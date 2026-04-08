Abilitie, TED et l'Université Saint Édouard lancent un mini-MBA de 12 semaines

Le programme à temps partiel, d'une valeur de 4 500 dollars, propose des cours en direct avec des professeurs de haut niveau et des contacts en personne dans le monde entier.

AUSTIN, Texas, 8 avril 2026 /PRNewswire/ -- Abilitie, TED et l'Université Saint Édouard ont annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration pour proposer un mini-MBA international de 12 semaines. Le programme à temps partiel est virtuel et se termine par un week-end en personne dans un centre d'affaires international. Il est conçu pour aider les professionnels en activité à acquérir des compétences commerciales pratiques à l'ère de l'IA sans démissionner.

Initialement introduit en 2019 en tant que « Invited MBA », le programme combine du contenu TED, des simulations commerciales immersives, des discussions en direct dirigées par des professeurs et une expérience de cohorte internationale. Les participants obtiennent un certificat de formation professionnelle de l'Université Saint Édouard

« Le MBA de 12 semaines introduit les idées fortes de TED dans le contexte des enjeux commerciaux de la vie réelle, aidant ainsi les dirigeants à élargir leur façon de penser, à résoudre les problèmes et à être présents pour leurs équipes », a déclaré Darby Coleman, directrice principale de TED@Work .

Au niveau international, plus de 80 % des cadres ne sont pas titulaires d'un diplôme d'études supérieures en gestion. Cette pénurie généralisée représente un défi pour les organisations qui s'efforcent de développer des compétences en matière de leadership sur le marché international. Les MBA de courte durée, tels que le MBA de 12 semaines, sont de plus en plus utilisés pour doter les dirigeants d'un sens aigu des affaires et de compétences en matière de gestion des ressources humaines.

« Les dirigeants de demain ont besoin de plus que de simples connaissances. Ils doivent faire preuve de discernement », a déclaré Bjorn Billhardt, PDG de Abilitie . « La nature interactive et en direct du MBA de 12 semaines aide les professionnels à développer leur aisance financière, leur réflexion stratégique et leur capacité de leadership. »

Les participants apprennent lors de sessions en ligne organisées trois jours par semaine et travaillent sur des simulations d'entreprise en équipe, inspirées de défis réels en matière de leadership. Le programme est conçu pour aider les participants à comprendre la finance d'entreprise, à penser stratégiquement, à gérer les ressources et à prendre des décisions judicieuses dans des environnements commerciaux complexes et en évolution rapide.

« Saint Édouard s'est engagée dans l'excellence académique et nous sommes fiers d'être impliqué dans ce partenariat passionnant », a déclaré Marianne Ward-Peradoza, responsable académique principal de l'Université Saint Édouard . "Nous reconnaissons que les professionnels d'aujourd'hui ont besoin d'opportunités flexibles et à fort impact pour améliorer leurs compétences, et ce programme illustre la manière dont nous créons des parcours qui leur permettent de rester compétitifs".

Afin de préserver la nature interactive du programme, les classes sont limitées à 40 par section et à 200 par cohorte. L'expérience se termine par un week-end en personne à Berlin et à Dubaï. Le gîte et le couvert sont inclus dans les frais de scolarité. Les candidatures pour la cohorte de l'automne 2026 sont ouvertes, les frais de scolarité s'élèvent à 4 500 dollars et des bourses sont disponibles. Les futurs étudiants peuvent en savoir plus sur 12weekmba.com. Le programme est également proposé dans le cadre de cohortes fermées pour les entreprises qui souhaitent améliorer le niveau de leurs employés.

À propos du MBA de 12 semaines

L'expérience MBA de 12 semaines est une collaboration entre TED, Abilitie, et l'Université Saint Édouard. TED est une organisation à but non lucratif fondée sur une conviction simple : Les idées changent tout. Des idées puissantes, présentées avec force, peuvent nous inciter à ressentir quelque chose, à penser différemment et à agir. Abilitie est une mulnationale de développement du leadership qui aide les professionnels à acquérir des compétences commerciales essentielles. La Bill Munday School of Business de l'université Saint Édouard est une école supérieure de premier plan, accréditée par l'AACSB.

Relations avec la presse

Becca Flores, directrice du marketing, TED@Work, [email protected], (212) 346-9333

Gina Curran, directrice, Abilitie, [email protected], 512-731-2166