Abilitie, TED, dan St. Edward's University luncurkan 12-week mini-MBA

Program paruh waktu seharga $4.500 ini menawarkan kelas langsung dengan staf pengajar tingkat eksekutif dan koneksi global secara tatap muka.

AUSTIN, Texas, 9 April 2026 /PRNewswire/ -- Hari ini Abilitie, TED, dan St. Edward's University mengumumkan kerja sama baru dengan menawarkan program 12-week mini-MBA. Program paruh waktu ini dilaksanakan secara online dan diakhiri dengan pertemuan tatap muka di pusat bisnis global setiap akhir pekan. Program ini dirancang untuk membantu profesional pekerja membangun keahlian bisnis praktis di era AI tanpa harus meninggalkan karier mereka.

Program yang diperkenalkan pada tahun 2019 sebagai Invited MBA ini menggabungkan konten TED yang dipilih dengan cermat, simulasi bisnis yang imersif, diskusi langsung yang dipimpin staf pengajar, dan pengalaman kelompok global. Peserta mendapatkan sertifikat pendidikan profesional dari St. Edward's University.

" 12-Week MBA membawa berbagai ide TED yang luar biasa ke arus tantangan bisnis di dunia nyata untuk membantu pemimpin memperluas cara berpikir, memecahkan masalah, dan hadir bagi tim mereka," kata Darby Coleman, Direktur Senior TED@Work .

Lebih dari 80% manajer di seluruh dunia tidak memiliki gelar bisnis tingkat lanjut. Kekurangan yang meluas ini menimbulkan tantangan bagi perusahaan yang berupaya mengembangkan jalur kepemimpinan di pasar global. Program MBA singkat - seperti 12-Week MBA - semakin banyak digunakan untuk membekali pemimpin dengan kelihaian bisnis dan keahlian manajemen SDM yang penting.

"Pemimpin masa depan tidak hanya membutuhkan pengetahuan. Mereka perlu mempraktekkan penilaian bisnis," kata Bjorn Billhardt, CEO Abilitie . "12-Week MBA yang disampaikan secara langsung dan interaktif membantu profesional membangun kecakapan finansial, pemikiran strategis, dan kemampuan kepemimpinan."

Peserta belajar dalam sesi-sesi online secara langsung selama tiga hari seminggu dan mengerjakan simulasi bisnis bersama tim dengan skenario masalah kepemimpinan yang nyata. Kurikulum ini dirancang untuk membantu peserta memahami keuangan bisnis, berpikir strategis, mengelola sumber daya, dan membuat keputusan yang tepat di lingkungan bisnis yang kompleks dan cepat berubah.

"St. Edward's berkomitmen terhadap keunggulan akademik, dan kami bangga menjadi bagian dari kemitraan yang sangat menarik ini," kata Marianne Ward-Peradoza, provost St. Edward's University . "Kami menyadari bahwa kalangan profesional zaman sekarang membutuhkan peluang yang fleksibel dan berdampak tinggi untuk meningkatkan keahlian. Program ini menjadi contoh bagaimana kami menciptakan jalur yang mendukung mereka agar tetap kompetitif."

Agar program ini tetap interaktif, jumlah peserta setiap kelas dibatasi hingga 40 orang per sesi dan 200 orang per kelompok. Program ini diakhiri dengan pertemuan tatap muka selama akhir pekan di Berlin dan Dubai. Biaya kuliah sudah termasuk biaya penginapan dan makan. Pendaftaran untuk angkatan musim gugur 2026 telah dibuka dengan biaya kuliah sebesar $4,500 dan tersedia beasiswa. Calon mahasiswa dapat melihat informasi selengkapnya di 12weekmba.com. Program ini juga ditawarkan dalam kelompok privat bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kemampuan karyawan mereka.

Tentang 12-Week MBA

Program 12-Week MBA adalah kerja sama antara TED, Abilitie, dan St. Edward's University. TED adalah organisasi nirlaba yang diciptakan berdasarkan keyakinan yang sederhana: Gagasan mengubah segalanya. Gagasan hebat yang disampaikan dengan sangat menyakinkan akan membuat kita merasakan sesuatu, berpikir secara berbeda, dan bertindak. Abilitie adalah perusahaan pengembangan kepemimpinan global yang membantu para profesional membangun keahlian bisnis yang sangat penting. Bill Munday School of Business di St. Edward's University adalah sekolah pascasarjana peringkat teratas dengan akreditasi AACSB.

