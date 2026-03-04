شركة ZTE تستعرض ابتكارات الذكاء الاصطناعي المتكاملة في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) ببرشلونة 2026، لصياغة مستقبل ذكي

ستعرض ZTE أحدث حلولها في المؤتمر العالمي للجوال ( MWC ) ببرشلونة 2026، مع تسليط الضوء على التكامل العميق بين الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ( ICT ) عبر أربعة مجالات رئيسية: الاتصال القائم على وكلاء الذكاء الاصطناعي، والسحابة الذكية، ومنزل الذكاء الاصطناعي، والأجهزة الشخصية الذكية

ستكشف ZTE عن ثمانية إنجازات رائدة تُبرز تقدمها في مسار الابتكار

ستشارك ZTE في المنتديات الرئيسية التابعة لـ GSMA ، لمشاركة الرؤى حول ابتكار الشركات، والبنية التحتية الذكية، وربط الذكاء الاصطناعي بالشبكات (Connect AI) ، ومبادرة Tech4ALL ، ومفهوم Game Changer

برشلونة، إسبانيا، 4 مارس 2026 /PRNewswire/ -- ستشارك ZTE Corporation (مؤشر بورصة هونغ كونغ: 0763.HK / مؤشر بورصة شنتشن: 000063.SZ)، المزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة، في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) ببرشلونة 2026 خلال الفترة من 2 إلى 5 مارس تحت شعار "صياغة مستقبل ذكي".

انطلاقًا من إستراتيجيتها "الذكاء الاصطناعي في كل شيء، والذكاء الاصطناعي للجميع"، ستستعرض ZTE أحدث إنجازات إستراتيجيتها المطوّرة "الاتصال + القدرة الحوسبية"، كما ستتعاون مع شركائها العالميين لبناء مستقبل رقمي مفتوح وآمن وشامل.

يقع جناح ZTE في 3F30، القاعة 3، مركز Fira Gran Via، حيث ستكشف الشركة عن حلول ومنتجات متطورة، مع التركيز على الاتصال المعتمد على الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للحوسبة الذكية عالية الكفاءة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى الأجهزة الذكية المبتكرة للمنزل والأجهزة الشخصية.

محفظة منتجات الذكاء الاصطناعي متكاملة السيناريوهات عبر أربعة مجالات أساسية

في معرض هذا العام، تسلط ZTE الضوء على التكامل العميق بين الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) من خلال أربعة مجالات عرض أساسية: الاتصال القائم على وكلاء الذكاء الاصطناعي، والسحابة الذكية، ومنزل الذكاء الاصطناعي، والأجهزة الشخصية الذكية. تغطي هذه المحفظة سلسلة القيمة بالكامل — من البنية التحتية إلى التطبيقات، ومن تصميم البنية المعمارية إلى النشر التجاري — حيث تقدم ZTE إطارًا شاملًا لحلول الذكاء الرقمي كاملة السيناريوهات.

