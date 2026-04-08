Abilitie, TED y St. Edward's University lanzan un mini-MBA de 12 semanas

El programa a tiempo parcial de 4.500 dólares ofrece clases en vivo con profesores de nivel ejecutivo y conexiones globales presenciales.

AUSTIN, Texas, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Abilitie, TED y St. Edward's University anunciaron hoy una nueva colaboración para ofrecer un mini-MBA global de 12 semanas. El programa, a tiempo parcial, es virtual y culmina con un fin de semana presencial en un centro de negocios internacional. Está diseñado para ayudar a profesionales en activo a desarrollar habilidades empresariales prácticas para la era de la IA sin interrumpir sus carreras.

Presentado originalmente en 2019 como el MBA por Invitación, el programa combina contenido TED seleccionado, simulaciones empresariales inmersivas, debates en directo dirigidos por profesores y una experiencia de grupo global. Los participantes obtienen un certificado de formación profesional de la St. Edward's University.

"El MBA de 12 semanas integra las poderosas ideas de TED en el contexto de los desafíos empresariales reales, ayudando a los líderes a ampliar su perspectiva, resolver problemas y apoyar a sus equipos", afirmó Darby Coleman, directora sénior de TED@Work.

A nivel mundial, más del 80 % de los gerentes no poseen un título avanzado en administración de empresas. Esta escasez generalizada representa un desafío para las organizaciones que buscan desarrollar el liderazgo en el mercado global. Las experiencias de MBA de corta duración, como el MBA de 12 semanas, se utilizan cada vez más para dotar a los líderes de conocimientos empresariales esenciales y habilidades de gestión de personas.

"Los líderes del mañana necesitan más que solo conocimientos. Necesitan poner en práctica su criterio empresarial", declaró Bjorn Billhardt, consejero delegado de Abilitie. "La naturaleza interactiva y dinámica del MBA de 12 semanas ayuda a los profesionales a desarrollar conocimientos financieros, pensamiento estratégico y capacidad de liderazgo."

Los participantes aprenden en sesiones en línea en vivo que se realizan tres días a la semana y trabajan en simulaciones empresariales en equipo basadas en desafíos de liderazgo reales. El programa está diseñado para ayudar a los participantes a comprender las finanzas empresariales, pensar estratégicamente, gestionar recursos y tomar decisiones acertadas en entornos empresariales complejos y en constante cambio.

"En St. Edward's estamos comprometidos con la excelencia académica y nos enorgullece formar parte de esta emocionante colaboración", declaró Marianne Ward-Peradoza, vicerrectora de St. Edward's University. "Reconocemos que los profesionales de hoy necesitan oportunidades flexibles y de alto impacto para desarrollar sus habilidades, y este programa ejemplifica cómo estamos creando caminos que les permiten mantenerse competitivos".

Para preservar el carácter interactivo del programa, las clases tienen un límite de 40 participantes por sección y 200 por cohorte. La experiencia culmina con un fin de semana presencial en Berlín y Dubái. El alojamiento y la manutención están incluidos en la matrícula. Las solicitudes para la cohorte de otoño de 2026 están abiertas, la matrícula es de 4.500 dólares y hay becas disponibles. Los futuros estudiantes pueden obtener más información en 12weekmba.com. El programa también se ofrece en grupos cerrados para empresas que desean capacitar a sus empleados.

Acerca del MBA de 12 semanas

La experiencia del MBA de 12 semanas es una colaboración entre TED, Abilitie y St. Edward's University. TED es una organización sin ánimo de lucro basada en una creencia simple: las ideas lo cambian todo. Las ideas poderosas, presentadas con fuerza, pueden conmovernos, hacernos pensar de manera diferente y actuar. Abilitie es una empresa global de desarrollo de liderazgo que ayuda a los profesionales a desarrollar habilidades empresariales clave. La Escuela d Negocios Bill Munday de St. Edward's University es una escuela de posgrado de primer nivel con acreditación AACSB.

Contactos para medios

Becca Flores, directora de Marketing, TED@Work, [email protected], (212) 346-9333

Gina Curran, directora, Abilitie, [email protected], 512-731-2166