser Stärken möchte ZTE ein florierendes globales Computing-Ökosystem aufbauen und gemeinsam mit Partnern und Kunden Erfolg erzielen.

Im Bereich AI Home behält ZTE mit jährlichen Lieferungen von über 100 Millionen Einheiten eine führende Position auf dem Markt für Smart-Home-Endgeräte. Außerdem ist das Unternehmen weltweit führend bei den Lieferungen von CPE, IP-STB, Wi-Fi 7-Endgeräten sowie FWA- und MBB-Produkten. Im Zeitalter der KI baut das Unternehmen eine Architektur der neuen Generation auf, deren Grundlage „Connectivity as the Base, Screen as the Medium, and AI as the Core" („Konnektivität als Basis, Bildschirm als Medium und KI als Kern") bildet, mit dem Ziel, ein hochwertiges Benutzererlebnis zu schaffen, bei dem „Screens on the Go, Services at Your Fingertips" („Bildschirme unterwegs und Dienste immer griffbereit") sind. Zu diesem Zweck hat ZTE verschiedene branchenweit einzigartige Innovationen auf den Markt gebracht. Mit dabei: das erste Wi-Fi 8 CPE für den kommerziellen Einsatz, das den Weg für echte 10G-Konnektivität ebnet; das erste KI-gestützte Smart Display mit „Dual Brains, Dual Screens und Full Connectivity" („Zwei Gehirne, zwei Bildschirme und vollständige Konnektivität"); die erste KI-gestützte Cloud-PC-Produktreihe, die alle Bildschirmgrößen abdeckt und einen neuen Maßstab für Multi-Screen-Medien setzt; die erste terminal-Cloud-integrierte Verwaltungsplattform, die eine intelligente End-to-End-Orchestrierung und umfassende Verbesserungen von der Konnektivität bis hin zu szenariobasierter Intelligenz ermöglicht.

Als Pionier im Bereich KI-native Telefone ist ZTE mit seinem Ansatz „Innovation + Action" führend in der Entwicklung innovativer KI-Technologien und deren kommerzieller Einführung. Das Unternehmen gestaltet das Paradigma der Mensch-Gerät-Interaktion neu, indem es KI tief in Hardware, Software und Ökosysteme integriert und KI von einem bloßen Werkzeug zu einem agentenbasierten, symbiotischen Partner macht, der den Nutzer versteht und mit ihm wächst. Im Gaming und E-Sport entwickelt sich ZTE von „Born to Win" („Geboren, um zu gewinnen") hin zu „Win More Games" („Öfter gewinnen"). Mit den Gaming-Smartphones der Serien REDMAGIC und nubia Neo als Kernstück baut das Unternehmen eine Technologiemarke auf, die sich optimal an den Lebensstil junger Menschen anpasst. Im Bereich FWA & MBB haben die 5G-FWA- und MBB-Geräte des Unternehmens fünf Jahre in Folge den ersten Platz beim weltweiten Marktanteil belegt und bieten im Rahmen der Strategie „5G for All" umweltfreundliche, künstlich intelligente und sichere Konnektivität für Personen, Fahrzeuge und Haushalte.

Acht bahnbrechende Errungenschaften werden vorgestellt und zeigen den Fortschritt in der Innovation

Während der Veranstaltung wird ZTE acht zentrale bahnbrechende Errungenschaften vorstellen, die sich über die Entwicklung von Netzwerken, intelligente Computing-Infrastruktur, KI-Agentenplattformen und Terminal-Innovationen erstrecken. Diese Fortschritte unterstreichen die kontinuierlichen Durchbrüche des Unternehmens in der unabhängigen Forschung und Entwicklung von Schlüsseltechnologien, der Optimierung der Systemarchitektur und der groß angelegten Kommerzialisierung und bieten eine solide Grundlage für die digitale und intelligente Transformation der Branche.

AIR MAX: Ein 10-Block-AI-Stack unterstützt eine dreistufige Funktionsarchitektur – KI-native Infrastruktur, autonome L4-Operationen, Monetarisierungs-Engine – und treibt Technologie, Effizienz und Geschäftsmodelle voran, um Mobilfunknetze zu einem „AI serves AI"-Paradigma umzugestalten.

Ein 10-Block-AI-Stack unterstützt eine dreistufige Funktionsarchitektur – KI-native Infrastruktur, autonome L4-Operationen, Monetarisierungs-Engine – und treibt Technologie, Effizienz und Geschäftsmodelle voran, um Mobilfunknetze zu einem „AI serves AI"-Paradigma umzugestalten. GigaMIMO: Vorstellung des weltweit ersten 6G-Prototyps mit über 2000 Antennenelementen im U6G-Band, der mit KI-Algorithmen arbeitet und eine 10-fache Kapazitätssteigerung gegenüber 5G-Advanced bietet. Der GigaMIMO 6G-Prototyp wird vor Ort präsentiert und der branchenweit erste KI-gesteuerte immersive Dienst im U6G-Band wird vorgestellt, der ein neues Paradigma für die Mensch-Agent-Interaktion definiert.

