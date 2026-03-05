ZTE、MWCバルセロナ2026でインテリジェントな未来を創造するフルスタックのAIイノベーションを展示

同展示会で最新のソリューションを発表し、4つの主要分野（AIエージェンティック・コネクティビティ、AIクラウド、AIホーム、スマート・パーソナル・デバイス）を通じてAIとICTの深い融合を強調

8つの画期的な成果を発表し、技術革新の進歩を紹介

GSMAの主要フォーラムに参加し、企業革新、インテリジェント・インフラ、コネクトAI、Tech4ALL、Game Changerに関する知見を共有

バルセロナ（スペイン）、2026年3月6日 /PRNewswire/ -- 統合情報通信技術ソリューションの世界的大手プロバイダーZTE Corporation（0763.HK / 000063.SZ）は、「インテリジェントな未来の創造（Creating an Intelligent Future）」をテーマに3月2日から5日まで開催される世界最大のモバイル関連展示会「MWCバルセロナ2026（MWC Barcelona 2026）」に出展します。

会場では、自社戦略「AI技術の全面投入、AIがもたらす恩恵の普遍化（All in AI, AI for All）」に基づいてアップグレードされた「Connectivity + Computing（コネクティビティ＋コンピューティング）」戦略の最新の成果を紹介し、オープン、セキュア、インクルーシブなデジタルの未来を築く世界各国の提携各社と協力します。

Fira Gran Viaのホール3、3F30にあるZTEのブースにおいて、同社はAIネイティブの接続性、高効率的かつ低炭素のインテリジェント・コンピューティングインフラ、革新的なスマートホームおよびパーソナル機器を強調した最先端のソリューションと製品を発表します。

4つの主要領域にわたるフルシナリオのAIポートフォリオ

今年の展示会において、同社は4つのコア展示エリア（AIエージェンティック・コネクティビティ、AIクラウド、AIホーム、スマート・パーソナル・デバイス）を通じてAIとICTの深い融合を強調。同社はインフラからアプリケーションまで、またアーキテクチャ設計から商業展開までのバリュー・チェーン全体をカバーしており、包括的かつフルシナリオのデジタル・インテリジェンス・ソリューション・フレームワークを提供しています。

モバイルネットワークにおけるAIエージェンティック・コネクティビティの実現に向けて、ZTEのAIネイティブ・アーキテクチャを活用し、製品とソリューションのイノベーションを継続的に促進します。これによって極めて効率性に優れたインフラを構築し、L4自律型ネットワーク・パラダイムを切り拓くと共に、「Connectivity+AI」の価値収益化の新たな地平を押し広げます。光ネットワークについて、同社は光ファイバー網の普及から100％光ファイバー網、そしてAIを活用した光ファイバー網へと、明確な3段階の進化を遂げる事業者との提携により、継続的な進歩と事業の成功を推進しています。この過程は、光ファイバー網の整備を加速させる総保有コスト（TCO）を最適化する設計や建設手法によって実現するものです。100％光ファイバー網化を進める過程において1ユーザーあたりの平均売上（ARPU）を着実に高め、速度、体験、サービスの収益化といった柱を確立することで、超広帯域、超センシング、超インテリジェントな基盤を提供するAIを活用した光ファイバー網への進歩、ならびに商業価値の増大を包括的に後押しします。さらに、C+Lフルバンド統合1.6Tbpsや内蔵AIコンピューティング能力といった最先端技術に基づくHI-NETソリューションは、コネクテッド・インテリジェンス時代の高性能・高知能ネットワーク基盤を構築します。同社は、学内ネットワーク向けに、業界初の5-in-1 50G PON統合サービスゲートウェイや、光接続、動画セキュリティ、コンピューティング、ストレージ機能を統合した業務用FTTRゲートウェイをはじめとする、革新的な製品を発表しています。これらの技術革新により、通信事業者は単に光ファイバーの提供から、包括的なインテリジェントネットワークの提供へと業務内容を進化させることで、業務用市場への進出の重要な原動力となっています。複雑化するネットワークの運用・保守（O&M）と価値主導型の運用を容易にすることを目的として、同社はTMF認証を受けた自律型ネットワーク・ソリューション「AIR Net」を提供しています。また、オープンで階層化されたインテリジェント・アーキテクチャ上に構築された、エージェントベースのフルスタック自律型ネットワーク・ソリューションにより、通信事業者の運用コスト削減と収益性の強化を支援します。ZTEはすでに複数の通信事業者と提携しており、高レベルの自律型ネットワークを展開しながら成果を上げています。

