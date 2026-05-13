-La adopción de Cognex OneVision™ se acelera a medida que los fabricantes implementan la visión artificial a nivel mundial

Los clientes reportan una implementación más rápida, mayor productividad y nuevos niveles de colaboración

NATICK, Mass., 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), líder mundial en visión artificial industrial, anunció hoy la disponibilidad general de OneVision™, su entorno de desarrollo de visión artificial colaborativo diseñado para simplificar y escalar la inspección impulsada por IA en todas las operaciones de fabricación.

Cognex OneVision: collaborative AI vision, at scale

Desde su lanzamiento en versión beta en junio de 2025, más de 100 clientes en todo el mundo han utilizado OneVision para acelerar el desarrollo y la implementación de visión artificial basada en IA. Muchos de ellos han pasado de aplicaciones de una sola línea a implementaciones en múltiples sitios en cuestión de días, en lugar de meses. Este impulso refleja un cambio más amplio, ya que los fabricantes están dejando atrás los proyectos piloto de IA aislados para adoptar estrategias de inspección conectadas a nivel empresarial.

«La visión de IA ha aportado valor desde hace tiempo, pero su escalabilidad en todas las operaciones ha sido un obstáculo», explicó Matt Moschner, presidente y consejero delegado de Cognex. «Los fabricantes se enfrentan a desafíos recurrentes, desde flujos de trabajo fragmentados hasta modelos que no se adaptan a diferentes entornos. OneVision aborda este problema unificando la simplicidad del entorno perimetral con la escalabilidad de la nube, lo que ayuda a las organizaciones a pasar de proyectos piloto aislados a una implementación coherente en toda la empresa».

Arquitectura de nube a borde para visión artificial escalable

OneVision aborda un desafío constante en la IA industrial: implementar aplicaciones de visión artificial avanzadas a escala empresarial sin aumentar la complejidad ni ralentizar la producción. Esto introduce una arquitectura de nube a borde, donde los modelos de IA se entrenan, gestionan y controlan en la nube, mientras que la inspección se ejecuta en el borde en los sistemas de visión artificial de Cognex para una ejecución fiable y en tiempo real. Los clientes ahora pueden gestionar de forma centralizada todo el ciclo de vida de la IA, desde la recopilación y el etiquetado de imágenes de producción hasta el perfeccionamiento de los modelos, e implementar actualizaciones de forma consistente en flotas globales de dispositivos. OneVision está optimizado para funcionar con los sistemas más recientes de Cognex, incluidos In-Sight® 3900 e In-Sight® 6900.

«Si bien OneVision aprovecha la nube para el desarrollo y la gestión, la inspección en tiempo de ejecución se realiza completamente en el borde de la red», afirmó Reto Wyss, vicepresidente de Ingeniería de Visión de Cognex. «Una vez implementado un modelo, no se requiere conectividad a la nube. Las imágenes de producción permanecen locales y la latencia no representa ningún problema».

Al centralizar el desarrollo y la gestión de modelos, OneVision ayuda a los fabricantes:

Estandarizar los procesos de inspección en todas las sedes.

Reducir la duplicación de tareas entre equipos.

Reducir los costes de escalabilidad hasta en un 50%.

Mantener el control de versiones y la coherencia en todas las implementaciones.

Éxito del cliente: De proyectos piloto a escala global

En sectores como el automotriz, la electrónica, la alimentación y las bebidas, y la sanidad, los clientes están experimentando un desarrollo más rápido de aplicaciones de IA, una mayor productividad y resultados de inspección más consistentes, al tiempo que reducen la dependencia de conocimientos especializados y escalan las implementaciones a nivel global.

Essity – Desarrollo de la inspección mediante IA: de un año a un día

«Con nuestro enfoque anterior, desarrollar una aplicación fiable para la inspección de sellados requería más de un año de iteraciones y ajustes, y los problemas de calidad podían provocar la devolución de lotes completos y un importante desperdicio de material», declaró Amin Tajeddine, gerente de Tecnología Operativa y Digitalización. «Gracias a OneVision, pudimos crear y demostrar una solución viable en menos de un día. La sencillez y facilidad de uso de OneVision redujeron significativamente el esfuerzo de desarrollo y nos da confianza en la rapidez con la que se pueden implementar aplicaciones de visión artificial en todas nuestras operaciones».

Schneider Electric – Estandarización de la inspección mediante IA a escala global

«OneVision nos permitió desarrollar y validar estándares de inspección con IA de forma centralizada y, posteriormente, implementar esos mismos modelos en todas nuestras operaciones a nivel mundial», comentó Christophe Ernis, gerente de operaciones inteligentes de la División de Energía de Producto. «Este enfoque nos ayudó a duplicar el rendimiento, reducir drásticamente los rechazos falsos y disminuir nuestra dependencia de la experiencia especializada en visión artificial. Y lo que es más importante, nos proporciona una forma reproducible de escalar las mejores prácticas de manera fiable en todas nuestras fábricas».

3M – Mejorando la velocidad y la colaboración en el desarrollo de la visión artificial

«Con OneVision, nuestros ingenieros pueden etiquetar rápidamente imágenes de producción reales, crear modelos e implementarlos en las cámaras con mucho menos esfuerzo», destacó Scott Daniels, Ingeniero Senior de Tecnología de Fabricación.

Con su disponibilidad general ya en marcha, Cognex prevé que el impulso de OneVision se acelere a medida que los fabricantes demanden visión artificial escalable para impulsar la eficiencia operativa en sus redes de producción globales.

Acerca de Cognex Corporation

Durante más de 40 años, Cognex ha simplificado la visión artificial avanzada, allanando el camino para que las empresas de fabricación y distribución sean más rápidas, inteligentes y eficientes mediante la automatización. La tecnología innovadora de nuestros sensores y sistemas de visión resuelve desafíos críticos de fabricación y distribución, proporcionando un rendimiento sin precedentes para industrias que van desde la automotriz hasta la electrónica de consumo y los bienes de consumo envasados. Cognex hace que estas herramientas sean más potentes y fáciles de implementar gracias a su larga trayectoria en IA, ayudando a fábricas y almacenes a mejorar la calidad y maximizar la eficiencia sin necesidad de conocimientos técnicos especializados. Nuestra sede central se encuentra cerca de Boston, Estados Unidos, con presencia en más de 30 países y más de 30.000 clientes en todo el mundo. Más información en cognex.com.

Contacto para medios:

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Cognex Corporation

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Greer Aviv – responsable de relaciones con los inversores

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