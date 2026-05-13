Die Einführung von Cognex OneVision™ beschleunigt sich, da Hersteller den Einsatz von KI-Bildverarbeitung weltweit ausweiten

Kunden berichten von einer schnelleren Bereitstellung, einem höheren Durchsatz und einer Zusammenarbeit auf einem ganz neuen Niveau

NATICK, Mass., 13. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), der weltweit führende Anbieter im Bereich der industriellen Bildverarbeitung, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von OneVision™ bekannt, seiner kollaborativen Entwicklungsumgebung für KI-Bildverarbeitung, die darauf ausgelegt ist, KI-gestützte Inspektionen in Fertigungsbetrieben zu vereinfachen und zu skalieren.

Cognex OneVision: collaborative AI vision, at scale

Seit dem Start der Beta-Version im Juni 2025 haben weltweit mehr als 100 Kunden OneVision genutzt, um die Entwicklung und Einführung KI-gestützter Bildverarbeitungslösungen zu beschleunigen. Viele von ihnen konnten innerhalb von Tagen statt Monaten den Sprung von Anwendungen an einzelnen Produktionslinien zu standortübergreifenden Implementierungen schaffen. Diese Dynamik spiegelt einen allgemeinen Wandel wider, da Hersteller sich von vereinzelten KI-Pilotprojekten hin zu vernetzten, unternehmensweiten Inspektionsstrategien bewegen.

„KI-Bildverarbeitung bietet schon seit Langem einen Mehrwert, doch ihre flächendeckende Einführung im gesamten Betrieb stellte bislang eine Hürde dar", sagte Matt Moschner, President und CEO von Cognex. „Hersteller stehen immer wieder vor denselben Herausforderungen – von fragmentierten Arbeitsabläufen bis hin zu Modellen, die sich nicht an unterschiedliche Umgebungen anpassen lassen. OneVision löst dieses Problem, indem es die Einfachheit der Edge-Technologie mit der Skalierbarkeit der Cloud verbindet und Unternehmen dabei unterstützt, den Schritt von isolierten Pilotprojekten hin zu einer einheitlichen, unternehmensweiten Bereitstellung zu vollziehen."

Cloud-to-Edge-Architektur für skalierbare KI-Vision

OneVision löst eine seit langem bestehende Herausforderung im Bereich der industriellen KI: die Bereitstellung fortschrittlicher Bildverarbeitungsanwendungen im Unternehmensmaßstab, ohne dabei die Komplexität zu erhöhen oder die Produktion zu verlangsamen. Hiermit wird eine Cloud-to-Edge-Architektur eingeführt, bei der KI-Modelle in der Cloud trainiert, verwaltet und gesteuert werden, während die Inspektion am Edge auf Cognex-Bildverarbeitungssystemen erfolgt, um eine zuverlässige Ausführung in Echtzeit zu gewährleisten. Kunden können nun den gesamten KI-Lebenszyklus zentral verwalten – von der Erfassung und Kennzeichnung von Produktionsbildern bis hin zur Verfeinerung von Modellen – und Updates einheitlich auf allen Geräten weltweit bereitstellen. OneVision ist für die Zusammenarbeit mit den neuesten Systemen von Cognex optimiert, darunter In-Sight® 3900 und In-Sight® 6900.

„Während OneVision die Cloud für die Entwicklung und Verwaltung nutzt, erfolgt die Inspektion während der Laufzeit weiterhin vollständig am Rand", sagte Reto Wyss, Vice President of Vision Engineering bei Cognex. „Sobald ein Modell bereitgestellt ist, ist keine Verbindung zur Cloud erforderlich. Die Produktionsdaten bleiben lokal gespeichert, und die Latenz spielt keine Rolle."

Durch die Zentralisierung der Modellentwicklung und -verwaltung unterstützt OneVision Hersteller dabei:

die Prüfprozesse standortübergreifend zu standardisieren.

Doppelarbeit zwischen den Teams zu reduzieren.

die Skalierungskosten um bis zu 50 % zu senken.

die Versionskontrolle und Konsistenz bei allen Implementierungen sicherzustellen.