ZTEのブースでは、デジタル・インテリジェンスの基盤としてのAIクラウドを重点的に紹介します。Elastic AIDCソリューションは、データセンターに向けに優れた効率性と柔軟性を両立できます。これは、高度にモジュール化された設計によって、迅速に導入でき、従来のソリューションと比較して工期を40％短縮できることによるものです。放熱板、液浸冷却、800VのHVDCシステムにより、全体のエネルギー効率は25％向上しました。さらに、安全性に優れた高電圧リチウムイオン電池は、電力効率と安全性の両方をさらに高めます。コンピューティング・インフラに関しては、コンピューティング・ネットワークの共同設計およびソフトウェアとハードウェアの共同設計におけるZTEの強みを最大限に活用し、総保有コスト（TCO）を最適化しながら、あらゆるシナリオでインテリジェントなコンピューティング・インフラを構築します。ZTEは企業のデジタル・インテリジェント・インフラを重要視しており、フルスタックで安全性に優れ、かつエンジニアリングされた業務用のAIエージェント「Co-Claw」を構築し、事務作業、研究開発、運用の全プロセスに統合することで、企業の効率を総合的に高めています。また、持続可能な発展の追求を目的として、教育や医療に複数の革新的なデジタル・インテリジェント・アプリケーションを導入し、資源の平等と包括的なAI利益の達成を目指しています。同社はインフラだけでなく、強固なコンピューティング・エコシステムと多岐にわたるアプリケーションを確立しています。また、世界各国での豊富な経験、それぞれの地域に特化サービスの専門知識、強力な実行能力を備え、160を超える国と地域で事業を展開しています。これらの強みを最大限に活用することで、ZTEは繁栄するグローバル・コンピューティング・エコシステムを構築し、提携各社およびお客様とともに成功を分かち合うことを目指しています。

AIホームの領域では、ZTEはスマートホーム端末市場で主導的地位を維持しており、年間出荷台数は1億台の大台を突破し、CPE、IP STB、Wi-Fi 7端末、FWAおよびMBB製品の出荷台数でも世界第1位となっています。AI時代において、同社は「ベース、スクリーンをメディア、AIをコアとするコネクティビティ（Connectivity as the Base, Screen as the Medium, and AI as the Core）」を合言葉に新世代のアーキテクチャを構築し、「外出先で画面、指先でサービス（Screens on the Go, Services at Your Fingertips）」という質の高い生活体験の創造を目指しています。そのため、ZTEは業界初のさまざまなイノベーションを展開してきました。これには、真の10Gbps接続への道を切り拓く商用向けWi-Fi 8 CPE無線LANルーターや、世界初となる「デュアルブレイン・デュアルスクリーン・フルコネクティビティ」を備えたAI搭載スマートディスプレイ、マルチ画面メディアの新たな基準を確立した、あらゆる画面サイズに適用可能な初のAI搭載クラウドPCラインアップなどが含まれます。また、通信接続からシナリオベースのインテリジェント化に至るまで、ワンストップの高度なオーケストレーションと包括的な強化を実現する、業界初の端末・クラウド統合管理プラットフォームが含まれます。

同社はまた、AIネイティブ・フォンのパイオニアとして、「イノベーション + アクション」アプローチで最先端のAI技術革新と商業的導入を牽引し、ハードウェア、ソフトウェア、エコシステムにわたってAIと深く統合します。これにより、人間とデバイスの相互作用のパラダイムを再構築し、AIを単なるツールから、お客様を理解し、お客様とともに成長するエージェント的な共生パートナーへと変貌させます。ゲーミングやeスポーツにおいては、ZTEは「設計段階からの勝利（Born to Win）」から「ゲームにさらなる勝利を（Win More Games）」へと進化を遂げています。同社は「REDMAGIC」と「nubia Neo」シリーズのゲーミングスマートフォンを主力製品として、若者のライフスタイルに最も寄り添う技術ブランドを構築しています。固定無線アクセス（FWA）およびモバイルブロードバンド（MBB）については、同社の5G FWAおよびMBBデバイスは5年連続で世界市場シェア1位を獲得しており、「すべての人に5Gを（5G for All）」戦略により、人、車両、家庭の各シナリオで環境にやさしく、人工知能、セキュアな接続を実現しています。

革新的な進歩を示す8つの画期的なブレークスルーを発表

イベント期間中、ZTEはネットワークの進化、インテリジェント・コンピューティング・インフラ、AIエージェント・プラットフォーム、端末の革新にまたがる8つの柱を中心とする画期的成果を発表する予定です。これらの進歩は、独自の主要技術の研究開発、システム・アーキテクチャーの最適化、および大規模な商業化における同社の継続的な躍進を裏付けるものであり、業界のデジタル化およびインテリジェント化に対する確かな支援となるものです。

AIR MAX： AIネイティブのインフラ、レベル4の自律運用、収益化エンジンという3層の能力アーキテクチャを支える10ブロックのAIスタックは、技術、効率、ビジネスモデルを向上し、モバイルネットワークを「AIがAIに奉仕する（AI serves AI）」パラダイムへと再構築。

AIネイティブのインフラ、レベル4の自律運用、収益化エンジンという3層の能力アーキテクチャを支える10ブロックのAIスタックは、技術、効率、ビジネスモデルを向上し、モバイルネットワークを「AIがAIに奉仕する（AI serves AI）」パラダイムへと再構築。 GigaMIMO： AIアルゴリズムを搭載し、U6G帯域で2,000以上のアンテナ素子を持つ世界初の6Gプロトタイプを発表、5G-Advancedの10倍の容量を実現する6G時代の超大規模アンテナ技術。GigaMIMO 6Gのプロトタイプを会場で展示。U6G帯域における業界初のAI主導の没入型サービスの実演により、人間とエージェントの相互作用の新たなパラダイムを再定義。

