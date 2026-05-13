L'adoption de Cognex OneVision™ s'accélère alors que les fabricants développent la vision par IA à l'échelle mondiale

Les clients font état d'un déploiement plus rapide, d'un débit amélioré et de nouveaux niveaux de collaboration.

NATICK, Mass., 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ : CGNX), le leader mondial de la vision industrielle, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de OneVision™, son environnement de développement collaboratif de vision par IA conçu pour simplifier et mettre à l'échelle l'inspection alimentée par l'IA dans l'ensemble des opérations de fabrication.

Cognex OneVision: collaborative AI vision, at scale

Depuis le lancement de la version bêta en juin 2025, plus de 100 clients dans le monde ont utilisé OneVision pour accélérer le développement et le déploiement de la vision alimentée par IA, et nombre d'entre eux sont passés d'applications à ligne unique à des déploiements multi-sites en quelques jours au lieu de plusieurs mois. Cette dynamique reflète une évolution plus large, les fabricants dépassant les projets pilotes isolés en matière d'IA pour adopter des stratégies d'inspection connectées à l'échelle de l'entreprise.

« La vision par IA apporte depuis longtemps de la valeur, mais son extension à l'ensemble des opérations est restée un obstacle », a déclaré Matt Moschner, président du CA et président-directeur général de Cognex. « Les fabricants sont confrontés à des défis récurrents, qu'il s'agisse de flux de travail fragmentés ou de modèles qui ne s'adaptent pas aux différents environnements. OneVision répond à ce besoin en unifiant la simplicité de la périphérie avec l'évolutivité du cloud, aidant ainsi les organisations à passer de projets pilotes isolés à un déploiement cohérent à l'échelle de l'entreprise. »

Architecture Cloud-to-Edge pour une vision évolutive de l'IA

OneVision s'attaque à un problème persistant dans le domaine de l'IA industrielle : déployer des applications de vision avancées à l'échelle de l'entreprise sans ajouter de complexité ni ralentir la production. Cela introduit une architecture cloud-to-edge, où les modèles d'IA sont formés, gérés et gouvernés dans le cloud, tandis que l'inspection s'exécute à la périphérie sur les systèmes de vision de Cognex pour une exécution fiable et en temps réel. Les clients peuvent désormais gérer de manière centralisée l'ensemble du cycle de vie de l'IA, depuis la collecte et l'étiquetage des images de production jusqu'à l'affinement des modèles, et déployer des mises à jour de manière cohérente sur des flottes d'appareils à l'échelle mondiale. OneVision est optimisé pour fonctionner avec les derniers systèmes de Cognex, notamment In-Sight® 3900 et In-Sight® 6900.

« Alors que OneVision exploite le cloud pour le développement et la gestion, l'inspection en cours d'exécution reste entièrement basée sur les bords », a déclaré Reto Wyss, vice-président de l'ingénierie de la vision chez Cognex. « Une fois qu'un modèle est déployé, aucune connectivité au cloud n'est nécessaire. Les images de production restent locales et la latence n'est pas un problème. »

En centralisant le développement et la gestion des modèles, OneVision aide les fabricants :

Normaliser les processus d'inspection dans tous les sites.

Réduire les doubles emplois entre les équipes.

Réduire les coûts de mise à l'échelle jusqu'à 50 %.

Maintenir le contrôle des versions et la cohérence entre les déploiements.

Succès des clients : Des projets pilotes à une échelle mondiale

dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique, l'agroalimentaire et la santé, les clients constatent une accélération du développement des applications d'IA, une amélioration du rendement et des résultats d'inspection plus cohérents, tout en réduisant leur dépendance vis-à-vis d'une expertise spécialisée et en étendant leurs déploiements à l'échelle mondiale.

Essity – Développement de l'inspection par l'IA : d'un an à un jour

« Avec notre approche précédente, le développement d'une application fiable de contrôle de l'étanchéité nécessitait plus d'un an d'itérations et de réglages, et les problèmes de qualité pouvaient entraîner le retour de lots entiers et un gaspillage important de matériaux », a déclaré Amin Tajeddine, responsable des technologies opérationnelles et de la numérisation. « Grâce à OneVision, nous avons pu élaborer et démontrer une solution viable en moins d'une journée. La simplicité et la facilité d'utilisation de OneVision ont considérablement réduit les efforts de développement et nous donnent confiance dans la rapidité avec laquelle les applications de vision par IA peuvent être étendues à l'ensemble de nos opérations. »

Schneider Electric – Standardisation de l'inspection par IA à l'échelle mondiale

« OneVision nous a permis de développer et de valider de manière centralisée des normes d'inspection basées sur l'IA, puis de déployer ces mêmes modèles dans l'ensemble de nos sites à travers le monde », a déclaré Christophe Ernis, responsable des opérations intelligentes au sein de la division Product Power. « Cette approche nous a permis de doubler le rendement, de réduire considérablement les rejets injustifiés et de diminuer notre dépendance vis-à-vis d'une expertise spécialisée en vision industrielle. Plus important encore, il nous offre un moyen reproductible d'étendre les meilleures pratiques de manière fiable à l'ensemble de nos usines. »

3M – Amélioration de la vitesse et de la collaboration dans le développement de la vision par IA

« Grâce à OneVision, nos ingénieurs peuvent rapidement étiqueter des images de production réelles, créer des modèles et les déployer sur les caméras avec beaucoup moins d'efforts », a déclaré Scott Daniels, ingénieur principal en technologies de fabrication.

Avec le lancement officiel désormais en cours, Cognex s'attend à ce que l'essor de OneVision s'accélère, les fabricants recherchant des solutions de vision par IA évolutives pour améliorer l'efficacité opérationnelle de leurs réseaux de production mondiaux.

À propos de Cognex Corporation

Depuis plus de 40 ans, Cognex favorise la vision artificielle de pointe, ouvrant la voie à des entreprises de fabrication et de distribution pour qu'elles deviennent plus rapides, plus intelligentes et plus efficaces grâce à l'automatisation. La technologie innovante de nos capteurs et systèmes de vision permet de relever des défis critiques en matière de fabrication et de distribution, offrant des performances inégalées aux secteurs de l'automobile, de l'électronique grand public et des marchandises emballées. Cognex rend ces outils plus performants et plus faciles à déployer grâce à l'accent mis depuis longtemps sur l'IA, aidant les usines et les entrepôts à améliorer la qualité et à maximiser l'efficacité sans avoir besoin d'une expertise hautement technique. Notre siège se trouve près de Boston, aux États-Unis, nous sommes présents dans plus de 30 pays et comptons plus de 30 000 clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site cognex.com.

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