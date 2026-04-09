Abilitie, TED и St. Edward's University запускают 12-недельный мини-MBA

Программа неполного рабочего дня стоимостью $4 500 предлагает живые занятия с преподавателями высшего звена и личные глобальные контакты

ОСТИН, Техас, 9 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Abilitie, TED и St. Edward's University сегодня объявили о новом сотрудничестве, предлагая глобальный 12-недельный мини-MBA. Программа неполного рабочего дня является виртуальной и завершается оффлайн-мероприятием на выходных в глобальном бизнес-центре. Задача программы помочь работающим профессионалам развить практические бизнес-навыки для эпохи ИИ, не прерывая свою карьеру.

Первоначально представленная в 2019 году как Invited MBA, программа сочетает в себе тщательно отобранный TED контент, иммерсивные бизнес-симуляции, живые дискуссии под руководством преподавателей и опыт работы в глобальной группе. Участники получают сертификат о профессиональном образовании от St. Edward's University.

« 12-недельная программа MBA привносит мощные идеи TED в поток реальных бизнес-задач, помогая лидерам расширять свое мышление, решать проблемы и проявлять себя в своих командах», —сказал Дарби Коулман (Darby Colema), старший директор TED@Work .

Во всем мире более 80 % менеджеров не имеют ученой степени в области бизнеса. Этот широко распространенный недостаток создает проблему для организаций, стремящихся развивать каналы лидерства на мировом рынке. Короткие программы MBA, такие как 12-недельный MBA, все чаще используются для обучения лидеров необходимой деловой хватке и навыкам управления людьми.

«Завтрашним лидерам нужно больше, чем просто знания. Им нужно практиковать деловое суждение», — сказал Бьорн Биллхардт (Bjorn Billhardt), генеральный директор Abilitie . «Живой, интерактивный характер 12-недельной программы MBA помогает профессионалам развивать финансовые навыки, стратегическое мышление и лидерские качества».

Участники учатся на онлайн-сессиях, проводимых три дня в неделю, и работают с помощью командных бизнес-симуляций, смоделированных на реальных проблемах лидерства. Учебная программа построена таким образом, чтобы помочь участникам понять бизнес-финансы, мыслить стратегически, управлять ресурсами и принимать обоснованные решения в сложных, быстро меняющихся бизнес-средах.

«St. Edward's стремится к высоким академическим результатам, и мы гордимся тем, что являемся частью этого захватывающего партнерства», — сказала Марианна Уорд-Перадоза (Marianne Ward-Peradoza), проректор St. Edward's University . «Мы признаем, что сегодняшним профессионалам нужны гибкие, высокоэффективные возможности для развития своих навыков, и эта программа иллюстрирует, как мы создаем пути, которые позволяют им оставаться конкурентоспособными».

Чтобы сохранить интерактивный характер программы, классы ограничены 40 участниками на секцию и 200 на поток. Программа завершается очными выходными в Берлине и Дубае. В стоимость обучения входит проживание и питание. Открыты заявки на участие в потоке «Осень 2026», стоимость обучения составляет $4 500, также доступны стипендии. Абитуриенты могут получить более подробную информацию на сайте 12weekmba.com. Программа также предлагается в условиях закрытых потоков для компаний, которые хотят прокачать навыки своих сотрудников.

О 12-недельной программе MBA

12-недельная программа MBA — это сотрудничество между TED, Abilitie, и St. Edward's University. TED — некоммерческая организация, основанная на простом убеждении — идеи меняют все. Мощные идеи, мощно представленные, могут побудить нас что-то почувствовать, думать по-другому и действовать. Abilitie — это глобальная компания по развитию лидерства, которая помогает профессионалам развивать критически важные деловые навыки. Школа бизнеса Bill Munday School of Business при университете St. Edward's University является ведущей аспирантурой с аккредитацией AACSB.