بالنسبة للاتصال القائم على وكلاء الذكاء الاصطناعي في شبكات الهاتف المحمول، تستفيد ZTE من بنيتها المعمارية القائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار المستمر في المنتجات والحلول، وبناء بنية تحتية فائقة الكفاءة، وريادة نموذج الشبكات ذاتية التشغيل من المستوى الرابع (L4)، وفتح آفاق جديدة لتحقيق الدخل من الاتصال + الذكاء الاصطناعي. وفي الشبكات الضوئية، تتعاون ZTE مع مشغلي الاتصالات وفق مسار تطوري واضح من ثلاث مراحل — بدءًا من التحول إلى الألياف الضوئية، ثم الشبكات الضوئية بالكامل، وصولًا إلى الشبكات الضوئية المعززة بالذكاء الاصطناعي — لتحقيق تقدم مستمر ونجاح تجاري. يرتكز هذا المسار على الإنشاء المحسّن من حيث التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) لتسريع التحول إلى الألياف الضوئية، مدعومًا بالعوامل الرئيسية كالسرعة، وتجربة المستخدم، وتحقيق الدخل من الخدمات؛ لرفع متوسط العائد لكل مستخدم (ARPU) بشكلٍ تدريجي خلال مرحلة الشبكات الضوئية بالكامل، ثم التطور إلى شبكات ضوئية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر أساسًا فائق النطاق الترددي، وفائق الاستشعار، وفائق الذكاء، ما يمكّن من تحقيق قفزة في القيمة التجارية بشكلٍ شامل. إضافةً إلى ذلك، يوفّر حل HI-NET — المعتمد على تقنيات متقدمة مثل التكامل الكامل لنطاقي C+L بسرعة 1.6 تيرابت في الثانية وقدرات حوسبة ذكاء اصطناعي مدمجة — أساسًا شبكيًا عالي الأداء وعالي الذكاء لعصر الذكاء المتصل. وفي شبكات مقرّات المؤسسات، فقد أطلقت ZTE منتجات مبتكرة تشمل: أول بوابة خدمات متكاملة في القطاع بنظام ألياف ضوئية بسرعة 50 جيجابت/ثانية يدمج خمس وظائف في جهاز واحد (5-in-1 50G PON)، إلى جانب بوابات FTTR (الألياف الضوئية حتى الغرفة) على مستوى المؤسسات، والتي تجمع بين الاتصال الضوئي، والمراقبة بالفيديو، وقدرات الحوسبة، والتخزين. تُمكّن هذه الابتكارات مشغلي الاتصالات من الانتقال من مجرد توفير الألياف إلى تقديم شبكة ذكية متكاملة، مما يشكّل محركًا رئيسيًا لتوسعهم في سوق المؤسسات. لتسهيل عمليات التشغيل والصيانة (O&M) للشبكات المعقدة وتعزيز التشغيل القائم على تحقيق القيمة، تقدم ZTE حل الشبكات ذاتية التشغيل AIR Net المعتمد من TMF. يستند هذا الحل إلى بنية معمارية ذكية مفتوحة ومتعددة الطبقات، حيث تساعد حلول الشبكات ذاتية التشغيل الكاملة القائمة على الوكلاء - المشغلين في خفض النفقات التشغيلية (OpEx) وزيادة الإيرادات. تعاونت ZTE بالفعل مع عدد من مشغلي الاتصالات لنشر شبكات ذاتية التشغيل عالية المستوى، مُحققةً نتائج مثمرة.

أما بالنسبة للسحابة الذكية، بصفتها أساس الذكاء الرقمي، فهي محطُ تركيزٍ رئيسيٍ في جناح ZTE. في مراكز البيانات، يلبّي حل Elastic AIDC متطلبات الكفاءة العالية والمرونة في آنٍ واحد. حيث يتيح تصميمه عالي المعيارية نشرًا سريعًا، مع تقليص زمن الإنشاء بنسبة 40% مقارنةً بالحلول التقليدية. ومن خلال اعتماد التبريد باللوح البارد (Cold-Plate)، والتبريد بالغمر، ونظام التيار المستمر عالي الجهد (HVDC) بقدرة 800 فولت، ترتفع كفاءة استهلاك الطاقة الإجمالية بنسبة 25%. بالإضافة إلى ذلك، تعزز بطاريات الليثيوم-أيون عالية الجهد الآمنة كفاءة الطاقة ومستويات السلامة. بالنسبة للبنية التحتية للحوسبة، فمن خلال الاستفادة الكاملة من قدراتها في التصميم المشترك للحوسبة والشبكات والتصميم المشترك للبرمجيات والأجهزة، تبني ZTE بنية تحتية ذكية للحوسبة تغطي مختلف السيناريوهات، مع تحقيق أفضل تكلفة إجمالية للملكية (TCO). مع تركيزها على البنية التحتية الرقمية والذكية للمؤسسات، تعمل ZTE على تطوير وكيل ذكاء اصطناعي متكامل وآمن ومُصمم هندسيًا على مستوى المؤسسات، تحت اسم Co-Claw، يتم دمجه عبر كامل دورة العمل — من العمل المكتبي، إلى البحث والتطوير، وصولًا إلى التشغيل — لتعزيز كفاءة المؤسسات بشكلٍ شامل. في إطار سعيها نحو التنمية المستدامة، نفذت ZTE العديد من التطبيقات الرقمية والذكية المبتكرة في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، بهدف تحقيق تكافؤ الموارد والاستفادة الشاملة من الذكاء الاصطناعي. إلى جانب البنية التحتية، أنشأت ZTE منظومة حوسبة قوية والعديد من التطبيقات. بفضل انتشار أعمالها في أكثر من 160 دولة ومنطقة، تمتلك ZTE خبرة عالمية واسعة، وكفاءات خدمية محلية، وقدرات تنفيذ قوية. من خلال الاستفادة الكاملة من هذه المزايا، تسعى ZTE إلى بناء منظومة حوسبة عالمية مزدهرة، وتحقيق نجاح مشترك مع شركائها وعملائها.

