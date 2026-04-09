Abilitie, TED i St. Edward's University uruchamiają 12-tygodniowy kurs menedżerski Mini MBA

AUSTIN, Texas, 9 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Abilitie, TED i St. Edward's University ogłosiły dzisiaj uruchomienie wspólnego projektu: trwającego 12 tygodni międzynarodowego kursu Mini MBA. Kurs prowadzony będzie online, a na jego koniec odbędzie się weekendowe spotkane stacjonarne w jednym z hubów światowego biznesu. Program opracowano z myślą o menedżerach, którym zależy na nabyciu praktycznych kompetencji biznesowych niezbędnych w dobie AI bez konieczności przerywania kariery.

Kurs stanowi rozwinięcie formuły Invited MBA działającej od 2019 r., łącząc przygotowane przez TED treści, immersyjne symulacje biznesowe, prowadzone na żywo dyskusje z wykładowcami oraz zajęcia kohortowe w międzynarodowym środowisku. Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu menedżerskiego z St. Edward's University.

"12-tygodniowy kurs MBA pozwala uczestnikom zgłębić idee TED w praktycznym wymiarze problemów świata biznesu, pomagając liderom poszerzyć horyzonty oraz repertuar umiejętności rozwiązywania problemów i wspierania swoich zespołów" - powiedziała Darby Coleman, pełniąca funkcję Senior Director w TED@Work.

Ponad 80% menedżerów na świecie nie posiada wykształcenia biznesowego na poziomie zaawansowanym. Ten powszechny brak stanowi wyzwanie dla organizacji, które dążą do budowania skutecznych ścieżek przywództwa na globalnym rynku. Krótkie kursy MBA - takie jak uruchamiany 12-tygodniowy Mini MBA - to coraz częściej wykorzystywany sposób na wyposażenie liderów w kluczowe kompetencje biznesowe oraz umiejętności zarządzania ludźmi.

„Liderzy jutra potrzebują czegoś więcej niż samej wiedzy. Muszą ćwiczyć umiejętność biznesowej oceny sytuacji - powiedział Bjorn Billhardt, CEO Abilitie. - Zajęcia w ramach 12-tygodniowego kursu MBA prowadzone są na żywo i mają charakter interaktywny, pomagając rozwijać biegłość finansową, umiejętność myślenia strategicznego i zdolności przywódcze".

Uczestnicy uczą się podczas prowadzonych na żywo sesji online, odbywających się trzy dni w tygodniu, oraz pracują w zespołach nad symulacjami biznesowymi opartymi na rzeczywistych wyzwaniach przywódczych. Program został zaprojektowany tak, aby pomóc uczestnikom zrozumieć finanse przedsiębiorstwa, myśleć strategicznie, zarządzać zasobami oraz podejmować trafne decyzje w złożonym i dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.

„St. Edward's University cały czas dba o przestrzeganie najwyższych standardów akademickich, dlatego jesteśmy dumni, że możemy być częścią tej ekscytującej współpracy - powiedziała Marianne Ward-Peradoza, prorektor St. Edward's University. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że współcześni menedżerowie potrzebują elastycznych możliwości intensywnego rozwoju swoich kompetencji, a program ten jest przykładem tworzonych przez nas ścieżek, które pomagają im zachować konkurencyjność".

Aby zachować interaktywny charakter programu, liczebność grup jest ograniczona do 40 osób w sekcji i 200 osób w całej kohorcie. Kurs kończy się weekendowym spotkaniem stacjonarnym w Berlinie i Dubaju. Koszty zakwaterowania i wyżywienia wliczone są w opłatę za kurs. Rekrutacja do jesiennej kohorty na rok 2026 już trwa. Czesne wynosi 4500 USD. Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie 12weekmba.com. Z myślą o firmach, którym zależy na podnoszeniu kwalifikacji pracowników, oferujemy również kursy dla zamkniętych kohort.

12-tygodniowy kurs MBA to efekt współpracy TED, Abilitie oraz St. Edward's University. TED to organizacja non-profit zbudowana wokół prostego przekonania: idee zmieniają wszystko. Silne idee, przekazane w przekonujący sposób, mogą poruszyć nasze emocje, zmienić sposób myślenia i skłonić do działania. Abilitie to międzynarodowy podmiot zajmujący się rozwojem przywództwa, który wspiera menedżerów w rozwijaniu kluczowych kompetencji biznesowych. Bill Munday School of Business, działająca przy St. Edward's University, to wysoko notowana szkoła biznesu, która posiada akredytację AACSB i oferuje studia magisterskie.