Vorstellung des weltweit ersten 6G-Prototyps mit über 2000 Antennenelementen im U6G-Band, der mit KI-Algorithmen arbeitet und eine 10-fache Kapazitätssteigerung gegenüber 5G-Advanced bietet. Der GigaMIMO 6G-Prototyp wird vor Ort präsentiert und der branchenweit erste KI-gesteuerte immersive Dienst im U6G-Band wird vorgestellt, der ein neues Paradigma für die Mensch-Agent-Interaktion definiert. 200G PON: Bringt den branchenweit ersten Multi-ONU-Burst-Mode-200G-PON-Prototyp auf den Markt, der eine Multi-ONU-Burst-Upstream-Übertragung mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 Gbit/s ermöglicht.

Bringt den branchenweit ersten Multi-ONU-Burst-Mode-200G-PON-Prototyp auf den Markt, der eine Multi-ONU-Burst-Upstream-Übertragung mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 Gbit/s ermöglicht. SuperPOD: Verwendet eine innovative Orthogonal Electrical eXchange-Architektur ohne Kabel und ist flexibel mit mehreren GPUs kompatibel. Ein einzelnes Rack unterstützt bis zu 128 GPUs und ermöglicht so eine skalierbare/ausbaubare konvergierte Netzwerkarchitektur mit flexibler Erweiterbarkeit.

Verwendet eine innovative Orthogonal Electrical eXchange-Architektur ohne Kabel und ist flexibel mit mehreren GPUs kompatibel. Ein einzelnes Rack unterstützt bis zu 128 GPUs und ermöglicht so eine skalierbare/ausbaubare konvergierte Netzwerkarchitektur mit flexibler Erweiterbarkeit. Co-Sight AI Agent Studio: Durch die Erstellung genauer, zuverlässiger und sicherer intelligenter Agenten in industrieller Qualität hat Co-Sight konsequent den ersten Platz in den GAIA- und HLE-Bewertungen belegt.

Durch die Erstellung genauer, zuverlässiger und sicherer intelligenter Agenten in industrieller Qualität hat Co-Sight konsequent den ersten Platz in den GAIA- und HLE-Bewertungen belegt. Wi-Fi 8: Die erste Lösung der Branche mit WLAN-8-Mesh-Funktion, die ultra-stabile Hochgeschwindigkeitsverbindungen bietet.

Die erste Lösung der Branche mit WLAN-8-Mesh-Funktion, die ultra-stabile Hochgeschwindigkeitsverbindungen bietet. AI Mid-Screen: Weltweit erste Einführung des AI-Mid-Screens mit „Dual-Brain Dual-Screen, Full-Domain Intelligent Connectivity", der Unterhaltung, Kommunikation, Sicherheit und intelligente Steuerung in allen Szenarien tiefgreifend integriert.

Weltweit erste Einführung des AI-Mid-Screens mit „Dual-Brain Dual-Screen, Full-Domain Intelligent Connectivity", der Unterhaltung, Kommunikation, Sicherheit und intelligente Steuerung in allen Szenarien tiefgreifend integriert. Pionier im Bereich AI Native Phone: Das nubia M153 mit Doubao AI Assistant bietet ein neuartiges Erlebnis der nahtlosen Ausführung von Aufgaben über verschiedene Apps hinweg. Das Gerät wurde im vergangenen Dezember in China auf den Markt gebracht.

Im Rahmen des MWC Barcelona 2026 wird ZTE außerdem mehrere wichtige Veranstaltungen ausrichten, unter anderem die Vorstellung der neuen AI-Modelle, die Vorstellung der neuen Produkte von nubia NEO und REDMAGIC, die Veranstaltung zur Einführung von AIR MAX für zukünftige Netzwerke sowie mehrere gemeinsame Kundenveranstaltungen, bei denen der Branche eine Reihe innovativer Produkte vorgestellt werden. Darüber hinaus wird ZTE an den großen, von der GSMA organisierten Themenforen teilnehmen und dort die neuesten Erkenntnisse und Fallstudien zu Kernthemen wie Unternehmensinnovation, intelligente Infrastruktur, Connect AI, Tech4ALL und Game Changer vorstellen. ZTE wird mit globalen Betreibern, Industriepartnern und Vordenkern zusammenarbeiten, um intelligente Innovationen in allen Branchen zu beschleunigen.

Mit der Konvergenz von KI und IKT entwickeln sich Konnektivität und Rechenleistung gemeinsam weiter. Die Grenzen zwischen der physischen und der digitalen Welt verschwimmen zunehmend und läuten eine neue IQ-Ära ein, die von Algorithmen und intelligenter Zusammenarbeit geprägt ist. Vom 2. bis 5. März können Sie Zeuge werden, wie ZTE den Fortschritt beschleunigt und eine intelligente Zukunft gestaltet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den ZTE-Stand (3F30, Halle 3, Fira Gran Via) auf dem MWC Barcelona 2026 oder informieren Sie sich hier:

https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

