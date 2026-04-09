어빌리티, TED, 세인트 에드워즈 대학교, 12주 미니 MBA 출시

4,500달러 파트타임 과정, 임원급 교수진과의 라이브 수업 및 대면 글로벌 네트워킹 기회 제공

오스틴, 텍사스, 2026년 4월 9일 /PRNewswire/ -- 어빌리티(Abilitie), TED, 세인트 에드워즈 대학교가 오늘 글로벌 12주 미니 MBA 과정을 제공하기 위한 새로운 협력을 발표했다. 이 파트타임 과정은 온라인으로 진행되며 글로벌 비즈니스 허브에서의 대면 주말 행사로 마무리된다. 이는 커리어를 유지하면서 AI 시대에 필요한 실용적인 비즈니스 역량을 쌓고자 하는 직장인을 위해 설계되었다.

2019년 인바이티드 MBA(Invited MBA)로 처음 선보인 이 과정은 엄선된 TED 콘텐츠, 몰입형 비즈니스 시뮬레이션, 교수진 주도의 라이브 토론, 글로벌 코호트 경험을 결합한다. 참가자들은 세인트 에드워즈 대학교의 전문 교육 수료증을 취득한다.

TED 앳 워크(TED@Work)의 다비 콜먼(Darby Coleman) 시니어 디렉터는 "12주 MBA는 강력한 TED 아이디어를 실제 비즈니스 과제의 흐름 속으로 가져와 리더들이 사고방식을 확장하고, 문제를 해결하며, 팀을 위해 더 나은 모습을 보여줄 수 있도록 돕는다"고 말했다.

전 세계적으로 관리자의 80% 이상이 경영학 고급 학위를 보유하고 있지 않다. 이러한 광범위한 격차는 글로벌 시장에서 리더십 파이프라인을 구축하려는 조직에 도전 과제를 안겨준다. 12주 MBA와 같은 단기 MBA 과정은 리더들에게 필수적인 비즈니스 통찰력과 인재 관리 역량을 갖추도록 하는 수단으로 점점 더 많이 활용되고 있다.

어빌리티의 비요른 빌하르트(Bjorn Billhardt) 최고경영자는 "미래의 리더들에게는 단순한 지식 이상의 것이 필요하다. 그들에게는 비즈니스 판단력을 연습하는 것이 필요하다"고 말했다. 이어 "12주 MBA의 라이브 상호 작용형 방식은 직장인들이 재무적 유창성, 전략적 사고, 리더십 역량을 키우는 데 도움을 준다"고 덧붙였다.

참가자들은 주 3일 라이브 온라인 세션에서 학습하고 실제 리더십 과제를 모델로 한 팀 기반 비즈니스 시뮬레이션을 수행한다. 커리큘럼은 참가자들이 비즈니스 재무를 이해하고, 전략적으로 사고하며, 자원을 관리하고, 복잡하고 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서 올바른 결정을 내릴 수 있도록 설계되었다.

세인트 에드워즈 대학교의 매리앤 워드-페라도자(Marianne Ward-Peradoza) 교무처장은 "세인트 에드워즈는 학문적 탁월성에 전념하고 있으며, 이 흥미로운 파트너십의 일원이 된 것을 자랑스럽게 생각한다"고 말했다. 이어 "오늘날의 직장인들에게 역량 향상을 위한 유연하고 효과적인 기회가 필요하다는 것을 인식하고 있으며, 이 프로그램은 그들이 경쟁력을 유지할 수 있도록 경로를 만드는 방법을 잘 보여준다"고 덧붙였다.

프로그램의 상호 작용형 특성을 유지하기 위해 수업은 섹션당 40명, 코호트당 200명으로 제한된다. 이 과정은 베를린과 두바이에서의 대면 주말 행사로 마무리되며, 숙박비와 식비는 수업료에 포함된다. 2026년 가을 코호트 지원이 시작되었으며, 수업료는 4500달러이며 장학금을 받을 수 있다. 예비 학생들은 12weekmba.com 에서 자세한 내용을 확인할 수 있다. 이 프로그램은 직원 역량 강화를 원하는 기업을 위한 클로즈드 코호트 방식으로도 제공된다.

12주 MBA 소개

12주 MBA 과정은 TED, 어빌리티, 세인트 에드워즈 대학교의 협력으로 운영된다. TED는 아이디어가 모든 것을 바꾼다는 단순한 믿음을 중심으로 설립된 비영리 단체다. 강력하게 전달된 강력한 아이디어는 우리가 무언가를 느끼고, 다르게 생각하며, 행동을 취하도록 이끈다. 어빌리티는 직장인들이 핵심 비즈니스 역량을 키울 수 있도록 돕는 글로벌 리더십 개발 기업이다. 세인트 에드워즈 대학교의 빌 먼데이 경영대학은 AACSB 인증을 받은 최고 수준의 대학원이다.

미디어 문의처

TED 앳 워크 마케팅 디렉터 베카 플로레스(Becca Flores), [email protected], (212) 346-9333

어빌리티 디렉터 지나 커런(Gina Curran), [email protected], 512-731-2166

SOURCE Abilitie