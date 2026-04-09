شركة Abilitie وشركة TED وجامعة سانت إدوارد يطلقون برنامج ماجستير إدارة الأعمال المُصغر لمدة 12 أسبوعًا

يوفّر البرنامج الجزئي، الذي تبلغ تكلفته 4,500 دولار أمريكي، فصولًا مباشرة مع أعضاء هيئة تدريس من المستوى التنفيذي، إلى جانب فرص تواصل حضورية عالمية

أوستن، تكساس، 9 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت كلٌّ من Abilitie وTED وجامعة سانت إدوارد اليوم عن تعاون جديد لتقديم برنامج ماجستير إدارة الأعمال المُصغر العالمي لمدة 12 أسبوعًا. يُقدَّم البرنامج بنظام الدوام الجزئي عبر الإنترنت، ويُختتم بعطلة نهاية أسبوع حضورية في أحد المراكز العالمية للأعمال. وقد صُمّم لمساعدة المهنيين العاملين على اكتساب مهارات عملية في مجال الأعمال تتناسب مع عصر الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى ترك وظائفهم.

وكان البرنامج قد أُطلق في الأصل عام 2019 تحت اسم برنامج ماجستير إدارة الأعمال بالدعوة (Invited MBA)، ويجمع بين محتوى TED المختار، ومحاكاة أعمال تفاعلية، ونقاشات مباشرة يقودها أعضاء هيئة تدريس، وتجربة تعلّم ضمن مجموعة عالمية من المشاركين. يحصل المشاركون على شهادة تعليم مهني من جامعة سانت إدوارد.

"يُدخل برنامج ماجستير إدارة الأعمال لمدة 12 أسبوعًا أفكار TED القوية في سياق التحديات العملية في عالم الأعمال، مما يساعد القادة على توسيع طرق تفكيرهم، وحل المشكلات، وتحسين أدائهم مع فرقهم". قالت Darby Coleman، المديرة الأولى في TED@Work:

على مستوى العالم، أكثر من 80% من المديرين لا يحملون شهادة متقدمة في إدارة الأعمال. يمثل هذا النقص الواسع تحديًا أمام المؤسسات التي تسعى إلى تطوير كوادر قيادية في السوق العالمية. وتُستخدم برامج ماجستير إدارة الأعمال قصيرة المدة — مثل برنامج ماجستير إدارة الأعمال لمدة 12 أسبوعًا — بشكلٍ متزايد لتزويد القادة بالمعرفة الأساسية في الأعمال ومهارات إدارة الأفراد.

وقال Bjorn Billhardt، الرئيس التنفيذي لشركة Abilitie: "قادة الغد يحتاجون إلى أكثر من مجرد المعرفة. فهم بحاجة إلى ممارسة اتخاذ القرارات في مجال الأعمال". "إن الطبيعة التفاعلية والمباشرة لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال لمدة 12 أسبوعًا تساعد المهنيين على تطوير الإلمام المالي، والتفكير الإستراتيجي، والقدرات القيادية".

يتعلّم المشاركون من خلال جلسات مباشرة عبر الإنترنت تُعقد ثلاثة أيام في الأسبوع، ويعملون ضمن فِرق على محاكاة أعمال تستند إلى تحديات قيادية واقعية. صُمّم المنهج لمساعدة المشاركين على فهم التمويل في الأعمال، والتفكير الإستراتيجي، وإدارة الموارد، واتخاذ قرارات سليمة في بيئات أعمال معقدة وسريعة التغير.

وقالت Marianne Ward-Peradoza، نائبة رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية في جامعة سانت إدوارد: "تلتزم جامعة سانت إدوارد بالتميّز الأكاديمي، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الشراكة المميزة". "نُدرك أن المهنيين اليوم يحتاجون إلى فرص مرنة وعالية التأثير لتطوير مهاراتهم، ويُجسّد هذا البرنامج كيف نعمل على إنشاء مسارات تمكّنهم من الحفاظ على قدرتهم التنافسية".

للحفاظ على الطبيعة التفاعلية للبرنامج، يقتصر عدد المشاركين بحد أقصى 40 مشاركًا لكل مجموعة و200 مشارك لكل دفعة. تُختتم التجربة بعطلة نهاية أسبوع حضورية مباشرة في كلٍّ من برلين ودبي. تشمل الرسوم الدراسية تكاليف الإقامة والطعام. باب التقديم مفتوح لدُفعة خريف 2026، وتبلغ الرسوم 4,500 دولار أمريكي، مع توفر منح دراسية. يمكن للمتقدمين المحتملين معرفة المزيد عبر: 12weekmba.com. كما يُقدَّم البرنامج أيضًا في بيئات تعليمية بدفعات مغلقة للشركات التي ترغب في تطوير مهارات موظفيها.

نبذة عن ماجستير إدارة الأعمال لمدة 12 أسبوعًا

تجربة ماجستير إدارة الأعمال لمدة 12 أسبوعًا هي ثمرة تعاون بين TED، وAbilitie، وجامعة سانت إدوارد. TED هي منظمة غير ربحية تقوم على فكرة بسيطة: الأفكار تغيّر كل شيء. فالأفكار القوية، عندما تُقدَّم بشكلٍ مؤثر، يمكن أن تدفعنا للشعور، والتفكير بشكلٍ مختلف، والتصرُّف. شركة Abilitie هي شركة عالمية متخصصة في تطوير القيادات، تساعد المهنيين على اكتساب المهارات الأساسية في مجال الأعمال. تُعتبر كلية بيل مونداي لإدارة الأعمال في جامعة سانت إدوارد واحدة من كليات الدراسات العليا المصنّفة ضمن الأفضل، والحاصلة على اعتماد AACSB.

