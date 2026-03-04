ZTE présente des innovations IA full-stack au MWC Barcelona 2026, pour créer un avenir intelligent

ZTE présentera ses dernières solutions au MWC Barcelona 2026, et mettra en avant l'intégration profonde de l'IA et des TIC à travers quatre domaines clés : AI Agentic Connectivity, AI Cloud, AI Home et Smart Personal Devices

ZTE dévoilera huit percées majeures, illustrant ses progrès en matière d'innovation

ZTE participera aux principaux forums de la GSMA et partagera ses idées sur l'innovation d'entreprise, les infrastructures intelligentes, Connect AI, Tech4ALL et Game Changer.

BARCELONE, Espagne, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, participera au MWC Barcelona 2026 du 2 au 5 mars sur le thème « Créer un avenir intelligent ».

Guidé par la stratégie « All in AI, AI for All », ZTE présentera les derniers résultats de sa stratégie améliorée « Connectivity + Computing » et collaborera avec des partenaires mondiaux pour bâtir un avenir numérique ouvert, sécurisé et inclusif.

Au stand 3F30, hall 3, Fira Gran Via, ZTF dévoilera des solutions et des produits de pointe, mettant en avant la connectivité native de l'IA, une infrastructure informatique intelligente efficace et à faible émission de carbone, ainsi que des appareils personnels et domestiques intelligents innovants.

Portefeuille d'IA adapté à tous les scénarios dans quatre domaines clés

Lors de cette édition du salon, ZTE mettra en évidence l'intégration profonde de l'IA et des TIC dans quatre domaines clés : AI Agentic Connectivity, AI Cloud, AI Home et Smart Personal Devices. Couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur – des infrastructures aux applications, en passant par la conception de l'architecture et le déploiement commercial – ZTE présente un cadre de solutions d'intelligence numérique adapté à tous les scénarios.

En ce qui concerne l'AI Agentic Connectivity, pour les réseaux mobiles, tirer parti de l'architecture native de l'IA de ZTE pour stimuler continuellement l'innovation en matière de produits et de solutions, pour bâtir une infrastructure ultra-efficace, élaborer le paradigme de réseau autonome L4, et ouvrir de nouvelles frontières pour la monétisation de la valeur de la combinaison connectivité+IA. Pour les réseaux optiques, ZTE travaille en partenariat avec les opérateurs sur une évolution claire en trois étapes - du déploiement de la fibre aux réseaux tout-optique, en passant par les réseaux optiques IA - afin de favoriser le progrès continu et le succès commercial. Ce projet est ancré dans une construction basée sur un TCO optimisé pour accélérer le déploiement de la fibre, alimentée par les principaux moteurs que sont la vitesse, l'expérience et la monétisation des services pour stimuler régulièrement l'ARPU dans la phase tout-optique, et progresse vers des réseaux optiques IA qui offrent ultra-haut débit, ultra-détection et ultra-intelligence, permettant globalement à la valeur commerciale de faire un bond en avant. En outre, la solution HI-NET, basée sur des technologies de pointe telles que le C+L pleine bande intégré 1,6 Tb/s et la puissance de calcul intégrée de l'IA, jette les bases d'un réseau à haute performance et à haute intelligence pour l'ère de l'intelligence connectée. Pour les réseaux de campus, ZTE a lancé des produits innovants, notamment la première passerelle de service intégrée 5 en 1 50G PON et des passerelles FTTR de qualité professionnelle qui intègrent la connectivité optique, la sécurité vidéo, l'informatique et les capacités de stockage. Ces innovations permettent aux opérateurs de passer de la simple fourniture de fibres à la fourniture d'un réseau intelligent complet, agissant comme un moteur clé de leur expansion sur le marché des entreprises. Pour faciliter l'exploitation et la gestion de réseaux complexes et les opérations axées sur la valeur, ZTE propose la solution de réseau autonome AIR Net certifiée par TMF. Basées sur une architecture intelligente ouverte et multicouche, les solutions de réseaux autonomes full-stack à base d'agents aident les opérateurs à réduire leurs dépenses d'exploitation et à augmenter leur chiffre d'affaires. ZTE s'est déjà associé à de nombreux opérateurs pour déployer des réseaux autonomes de haut niveau, avec des résultats fructueux.

