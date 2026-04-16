AION UT alcança forte lançamento global, promovendo vendas sólidas nos principais mercados e obtendo múltiplos prêmios internacionais

GUANGZHOU, China, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Desde sua estreia global em 2025, o AION UT rapidamente ganhou força no Sudeste Asiático, América do Sul e Europa. No 1º trimestre, foram entregues mais de 2.400 unidades na Tailândia — garantindo uma posição no top 3 no segmento de hatchbacks elétricos e superando 2.500 pedidos no Bangkok Motor Show. Na Indonésia, as entregas ultrapassaram 800 unidades, com um pico mensal acima de 300, garantindo uma posição no top 2 no segmento. No Uruguai, 110 unidades foram entregues em apenas 17 dias após o lançamento, tornando-se o nº 1 no segmento C de hatchbacks elétricos. Na Colômbia, foi registrado um recorde mensal de 96 unidades, garantindo a liderança do segmento. Singapura manteve uma média mensal de mais de 30 pedidos, liderando o segmento, enquanto o México superou 700 entregas trimestrais, garantindo uma posição firme entre os três primeiros. Hong Kong SAR acumulou mais de 1.000 pedidos, liderando o segmento de hatchbacks por dois meses consecutivos. Na Austrália, o modelo garantiu 600 pré‑encomendas em seu primeiro mês, demonstrando forte apelo no mercado.

Image

No cenário global, o AION UT conquistou prêmios de prestígio graças à sua qualidade excepcional de produto. Ele conquistou grandes reconhecimentos, incluindo "Melhor VE em Custo-Benefício" no Bangkok International Motor Show, "Melhor VE Compacto" no TOP 26 AUTO SHOW do México, "Melhor Hatchback Elétrico de 5 Portas" no Thailand CAR OF THE YEAR 2026 e "Melhor Hatchback Elétrico de Médio Porte" no Indonesia International Auto Show. A mídia global ecoou esse reconhecimento — veículos de destaque como o electrive, da Alemanha, e o Drive‑Electric, da Austrália, elogiaram o veículo por sua excepcional dinâmica de condução urbana, espaço de destaque na categoria e notável relação entre autonomia e preço.

Impulsionando esse momento está uma tecnologia robusta: design assinado pelo Milan Design Center, entre‑eixos de 2.750 mm que proporciona espaço interno de destaque no segmento, bateria Magazine 2.0 com segurança comprovada e zero incidentes de fuga térmica, recarga rápida em 24 minutos e funcionalidade V2L para versatilidade tanto urbana quanto ao ar livre.

O impulso global do AION UT confirma a evolução da GAC, que passou da simples exportação de produtos para uma globalização completa de seu ecossistema.

Para mais informações sobre a GAC, acesse: https://www.gacgroup.com/en ou nos siga nas redes sociais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2957055/Image.jpg

FONTE GAC