Kundenerfolg: Vom Pilotprojekt zum globalen Maßstab

In verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, die Elektronikbranche, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie das Gesundheitswesen, profitieren Kunden von einer schnelleren Entwicklung von KI-Anwendungen, einem höheren Durchsatz und konsistenteren Prüfergebnissen – bei gleichzeitiger Verringerung der Abhängigkeit von Spezialwissen und einer weltweiten Skalierung der Implementierungen.

Essity – Entwicklung von KI-Prüfverfahren: von einem Jahr bis zu einem Tag

„Bei unserem bisherigen Ansatz dauerte die Entwicklung einer zuverlässigen Anwendung zur Dichtheitsprüfung mehr als ein Jahr voller Iterationen und Feinabstimmungen, und Qualitätsprobleme konnten zu vollständigen Chargenrückgaben und erheblichen Materialverlusten führen", sagte Amin Tajeddine, Manager für Betriebstechnologie und Digitalisierung. „Mit OneVision konnten wir in weniger als einem Tag eine funktionsfähige Lösung entwickeln und vorführen. Die Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit von OneVision haben den Entwicklungsaufwand erheblich reduziert und geben uns die Zuversicht, dass sich KI-Bildverarbeitungsanwendungen schnell auf unsere gesamten Betriebsabläufe ausweiten lassen."

Schneider Electric – Standardisierung der KI-Prüfverfahren auf globaler Ebene

„OneVision ermöglichte es uns, KI-Prüfstandards zentral zu entwickeln und zu validieren und diese Modelle anschließend in unseren weltweiten Betrieben einzusetzen", sagte Christophe Ernis, Smart Operation Manager in der Product Power Division. „Dieser Ansatz hat uns dabei geholfen, den Ertrag zu verdoppeln, Fehlauswürfe drastisch zu reduzieren und unsere Abhängigkeit von spezialisiertem Bildverarbeitungs-Know-how zu verringern. Vor allem aber bietet er uns eine reproduzierbare Methode, um bewährte Verfahren zuverlässig auf alle unsere Werke auszuweiten."

3M – Beschleunigung und Verbesserung der Zusammenarbeit bei der Entwicklung von KI-Bildverarbeitungssystemen

„Mit OneVision können unsere Ingenieure Produktionsbilder schnell beschriften, Modelle erstellen und diese mit deutlich geringerem Aufwand auf Kameras bereitstellen", sagte Scott Daniels, Senior Manufacturing Technology Engineer.

Da die allgemeine Verfügbarkeit nun begonnen hat, rechnet Cognex damit, dass die Dynamik bei OneVision zunehmen wird, da Hersteller skalierbare KI-Bildverarbeitung benötigen, um die betriebliche Effizienz in ihren globalen Produktionsnetzwerken zu steigern.

Informationen zur Cognex Corporation

Seit über 40 Jahren macht Cognex fortschrittliche Bildverarbeitung einfach und ebnet damit den Weg für Unternehmen aus Fertigung und Vertrieb, durch Automatisierung schneller, intelligenter und effizienter zu werden. Die innovative Technologie unserer Bildverarbeitungssensoren und -systeme löst kritische Herausforderungen in der Fertigung und im Vertrieb und bietet unvergleichliche Leistung für Branchen von der Automobilindustrie über die Unterhaltungselektronik bis hin zu verpackten Waren. Cognex macht diese Tools leistungsfähiger und einfacher zu implementieren, dank einer langjährigen Konzentration auf KI, die Fabriken und Lagerhäuser dabei unterstützt, die Qualität zu verbessern und die Effizienz zu maximieren, ohne dass ein hohes Maß an technischem Know-how erforderlich ist. Wir haben unseren Hauptsitz in der Nähe von Boston, USA, mit Niederlassungen in über 30 Ländern und mehr als 30.000 Kunden weltweit. Erfahren Sie mehr unter cognex.com.

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Cognex Corporation

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