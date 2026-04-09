Abilitie, TED e St. Edward's University lançam mini-MBA de 12 semanas

O programa de meio período a um custo de US$ 4.500 oferece aulas ao vivo com professores de nível executivo e conexões globais presenciais

AUSTIN, Texas, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Abilitie, TED e St. Edward's University anunciaram hoje uma nova colaboração para oferecer um mini-MBA global com 12 semanas de duração. O programa de meio período é virtual e termina com um fim de semana presencial em um centro de negócios global. O programa foi concebido para ajudar profissionais em atividade a desenvolver competências empresariais práticas para a era da IA, sem interromper suas carreiras.

Lançado originalmente em 2019 como o Invited MBA, o programa combina conteúdo selecionado do TED, simulações empresariais imersivas, debates ao vivo conduzidos por professores e uma experiência em grupo global. Os participantes recebem um certificado de formação profissional da St. Edward's University.

" O MBA de 12 semanas integra as poderosas ideias do TED aos desafios reais do mundo dos negócios, ajudando os líderes a ampliar sua forma de pensar, resolver problemas e apoiar suas equipes", disse Darby Coleman, diretor sênior do TED@Work .

Globalmente, mais de 80% dos gerentes não possuem um diploma avançado em negócios. Esse déficit generalizado representa um desafio para as organizações que se esforçam para desenvolver canais de liderança no mercado global. Experiências de MBA de curta duração - como o MBA de 12 semanas - estão sendo cada vez mais utilizadas para equipar os líderes com habilidades essenciais de visão de negócios e gestão de pessoas.

"Os líderes do futuro não precisam apenas de conhecimento. Eles também precisam exercer o bom senso empresarial", disse Bjorn Billhardt, CEO da Abilitie . "A natureza interativa e ao vivo do MBA de 12 semanas ajuda os profissionais a desenvolver fluência financeira, pensamento estratégico e capacidade de liderança."

Os participantes aprendem em sessões on-line ao vivo realizadas três dias por semana e trabalham por meio de simulações de negócios baseadas em equipe, modeladas em desafios reais de liderança. O currículo foi concebido para ajudar os participantes a entender o financiamento de negócios, pensar estrategicamente, gerenciar recursos e tomar decisões sólidas em ambientes de negócios complexos e em rápida mudança.

"A St. Edward's está comprometida com a excelência acadêmica, e temos orgulho de fazer parte desta parceria empolgante", disse Marianne Ward-Peradoza, reitora da St. Edward's University . "Reconhecemos que os profissionais de hoje precisam de oportunidades flexíveis e de alto impacto para aprimorar suas habilidades, e este programa exemplifica como estamos criando caminhos que os capacitam a permanecer competitivos."

Para preservar o caráter interativo do programa, as turmas têm um limite máximo de 40 alunos por turma e 200 por grupo. A experiência termina com um fim de semana presencial ao vivo em Berlim e Dubai. A hospedagem e as refeições estão incluídas no valor do curso. As inscrições para a turma do segundo semestre de 2026 estão abertas; o valor do curso é de US$ 4.500 e há bolsas de estudo disponíveis. Os futuros alunos podem obter mais informações em 12weekmba.com. O programa também é oferecido em ambientes de grupo fechado para empresas que desejam aumentar o nível de seus funcionários.

Sobre o MBA de 12 semanas

A experiência de MBA de 12 semanas é uma colaboração entre TED, Abilitie e St. Edward's University. O TED é uma organização sem fins lucrativos construída em torno de uma crença simples: as ideias mudam tudo. Ideias poderosas, apresentadas com força, podem nos levar a sentir algo, pensar de forma diferente e agir. A Abilitie é uma empresa global de desenvolvimento de liderança que ajuda profissionais a desenvolver competências essenciais para os negócios. A Bill Munday School of Business da St. Edward's University é uma das melhores escolas de pós-graduação com credenciamento da AACSB.

Contatos de mídia

Becca Flores, Diretora de Marketing, TED@Work, [email protected], (212) 346-9333

Gina Curran, Diretora, Abilitie, [email protected], 512-731-2166

FONTE Abilitie