في مجال منزل الذكاء الاصطناعي، تحتفظ ZTE بمكانة رائدة في سوق أجهزة المنازل الذكية، حيث تتجاوز شحناتها السنوية 100 مليون وحدة، كما تحتل أيضًا المرتبة الأولى عالميًا في شحنات أجهزة موقع العميل (CPE)، وأجهزة IP STB، وأجهزة Wi-Fi 7 الطرفية، إضافة إلى منتجات FWA (نقطة الاتصال اللاسلكي الثابتة) وMBB (النطاق العريض المتنقل). في عصر الذكاء الاصطناعي، تعمل الشركة على بناء بنية معمارية من الجيل الجديد تقوم على مفهوم: "الاتصال كأساس، والشاشة كوسيط، والذكاء الاصطناعي كجوهر"، بهدف خلق تجربة حياة رقمية عالية الجودة تحت شعار: "الشاشات أثناء التنقل، والخدمات بين يديك". ولهذا الغرض، أطلقت ZTE مجموعة من الابتكارات الأولى من نوعها على مستوى الصناعة، بما في ذلك: أول جهاز Wi-Fi 8 CPE للاستخدام التجاري على الإطلاق، مما يمهّد الطريق لاتصال حقيقي بسرعة 10 جيجابت (10G)؛ وأول شاشة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بمفهوم "عقلين مزدوجين، وشاشتين مزدوجتين، واتصال كامل"؛ وأول سلسلة حواسيب سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تغطي جميع أحجام الشاشات، لوضع معيار جديد لتجربة الوسائط متعددة الشاشات؛ إضافةً إلى أول منصة إدارة متكاملة بين الأجهزة الطرفية والسحابة، تُمكّن التنسيق الذكي الشامل، وتحقق تحسينًا شاملًا من الاتصال وصولًا إلى الذكاء القائم على السيناريوهات.

بصفتها رائدةَ الهواتف الأصلية القائمة على الذكاء الاصطناعي، تقود ZTE الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتوسيع اعتمادها التجاري من خلال نهج "الابتكار + التنفيذ"، مع إعادة تشكيل نموذج التفاعل بين الإنسان والجهاز عبر دمج الذكاء الاصطناعي بعمق في الأجهزة والبرمجيات والمنظومة؛ لتُحوّل الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة إلى شريك تكافلي قائم على وكلاء الذكاء يفهمك وينمو معك. في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية، تتطور ZTE من شعار "مولود للفوز" إلى "الفوز في المزيد من الألعاب". بفضل هواتف الألعاب من سلسلتي REDMAGIC وnubia Neo، تبني الشركة علامة تقنية تتناغم بعمق مع أنماط حياة جيل الشباب. أما في قطاع FWA وMBB، فقد احتلت أجهزة 5G FWA وMBB التابعة لها المرتبة الأولى عالميًا من حيث الحصة السوقية لمدة خمس سنوات متتالية، مُقدمة اتصالًا أخضر، وذكيًا، وآمنًا عبر سيناريوهات الأفراد والمركبات والمنازل، مدفوعةً بإستراتيجية "5G للجميع".

الكشف عن ثمانية إنجازات رائدة، لاستعراض مسيرة التقدم في الابتكار

خلال الحدث، ستكشف ZTE عن ثمانية إنجازات محورية تشمل: تطور الشبكات، والبنية التحتية للحوسبة الذكية، ومنصات وكلاء الذكاء الاصطناعي، وابتكارات الأجهزة الطرفية. تعكس هذه التطورات استمرار الشركة في تحقيق اختراقات في البحث والتطوير المستقل للتقنيات الأساسية، وتحسين البنية المعمارية للأنظمة، وتسريع وتيرة الاعتماد التجاري واسع النطاق، بما يوفر دعمًا قويًا للتحول الرقمي والذكي للصناعة.

AIR MAX : هي حزمة ذكاء اصطناعي مكوّنة من 10 وحدات تدعم بنية القدرات ثلاثية المستويات — بنية تحتية أصلية قائمة على الذكاء الاصطناعي، وعمليات ذاتية التشغيل من المستوى الرابع ( L4 )، ومحرك لتحقيق الدخل — لتعزيز التكنولوجيا والكفاءة ونماذج الأعمال؛ بهدف إعادة تشكيل شبكات الهاتف المحمول وفق نموذج "الذكاء الاصطناعي يخدم الذكاء الاصطناعي".

GigaMIMO : هي أول نموذج أولي في العالم لتقنية الجيل السادس (6G ) يضم أكثر من 2000 عنصر هوائيّ ضمن نطاق U6G ، مدعومًا بخوارزميات ذكاء اصطناعي، ويوفر زيادة في السعة تصل إلى 10 أضعاف مقارنة بتقنية 5G-Advanced . سيتم عرض النموذج الأولي GigaMIMO 6G ميدانيًا، إلى جانب تقديم أول خدمة غامرة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي في نطاق U6G ، مما يضع نموذجًا جديدًا للتفاعل بين الإنسان والوكيل الذكي.

