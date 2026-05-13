Cognex OneVision™の導入が加速、メーカーによるAIビジョンのグローバル展開が拡大

顧客が報告する導入の迅速化、スループット向上、コラボレーションの新たな水準

マサチューセッツ州ネイティック, 2026年5月13日 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation（NASDAQ: CGNX）は本日、製造業務全体にわたってAIを活用した検査を簡素化し、拡張するために設計された協働型AIビジョン開発環境であるOneVision™の一般提供を開始したと発表しました。

2025年6月のベータ版公開以来、世界中の100社を超える顧客がOneVisionを使用して、AIを活用したビジョン開発と導入を加速しており、その多くが単一ラインのアプリケーションから複数拠点への展開へ、数カ月ではなく数日で移行しています。この勢いは、メーカーが孤立したAIパイロットを超えて、接続された全社的な検査戦略へと移行する、より大きな変化を反映しています。

Cognex OneVision: collaborative AI vision, at scale

Cognexの社長兼CEOであるMatt Moschnerは、次のように述べています。「AIビジョンは長年にわたり価値をもたらしてきましたが、業務全体に拡張することは依然として障壁となっていました。メーカーは、断片化されたワークフローから、環境間で適応しないモデルに至るまで、繰り返し発生する課題に直面しています。OneVisionは、エッジのシンプルさとクラウドのスケーラビリティを統合することでこの課題に対応し、組織が孤立したパイロットから一貫性のある全社的な展開へ移行できるよう支援します。」

スケーラブルなAIビジョンのためのクラウドツーエッジアーキテクチャ

OneVisionは、産業用AIにおける根強い課題、すなわち複雑さを増したり生産を遅らせたりすることなく、高度なビジョンアプリケーションを企業規模で展開するという課題に対応します。これにより、AIモデルをクラウドでトレーニング、管理、ガバナンスしながら、検査はCognexのビジョンシステム上のエッジで実行し、リアルタイムで信頼性の高い実行を可能にする、クラウドツーエッジアーキテクチャが導入されます。顧客は今や、本番画像の収集・ラベリングからモデルの改良まで、AIライフサイクル全体を一元管理し、世界各地のデバイス群全体にアップデートを一貫して展開できます。OneVisionは、In-Sight® 3900やIn-Sight® 6900など、Cognexの最新システムで動作するよう最適化されています。

Cognexのビジョンエンジニアリング担当バイスプレジデントを務めるReto Wyssは、次のように述べています。「OneVisionは開発と管理にクラウドを活用しますが、ランタイム検査は完全にエッジベースのままです。モデルを一度導入すれば、クラウドへの接続は不要です。本番画像はローカルに保持され、レイテンシーは問題になりません。」

モデルの開発と管理を一元化することで、OneVisionはメーカーが以下を実現できるよう支援します。

拠点間での検査プロセスの標準化

チーム間の作業重複の削減

拡張コストの最大50%削減

導入全体でのバージョン管理と一貫性の維持

カスタマーサクセス：パイロットからグローバル規模へ：

自動車、エレクトロニクス、食品・飲料、ヘルスケアなどの業界で、顧客は専門知識への依存を減らし、展開をグローバルに拡大しながら、AIアプリケーション開発の迅速化、スループットの向上、より一貫した検査結果を実現しています。

Essity – AI検査開発：1年から1日へ

Operational Technology and Digitization ManagerのAmin Tajeddineは、次のように述べています。「以前のアプローチでは、信頼性の高いシーリング検査アプリケーションの開発に1年以上にわたる反復と調整が必要で、品質上の問題が発生すれば、バッチ全体の返品や大量の材料廃棄につながる可能性がありました。OneVisionを使用することで、1日未満で実行可能なソリューションを構築し、実証できました。OneVisionのシンプルさと使いやすさにより開発工数が大幅に削減され、AIビジョンアプリケーションを当社の業務全体にどれほど迅速に拡張できるかについて自信が得られました。」

Schneider Electric – グローバル規模のAI検査を標準化

Product Power DivisionのSmart Operation ManagerであるChristophe Ernisは、次のように述べています。「OneVisionにより、AI検査標準を一元的に開発・検証し、その同じモデルを世界中の当社事業拠点に展開できました。このアプローチは、歩留まりを2倍にし、誤不良判定を大幅に減らし、専門的なビジョン技術への依存を低減するのに役立ちました。最も重要なのは、当社の工場全体でベストプラクティスを確実に拡張するための、再現可能な方法を提供してくれることです。」

3M – AIビジョン開発におけるスピードとコラボレーションの向上

Senior Manufacturing Technology EngineerのScott Danielsは、「OneVisionにより、当社のエンジニアは実際の生産画像に迅速にラベルを付け、モデルを構築し、はるかに少ない労力でカメラに展開できます」と述べています。

一般提供が開始された今、Cognexは、メーカーがグローバルな生産ネットワーク全体の運用効率向上を目的にスケーラブルなAIビジョンを求める中、OneVisionの勢いが加速すると見込んでいます。

Cognex Corporationについて

Cognexは40年以上にわたり、高度なマシンビジョンを使いやすいものにし、自動化を通じて製造・流通企業がより迅速に、よりスマートに、より効率的になる道を切り開いてきました。当社のビジョンセンサーとシステムに搭載された革新的な技術は、製造・流通における重要課題を解決し、自動車からコンシューマーエレクトロニクス、パッケージ消費財に至るまで、さまざまな業界に比類のない性能を提供しています。Cognexは、長年にわたりAIに注力してきたことで、これらのツールの機能を高め、導入を容易にし、高度な技術的専門知識を必要とせずに、工場や倉庫の品質向上と効率最大化を支援しています。当社は米国ボストン近郊に本社を置き、30カ国以上に拠点を展開し、世界中で30,000社を超える顧客にサービスを提供しています。詳細はcognex.comをご覧ください。

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写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2976840/Cognex_OneVision.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2310647/Cognex_Logo.jpg

SOURCE Cognex Corporation