AIアルゴリズムを搭載し、U6G帯域で2,000以上のアンテナ素子を持つ世界初の6Gプロトタイプを発表、5G-Advancedの10倍の容量を実現する6G時代の超大規模アンテナ技術。GigaMIMO 6Gのプロトタイプを会場で展示。U6G帯域における業界初のAI主導の没入型サービスの実演により、人間とエージェントの相互作用の新たなパラダイムを再定義。 200G PON： 業界初となる「複数の光回線終端装置（ONU）でのバーストモード200G-PON」のプロトタイプを発表。これにより、最大伝送速度200Gbpsの「マルチONUバースト・アップストリーム伝送」を実現。

業界初となる「複数の光回線終端装置（ONU）でのバーストモード200G-PON」のプロトタイプを発表。これにより、最大伝送速度200Gbpsの「マルチONUバースト・アップストリーム伝送」を実現。 SuperPOD： 革新的なOrthogonal Electrical eXchangeアーキテクチャを採用し、ケーブルを使用しない設計により複数のGPUに柔軟に対応します。1ラックで最大128GPUに対応し、柔軟な拡張性でスケールアップ/スケールアウトのコンバージドネットワーキングを可能にします。

革新的なOrthogonal Electrical eXchangeアーキテクチャを採用し、ケーブルを使用しない設計により複数のGPUに柔軟に対応します。1ラックで最大128GPUに対応し、柔軟な拡張性でスケールアップ/スケールアウトのコンバージドネットワーキングを可能にします。 Co-Sight AIエージェントスタジオ： 精度と信頼性に優れ、セキュアな産業用インテリジェント・エージェントを開発するCo-Sightは、AIアシスタントの実務能力（GAIA）と「人類最後の試験」（HLE）と呼ばれる評価で常に1位を獲得しています。

精度と信頼性に優れ、セキュアな産業用インテリジェント・エージェントを開発するCo-Sightは、AIアシスタントの実務能力（GAIA）と「人類最後の試験」（HLE）と呼ばれる評価で常に1位を獲得しています。 Wi-Fi 8： 業界初となるWi-Fi 8 Meshソリューションを発表し、極めて安定した高速接続を実現。

業界初となるWi-Fi 8 Meshソリューションを発表し、極めて安定した高速接続を実現。 AI Mid-Screen： 「デュアルブレイン・デュアルスクリーン・フルドメイン・インテリジェント・コネクティビティ（Dual-Brain Dual-Screen, Full-Domain Intelligent Connectivity）」を搭載したAI Mid-Screenを世界で初めて発表し、あらゆるシーンにおいてエンターテインメント、コミュニケーション、セキュリティ、スマートコントロールを深く統合。

「デュアルブレイン・デュアルスクリーン・フルドメイン・インテリジェント・コネクティビティ（Dual-Brain Dual-Screen, Full-Domain Intelligent Connectivity）」を搭載したAI Mid-Screenを世界で初めて発表し、あらゆるシーンにおいてエンターテインメント、コミュニケーション、セキュリティ、スマートコントロールを深く統合。 AIネイティブ・フォンのパイオニア：「Doubao」AIアシスタントを搭載したnubia M153は、シームレスなクロスアプリタスク実行という斬新な体験を提供。このデバイスは、昨年12月に中国で発売されました。

ZTEは、MWCバルセロナ2026（MWC Barcelona 2026）の期間中、新種のAI発表会、nubia NEOおよびREDMAGIC新製品発表会、「AIR MAX for Future Network」発売イベント、複数のお客様向け共同発表イベントといった、大きなイベントも開催し、革新的な製品を披露します。さらに、同社は世界最大の業界団体GSM Association（GSMA）が主催する主要テーマ別フォーラムにも出展を予定しており、企業革新、インテリジェント・インフラ、コネクトAI、Tech4ALL、Game Changerといった主要テーマに関する最新の見識やケーススタディを発表します。また、世界の通信事業者、業界の提携各社、オピニオンリーダーとの協力を通じて、業界全体のインテリジェント・イノベーションを加速させます。

人工知能と情報通信技術が融合するにつれ、接続性と演算能力は共に進化していきます。物理的な世界とデジタルの世界の境界はますます曖昧になり、アルゴリズムとインテリジェントな協業が牽引する新たなIQ時代の到来が告げられます。3月2日から5日まで、ZTEと共に加速する技術の進歩を体感し、インテリジェントな未来を創造しましょう。

ZTEについて

ZTEはより良い未来を目指して、絶え間ないイノベーションで世界をつなぎます。同社は革新的な技術と統合ソリューションを手掛けており、ポートフォリオには通信ネットワーク、コンピューティング・インフラ、産業用デジタルソリューション、個人および家庭用スマート端末に及んでいます。実に、世界人口の3分の1にサービスを提供しており、接続性とインテリジェント・コンピューティングの分野で世界を牽引し、あらゆる場所でのコミュニケーションと信頼を実現することに特化しています。なお、香港と深圳の両証券取引所に上場しています。