شبكة 200G PON : إطلاق أول نموذج أولي في القطاع لتقنية 200G-PON متعددة وحدات الشبكة الضوئية ( ONU ) بنمط الإرسال المتقطع، لتحقيق نقلٍ من المستخدم إلى الشبكة ( Upstream ) عبر وحدات الشبكة الضوئية ( ONU ) بسرعات تصل إلى 200 جيجابت في الثانية.

وحدة SuperPOD : تعتمد معمارية تبادل كهربائي متعامد ( Orthogonal Electrical eXchange ) مبتكرة بتصميم صفر كابلات، ومتوافق بمرونة مع عدة وحدات معالجة رسومية ( GPUs )؛ حيث يمكن للحامل الواحد دعم ما يصل إلى 128 وحدة معالجة رسومية، مما يتيح شبكات مدمجة تدعم التوسع الرأسي والأفقي في آنٍ واحد ( Scale-up/Scale-out ) مع قابلية توسع مرنة.

منصة Co-Sight AI Agent Studio : من خلال تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي من الدرجة الصناعية يتميزون بالدقة والموثوقية والأمان، احتلت Co-Sight المرتبة الأولى باستمرار في تقييمات GAIA و HLE .

تقنية Wi-Fi 8 : أول شركة في القطاع تطلق حل Wi-Fi 8 Mesh ، موفرةً اتصالًا فائق الاستقرار وعالي السرعة.

شاشة وسيطة بالذكاء الاصطناعي: أول شاشة وسيطة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم بتقنية " عقلين مزدوجين ، وشاشتين مزدوجتين ، واتصال ذكي شامل"، تدمج بعمق الترفيه والاتصال والأمن والتحكم الذكي عبر جميع السيناريوهات.

ريادة الهواتف الأصلية القائمة على الذكاء الاصطناعي: يوفّر هاتف nubia M153 المزود بمساعد الذكاء الاصطناعي Doubao تجربة مبتكرة لتنفيذ المهام بسلاسة عبر التطبيقات المختلفة. تم إطلاق هذا الجهاز في الصين خلال ديسمبر الماضي.

خلال المؤتمر العالمي للجوال (MWC) ببرشلونة 2026، ستنظم ZTE أيضًا عددًا من الفعاليات الرئيسية، من بينها: فعالية إطلاق AI New Species، وإطلاق المنتجات الجديدة لسلسلة nubia NEO وREDMAGIC، وحدث إطلاق AIR MAX للشبكات المستقبلية، إضافة إلى عدة فعاليات إطلاق مشتركة مع العملاء، حيث ستعرض مجموعة من المنتجات المبتكرة أمام الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك ZTE في المنتديات ذات المواضيع الرئيسية التي تنظمها GSMA، وهناك ستستعرض أحدث الرؤى ودراسات الحالة حول الموضوعات الرئيسية مثل: ابتكار الشركات، والبنية التحتية الذكية، وربط الذكاء الاصطناعي بالشبكات (Connect AI)، ومبادرة Tech4ALL، ومفهوم Game Changer. ستتعاون ZTE مع مشغلي الاتصالات العالميين، وشركاء الصناعة، وقادة الفكر لتسريع وتيرة الابتكار الذكي عبر مختلف الصناعات.

مع تقارب الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، تستمر قدرات الاتصال والحوسبة في التطور معًا. بينما تستمر الحدود بين العالمين المادي والرقمي في التلاشي، إيذانًا بدخول عصر جديد من الذكاء المدفوع بالخوارزميات والتعاون الذكي. من 2 إلى 5 مارس، تدعوكم ZTE لتشهدوا تسارع التقدُّم وصناعة مستقبل ذكي.

نبذة عن ZTE:

تربط شركة ZTE العالم عبر الابتكار المستمر من أجل مستقبل أفضل. تقدِّم الشركة تقنيات مبتكرة وحلولًا متكاملة، وتشمل محفظة أعمالها: شبكات الاتصالات، والبنية التحتية للحوسبة، والحلول الرقمية للصناعات، بالإضافة إلى الأجهزة الطرفية الذكية للأفراد والمنازل. تخدم شركة ZTE ثلث سكان العالم، وهي مُكرسة للريادة عالميًا في مجالي الاتصال والحوسبة الذكية، لتمكين التواصل وبناء الثقة في كل مكان. شركة ZTE مُدرجة في كل من بورصة هونغ كونغ وشنتشن.

www.zte.com.cn/global