AI Cloud, le fondement de l'intelligence numérique, occupe une place de choix au stand de ZTE. Pour les centres de données, la solution Elastic AIDC peut répondre à la demande de haute efficacité et de flexibilité. Sa conception hautement modulaire permet un déploiement rapide, réduisant le temps de construction de 40 % par rapport aux solutions traditionnelles. Avec la plaque froide, le refroidissement par immersion et le système à CCHT de 800 V, l'efficacité énergétique globale est améliorée de 25 %. En outre, les batteries lithium-ion haute tension sûres améliorent encore l'efficacité énergétique et la sécurité. En ce qui concerne l'infrastructure informatique, en exploitant pleinement ses atouts en matière de co-conception de réseau informatique et de co-conception de logiciel et de matériel, ZTE met en place une infrastructure informatique intelligente pour tous les scénarios, tout en optimisant le TCO. En se concentrant sur l'infrastructure numérique et intelligente de l'entreprise, ZTE met sur pied un agent d'IA full-stack, sécurisé et conçu à l'échelle de l'entreprise, Co-Claw, qui s'est intégré à l'ensemble du processus de travail de bureau, de recherche et développement et d'exploitation, améliorant ainsi de façon globale l'efficacité de l'entreprise. Dans un objectif de développement durable, ZTE a mis en œuvre de nombreuses applications numériques et intelligentes innovantes dans le domaine de l'éducation et des soins de santé, dans le but de parvenir à l'égalité des ressources et d'obtenir des avantages inclusifs de l'IA. Au-delà de l'infrastructure, ZTE a mis en place un solide écosystème informatique et diverses applications. Grâce à ses activités dans plus de 160 pays et régions, ZTE dispose d'une vaste expérience mondiale, d'une expertise en matière de services localisés et de solides capacités de livraison. En tirant pleinement parti de ces atouts, ZTE aspire à construire un écosystème informatique mondial florissant et à obtenir un succès partagé avec ses partenaires et ses clients.

Dans le domaine de l'AI Home, ZTE continue d'occuper une position de leader sur le marché des terminaux domestiques intelligents, avec des ventes annuelles dépassant les 100 millions d'unités, et se classe également au premier rang mondial pour les ventes de CPE, IP STB, terminaux Wi-Fi 7, ainsi que de produits FWA et MBB. À l'ère de l'IA, l'entreprise construit une architecture de nouvelle génération avec « la connectivité comme base, l'écran comme support et l'IA comme cœur », afin de créer une expérience de vie de qualité où « les écrans vous accompagnent dans vos déplacements et les services sont à portée de main ». À cette fin, ZTE a déployé plusieurs innovations inédites dans le secteur, notamment : le tout premier CPE Wi-Fi 8 à usage commercial, ouvrant la voie à une véritable connectivité 10G ; le premier écran intelligent alimenté par l'IA avec « double cerveau, double écran et connectivité totale » ; la première gamme de PC en nuage alimentés par l'IA qui couvre toutes les tailles d'écran, établissant une nouvelle référence pour les médias multi-écrans ; la première plateforme de gestion intégrée terminal-nuage, permettant une orchestration intelligente de bout en bout et une amélioration complète, de la connectivité à l'intelligence basée sur des scénarios.

En tant que pionnier des smartphones natifs de l'IA, ZTE est à l'avant-garde de l'innovation technologique et de l'adoption commerciale de l'IA grâce à son approche « Innovation + Action ». L'entreprise redéfinit le paradigme de l'interaction entre l'humain et l'appareil en intégrant profondément l'IA à l'ensemble du matériel, des logiciels et de l'écosystème, transformant l'IA d'un simple outil en un partenaire agentique et symbiotique, capable de vous comprendre et d'évoluer avec vous. Dans le jeu et l'e-sport, ZTE évolue de « Born to Win » à « Win More Games ». Avec les smartphones de jeu de la série REDMAGIC et nubia Neo comme éléments centraux, l'entreprise construit la marque technologique qui résonne le mieux avec les styles de vie des jeunes. En matière de FWA et de MBB, ses appareils 5G FWA et MBB se sont classés au premier rang des parts de marché mondial pendant cinq années consécutives, offrant une connectivité écologique, artificiellement intelligente et sécurisée entre les personnes, les véhicules et les foyers, suivant la stratégie « 5G pour tous ».

Dévoilement de huit percées majeures illustrant les progrès en matière d'innovation

Au cours de l'événement, ZTE dévoilera huit percées majeures couvrant l'évolution du réseau, l'infrastructure informatique intelligente, les plateformes d'agents d'IA et les innovations en matière de terminaux. Ces progrès soulignent les percées continues de l'entreprise en matière de R&D indépendants de technologies clés, d'optimisation d'architecture de système et de commercialisation à grande échelle, apportant un solide soutien à la transformation numérique et intelligente de l'industrie.

AIR MAX : une pile d'IA de 10 blocs alimente une architecture de capacités à trois niveaux - infrastructure native de l'IA, opérations autonomes L4, moteur de monétisation - améliorant la technologie, l'efficacité et les modèles commerciaux pour redéfinir les réseaux mobiles en un paradigme d'« IA au service de l'IA ».

une pile d'IA de 10 blocs alimente une architecture de capacités à trois niveaux - infrastructure native de l'IA, opérations autonomes L4, moteur de monétisation - améliorant la technologie, l'efficacité et les modèles commerciaux pour redéfinir les réseaux mobiles en un paradigme d'« IA au service de l'IA ». GigaMIMO : dévoilement du premier prototype 6G au monde avec plus de 2 000 éléments d'antenne dans la bande U6G, alimenté par des algorithmes d'IA, offrant une capacité 10 fois supérieure à celle de la 5G-Advanced. Le prototype GigaMIMO 6G sera exposé sur place et le premier service immersif piloté par l'IA de l'industrie dans la bande U6G sera présenté, redéfinissant un nouveau paradigme pour l'interaction entre l'humain et l'agent.

