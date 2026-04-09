Abilitie, TED a St. Edward's University spúšťajú 12-týždňový program mini-MBA
News provided byAbilitie
Apr 09, 2026, 08:37 ET
Externý študijný program v hodnote 4 500 USD ponúka kurzy v reálnom čase so špičkovými pedagógmi z praxe a osobné kontakty s globálnym prostredím
AUSTIN, Texas, 9. apríla 2026 /PRNewswire/ -- Abilitie, TED a St. Edward's University dnes oznámili novú spoluprácu, ktorá ponúka globálny 12-týždňový mini-MBA program. Externý študijný program je virtuálny a končí sa víkendom s prezenčnou účasťou v globálnom centre obchodu. Je navrhnutý tak, aby pomohol pracujúcim profesionálom vybudovať si praktické obchodné zručnosti pre éru umelej inteligencie bez toho, aby museli opustiť svoju rozbehnutú kariéru.
Program, pôvodne predstavený v roku 2019 ako Invited MBA, kombinuje kurátorsky vybraný obsah z TEDu, pohlcujúce obchodné simulácie, moderované diskusie pod vedením odborníkov a skúsenosť v rámci globálnej skupiny spolužiakov. Účastníci získajú certifikát o odbornom vzdelaní z univerzity St. Edward's University.
„12-týždňový kurz MBA vnáša silné myšlienky z TEDu do prúdu reálnych obchodných výziev a pomáha lídrom rozšíriť spôsob myslenia, riešiť problémy a byť oporou pre svoje tímy," povedal Darby Coleman, vedúci riaditeľ TED@Work.
Celosvetovo viac ako 80 % manažérov nemá vyššie vysokoškolské vzdelanie v oblasti obchodu a manažmentu. Tento rozsiahly nedostatok predstavuje výzvu pre organizácie, ktoré sa snažia rozvíjať portfólio líderských schopností na globálnom trhu. Krátkodobé MBA programy – ako napríklad 12-týždňový MBA program – sa čoraz viac využívajú na to, aby lídri získali základné obchodné zručnosti a zručnosti v oblasti riadenia ľudí.
„Lídri zajtrajška potrebujú viac než len vedomosti. Musia si precvičovať obchodný úsudok," povedal Bjorn Billhardt, generálny riaditeľ spoločnosti Abilitie. „Živý, interaktívny charakter 12-týždňového MBA programu pomáha profesionálom rozvíjať finančnú gramotnosť, strategické myslenie a vodcovské schopnosti."
Účastníci sa učia naživo v rámci online kurzov trikrát týždenne a pracujú v tímoch na obchodných simuláciách modelovaných podľa skutočných výziev v oblasti vedenia. Študijný program je navrhnutý tak, aby pomohol účastníkom pochopiť obchodné financie, strategicky myslieť, riadiť zdroje a robiť správne rozhodnutia v zložitých a rýchlo sa meniacich podnikateľských prostrediach.
„St. Edward's University sa zaviazala k akademickej excelentnosti a sme hrdí na to, že sme súčasťou tohto vzrušujúceho partnerstva," povedala Marianne Ward-Peradozaová, prorektorka St. Edward's University. „Uvedomujeme si, že dnešní profesionáli potrebujú flexibilné a vysoko efektívne príležitosti na rozvoj svojich zručností a tento program je príkladom toho, ako vytvárame cesty, ktoré im umožňujú zostať konkurencieschopní."
Aby sa zachovala interaktívna povaha programu, kapacita jednotlivých tried je obmedzená na 40 študentov a 200 študentov v ročníku. Štúdium sa končí prezenčným víkendovým stretnutím v Berlíne a Dubaji. Ubytovanie a strava sú zahrnuté v školnom. Prijímacie konanie pre ročník so začiatkom na jeseň 2026 je otvorené. Školné je 4 500 USD a sú k dispozícii štipendiá. Viac informácií sa môžu záujemcovia o štúdium dozvedieť na stránke 12weekmba.com. Program sa ponúka aj vo forme uzavretých skupín pre firmy, ktoré chcú zvýšiť kvalifikáciu svojich zamestnancov.
O 12-týždňovom MBA programe
12-týždňový MBA program je výsledkom spolupráce medzi TED, Abilitie a St. Edward's University. TED je nezisková organizácia vychádzajúca z jednoduchého presvedčenia: Nápady menia všetko. Silné myšlienky, pôsobivo prezentované, nás môžu pohnúť k tomu niečo cítiť, myslieť inak a konať. Abilitie je globálna spoločnosť zameraná na rozvoj líderstva, ktorá pomáha profesionálom budovať kritické obchodné zručnosti. Obchodná fakulta Billa Mundaya na St. Edward's University je špičková postgraduálna škola s akreditáciou AACSB (medzinárodná akreditácia pre biznis školy).
Kontakty pre médiá
Becca Flores, riaditeľka marketingu, TED@Work, [email protected], (212) 346-9333
Gina Curran, riaditeľka, Abilitie, [email protected], 512-731-2166
