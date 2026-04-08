Abilitie, TED a St. Edward's University spouštějí 12týdenní studijní program mini-MBA
News provided byAbilitie
Apr 08, 2026, 11:30 ET
Program za 4500 USD nabízí výuku při zaměstnání, živé lekce s lektory z řad vrcholového managementu a osobní mezinárodní networking.
AUSTIN, Texas, 8. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Společnosti Abilitie, organizace TED a univerzita St. Edward's University dnes oznámily novou spolupráci na spuštění globálního 12týdenního studijního programu mini-MBA. Program probíhá při zaměstnání, je online a končí prezenčním víkendem v některém ze světových byznysových center. Je navržen tak, aby pomohl pracujícím profesionálům získat praktické obchodní dovednosti pro éru umělé inteligence, aniž by museli odsunout kariéru na vedlejší kolej.
Program, který vznikl v roce 2019 pod názvem Invited MBA, kombinuje pečlivě vybrané materiály organizace TED, interaktivní obchodní simulace, živé diskuse vedené lektory a zkušenost s globální skupinou účastníků. Absolventi získají certifikát profesionálního vzdělávání od St. Edward's University.
„Dvanáctitýdenní MBA zapojuje silné myšlenky organizace TED do řešení reálných obchodních výzev, pomáhá lídrům rozšířit způsob myšlení, řešit problémy a být oporou svým týmům," uvedla Darby Coleman, seniorní ředitelka TED@Work.
Celosvětově nemá více než 80 percent manažerů pokročilý obchodní titul. Tento rozšířený nedostatek představuje výzvu pro organizace usilující o rozvoj vedení na globálním trhu. Krátké MBA programy, jako je například 12týdenní MBA, jsou čím dál častěji využívány k tomu, aby zmíněným lídrům poskytly klíčové obchodní dovednosti a schopnosti v oblasti managementu.
„Lídři zítřka potřebují víc než jen znalosti. Musí si procvičovat obchodní úsudek," uvedl Bjorn Billhardt, generální ředitel společnosti Abilitie. „Živá a interaktivní podoba 12týdenního programu MBA pomáhá profesionálům rozvíjet finanční gramotnost, strategické myšlení a vůdčí schopnosti."
Účastníci se vzdělávají během online lekcí třikrát týdně a procvičují si týmové obchodní simulace založené na reálných výzvách v oblasti vedení. Učební plán je navržen tak, aby účastníkům pomohl porozumět podnikovým financím, myslet strategicky, řídit zdroje a činit správná rozhodnutí ve složitém a rychle se měnícím obchodním prostředí.
„Univerzita St. Edward's se zavazuje k akademické excelenci a jsme hrdí, že jsme součástí tohoto vzrušujícího partnerství," uvedla Marianne Ward-Peradoza, proděkanka St. Edward's University. „Uvědomujeme si, že dnešní profesionálové potřebují flexibilní a vysoce efektivní příležitosti k rozvoji svých dovedností, a tento program ukazuje, jak vytváříme cesty, které jim umožňují zůstat konkurenceschopní."
Aby byla zachována interaktivní povaha programu, jsou lekce omezeny na 40 účastníků na sekci a 200 na kohortu. Program končí živým prezenčním víkendem v Berlíně a Dubaji. Ubytování a strava jsou zahrnuty ve školném. Přihlášky do podzimní kohorty 2026 jsou otevřené, školné činí 4500 USD a pro účastníky jsou dostupná stipendia. Více informací mohou zájemci získat na webu 12weekmba.com. Program je rovněž nabízen v uzavřených kohortách pro firmy, které chtějí zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců.
O 12týdenním programu MBA
Dvanáctitýdenní studijní program MBA je výsledkem spolupráce mezi společnostmi TED a Abilitie a vysokou školou St. Edward's University. TED je nezisková organizace založená na jednoduchém přesvědčení: myšlenky mění vše. Silné myšlenky, které jsou působivě odprezentované, nás mohou inspirovat, abychom něco cítili, přemýšleli jinak a jednali. Abilitie je globální společnost zaměřená na rozvoj lídrů, která pomáhá profesionálům získávat klíčové obchodní dovednosti. Škola Bill Munday School of Business při St. Edward's University je špičková škola pro navazující studium s akreditací AACSB.
Kontakty pro média
Becca Flores, ředitelka marketingu, TED@Work, [email protected], (212) 346-9333
Gina Curran, ředitelka, Abilitie, [email protected], 512-731-2166
Share this article