dévoilement du premier prototype 6G au monde avec plus de 2 000 éléments d'antenne dans la bande U6G, alimenté par des algorithmes d'IA, offrant une capacité 10 fois supérieure à celle de la 5G-Advanced. Le prototype GigaMIMO 6G sera exposé sur place et le premier service immersif piloté par l'IA de l'industrie dans la bande U6G sera présenté, redéfinissant un nouveau paradigme pour l'interaction entre l'humain et l'agent. 200G PON : lancement du premier prototype 200G-PON à mode rafale multi-ONU de l'industrie, permettant une transmission en amont de rafale multi-ONU à des taux pouvant atteindre 200 Gb/s.

lancement du premier prototype 200G-PON à mode rafale multi-ONU de l'industrie, permettant une transmission en amont de rafale multi-ONU à des taux pouvant atteindre 200 Gb/s. SuperPOD : adoption de l'architecture innovante Orthogonal Electrical eXchange avec une conception sans câble, compatible avec plusieurs GPU. Un seul rack prend en charge jusqu'à 128 GPU, ce qui permet une mise en réseau convergée scale-up/scale-out avec une expansion flexible.

adoption de l'architecture innovante Orthogonal Electrical eXchange avec une conception sans câble, compatible avec plusieurs GPU. Un seul rack prend en charge jusqu'à 128 GPU, ce qui permet une mise en réseau convergée scale-up/scale-out avec une expansion flexible. Studio d'agents IA Co-Sight : en créant des agents intelligents de qualité industrielle précis, fiables et sécurisés, Co-Sight s'est invariablement classée au premier rang des évaluations GAIA et HLE.

en créant des agents intelligents de qualité industrielle précis, fiables et sécurisés, Co-Sight s'est invariablement classée au premier rang des évaluations GAIA et HLE. Wi-Fi 8 : le premier de l'industrie à lancer une solution Wi-Fi 8 Mesh, offrant une connectivité ultra-stable et à haut débit.

le premier de l'industrie à lancer une solution Wi-Fi 8 Mesh, offrant une connectivité ultra-stable et à haut débit. AI Mid-Screen : le premier au monde à lancer l'AI mid-screen avec « Dual-Brain Dual-Screen, Full-Domain Intelligent Connectivity », intègre en profondeur le divertissement, la communication, la sécurité et le contrôle intelligent dans tous les scénarios.

le premier au monde à lancer l'AI mid-screen avec « Dual-Brain Dual-Screen, Full-Domain Intelligent Connectivity », intègre en profondeur le divertissement, la communication, la sécurité et le contrôle intelligent dans tous les scénarios. Pionnier des téléphones natifs de l'IA : le nubia M153, avec l'assistant IA Doubao, offre une expérience inédite d'exécution fluide des tâches entre les applications. Cet appareil a été lancé en Chine en décembre dernier.

Au cours de MWC Barcelona 2026, ZTE organisera également plusieurs activités clés, notamment la sortie de nouvelles espèces d'IA, la sortie de nouveaux produits nubia NEO et REDMAGIC, l'événement de lancement AIR MAX for Future Network, ainsi que plusieurs événements conjoints de lancement pour les clients, présentant une série de produits innovants à l'industrie. En outre, ZTE participera aux grands forums thématiques organisés par la GSMA, où il partagera les dernières idées et études de cas sur des sujets clés tels que l'innovation d'entreprise, l'infrastructure intelligente, Connect AI, Tech4ALL et Game Changer. ZTE collaborera avec des opérateurs mondiaux, des partenaires industriels et des leaders d'opinion pour accélérer l'innovation intelligente dans tous les secteurs.

Avec la convergence de l'IA et des TIC, la connectivité et les capacités informatiques continuent d'évoluer de concert. Les frontières entre les mondes physique et numérique continuent de s'estomper, ouvrant la voie à une nouvelle ère du QI guidée par les algorithmes et la collaboration intelligente. Du 2 au 5 mars, joignez-vous à ZTE pour assister à l'accélération du progrès et créer un avenir intelligent.

À PROPOS DE ZTE :

ZTE connecte le monde entier grâce à une innovation continue pour un avenir meilleur. L'entreprise propose des technologies innovantes et des solutions intégrées, sur la base d'une gamme couvrant les réseaux de communication, l'infrastructure informatique, les solutions numériques industrielles ainsi que les terminaux intelligents personnels et domestiques. Au service d'un tiers de la population mondiale, ZTE s'emploie à piloter la connectivité et l'informatique intelligente mondiales, facilitant la communication et la confiance partout dans le monde. L'entreprise ZTE est cotée aux Bourses de Hong Kong et de Shenzhen.

