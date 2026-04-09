Abilitie, TED y St. Edward's University lanzan un mini MBA de 12 semanas

El programa a tiempo parcial de $ 4,500 ofrece clases en vivo con profesores de nivel ejecutivo y conexiones mundiales presenciales

AUSTIN, Texas, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- TED y St. Edward's University anunciaron hoy una nueva colaboración para ofrecer una mini Maestría en Administración de Empresas (MBA, por sus siglas en inglés) a nivel mundial de 12 semanas. El programa a tiempo parcial es virtual y concluye con un fin de semana presencial en un importante centro de negocios mundial. Está diseñado para ayudar a los profesionales que trabajan a desarrollar habilidades empresariales prácticas para la era de la IA sin tener que interrumpir sus carreras.

Presentado originalmente en 2019 como Invited MBA, el programa combina contenido de TED seleccionado, simulaciones empresariales inmersivas, debates en vivo dirigidos por profesores y la experiencia de formar parte de una cohorte mundial. Los participantes reciben un certificado de educación profesional otorgado por St. Edward's University.

" El MBA de 12 semanas aporta ideas poderosas de TED al flujo de los desafíos empresariales del mundo real, lo que ayuda a los líderes a ampliar su perspectiva, resolver problemas y estar más presentes para sus equipos", afirmó Darby Coleman, directora sénior de TED@Work .

A nivel mundial, más del 80 % de los gerentes no cuentan con un título avanzado en negocios. Este déficit generalizado representa un reto para las organizaciones que se esfuerzan por formar cuadros de liderazgo en el mercado mundial. Las experiencias de MBA de formato corto, como el MBA de 12 semanas, se utilizan cada vez más para brindar a los líderes una visión empresarial esencial y habilidades de gestión de personal.

"Los líderes del mañana necesitan algo más que simples conocimientos. Necesitan aplicar el juicio empresarial", señaló Bjorn Billhardt, director ejecutivo de Abilitie . "La naturaleza interactiva y en vivo del MBA de 12 semanas ayuda a los profesionales a desarrollar fluidez financiera, pensamiento estratégico y capacidad de liderazgo".

Los participantes aprenden en sesiones en línea en vivo tres veces por semana y participan en simulaciones empresariales grupales basadas en desafíos reales de liderazgo. El plan de estudios busca que los participantes comprendan las finanzas corporativas, piensen de forma estratégica, gestionen recursos y tomen decisiones acertadas en entornos empresariales complejos y en constante cambio.

"En St. Edward's tenemos un compromiso con la excelencia académica y nos enorgullece formar parte de esta innovadora alianza", afirmó Marianne Ward-Peradoza, rectora de St. Edward's University . "Reconocemos que los profesionales de hoy necesitan oportunidades flexibles y de alto impacto para mejorar sus competencias; este programa es un ejemplo de cómo creando trayectorias que los empoderan para seguir siendo competitivos".

Para mantener el carácter interactivo del programa, las clases tienen un límite de 40 personas por sección y 200 por cohorte. La experiencia finaliza con un fin de semana presencial en Berlín y Dubái. El alojamiento y la alimentación están incluidos en el costo de la matrícula. Las solicitudes para la cohorte de otoño de 2026 ya están abiertas; la matrícula es de $4,500 y hay becas disponibles. Los interesados pueden obtener más información en 12weekmba.com. El programa también se ofrece en modalidades de cohorte cerrada para empresas que buscan elevar el nivel de sus empleados.

Acerca del MBA de 12 semanas

La experiencia de MBA de 12 semanas es una colaboración entre TED, Abilitie y St. Edward's University. TED es una organización sin fines de lucro basada en una creencia sencilla: las ideas lo cambian todo. Las ideas poderosas, cuando se presentan con fuerza, pueden motivarnos a sentir, a pensar de manera distinta y a actuar. Abilitie es una empresa de desarrollo de liderazgo mundial que ayuda a los profesionales a fortalecer habilidades empresariales críticas. La Escuela de Negocios Bill Munday de St. Edward's University es una escuela de posgrado de primer nivel con acreditación de la Asociación para el Avance de las Escuelas Universitarias de Negocio (AACSB, por sus siglas en inglés).

Contactos para los medios

Becca Flores, directora de Marketing, TED@Work, [email protected], (212) 346-9333

Gina Curran, directora, Abilitie, [email protected], 512-731-2166

FUENTE Abilitie