ADFW 2026 公佈首批重量級講者名單，全球資本界領袖將匯聚阿布扎比

首批講者包括阿聯酋及阿布扎比政府高層，以及來自 Allianz SE、DBS Group、Franklin Templeton 和 Temasek Holdings 等行業巨擘的全球頂尖行政總裁、主席、創辦人及機構投資者。

阿聯酋阿布扎比2026年8月13日 /美通社/ -- 在阿布扎比王儲兼阿布扎比執行委員會主席 Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan 殿下的贊助下，由 ADGM 主辦的阿布扎比金融週（ADFW）今日公佈第五屆活動的首批重量級講者名單。活動將於 2026 年 12 月 7 日至 10 日舉行，主題為「資本社群，合作驅動」。

距離活動舉行尚餘不足 5 個月，ADFW 已落實逾 200 名來自政府、金融服務、投資、科技及創新領域的國際重量級講者參與。反映出阿布扎比持續鞏固其作為全球領先資本及投資樞紐的地位。

ADGM 主席 Ahmed Jasim Al Zaabi 閣下表示：「活動籌備初期已獲全球金融領袖踴躍確認參與 ADFW 2026，反映市場對阿布扎比作為值得信賴的資本及投資目的地，以及建立長期合作夥伴關係的信心日益增強。

ADFW 的價值不僅在於在此展開的交流，更在於這些交流所帶來的實際成果。阿布扎比匯聚全球領先投資者、政策制定者及創新者，締造讓交流轉化為投資成果、讓聯繫發展為長期合作夥伴關係的環境。這正是阿布扎比作為資本之都的獨特之處。」

出席的政府及阿布扎比代表包括ADGM 及阿布扎比經濟發展部主席 Ahmed Jasim Al Zaabi 閣下；阿聯酋外貿部長 Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi 閣下；阿布扎比市政及交通部主席 Mohamed Ali Al Shorafa 閣下；阿聯酋青年事務國務部長 Dr. Sultan bin Saif Al Neyadi 閣下；阿布扎比社區發展部主席兼阿布扎比工商會 第二副主席及董事總經理 Shamis Ali Khalfan Al Dhaheri 閣下；阿布扎比退休基金董事總經理 Salem Al Nuami 閣下；ALTÉRRA 行政總裁 Majid Al Suwaidi 閣下；Botim 行政總裁 Dr. Tariq Bin Hendi 閣下；Abu Dhabi Islamic Bank 集團行政總裁 Mohamed Abdelbary；Alpha Dhabi 行政總裁 Hamad Al Ameri；以及 Etihad 行政總裁 Antonoaldo Neves。

多家全球大型金融機構的高層亦將出席，包括 Allianz SE 管理委員會主席兼行政總裁 Oliver Bäte；DBS Group 行政總裁 Tan Su Shan；State Street 主席兼行政總裁 Ron O'Hanley；Standard Chartered 行政總裁 Bill Winters；Morgan Stanley 國際業務行政總裁 Clare Woodman CBE；Julius Baer 行政總裁 Stefan Bollinger；Temasek Holdings 執行董事兼行政總裁 Dilhan Pillay Sandrasegara；Swiss Re 集團行政總裁 Andreas Berger；Warburg Pincus 主席 Charles R. Kaye；Ninety One 創辦人兼行政總裁 Hendrik du Toit；Agility 主席 Tarek Sultan；以及 Man Group 總裁 Steven Desmyter。

活動亦將邀得全球資產管理、另類投資、基礎設施、大宗商品及機構投資領域的領袖參與，包括 Franklin Templeton 行政總裁 Jenny Johnson；TCW 總裁兼行政總裁 Katie Koch；Allianz Global Investors 行政總裁 Tobias C. Pross；DigitalBridge 行政總裁 Marc C. Ganzi；Balyasny Asset Management 聯合創辦人、管理合夥人兼首席投資總監 Dmitry Balyasny；Barings 主席、總裁兼行政總裁 Mike Freno；Cambridge Associates 行政總裁 David Druley；以及 DWS 行政總裁 Stefan Hoops。

為體現金融、科技與創新之間日益緊密的聯繫，活動亦將邀請科技、數碼資產及金融科技生態的領袖參與，包括 Social Capital 創辦人 Chamath Palihapitiya；Binance 行政總裁 Richard Teng；Joby Aviation 創辦人兼行政總裁 JoeBen Bevirt；Vista Equity 創辦人兼行政總裁 Robert Smith；Ledger 主席兼行政總裁 Pascal Gauthier；Solana Foundation 總裁 Lily Liu；以及 Paxos 聯合創辦人兼行政總裁 Charles Cascarilla。

ADFW 2026 將建基於歷屆活動的成功，進一步擴大活動議程，促進高層深入交流，並帶來更具針對性的成果。今屆新增活動包括首屆阿布扎比房地產峰會、AIMA 全球對沖基金領袖平台、Hub71 初創企業園區和醫療保健與生物科技論壇，以及多場全球策略圓桌會議和更多閉門論壇。ADFW 2026 預計於活動週內舉辦逾 70 場主題活動，並邀得超過 800 名講者參與。活動將設有四大主題日，涵蓋阿布扎比經濟策略、環球市場、資產管理、金融科技、數碼資產、可持續金融及伊斯蘭金融等範疇。

SOURCE ADGM