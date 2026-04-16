AION UT Catat Pelancaran Global yang Kukuh, Pacu Jualan Memberangsangkan Merentas Pasaran Utama dan Raih Pelbagai Pengiktirafan Antarabangsa

GUANGZHOU, China, 16 April 2026 /PRNewswire/ -- Sejak penampilan sulung globalnya pada 2025, AION UT dengan pantas mendapat sambutan di Asia Tenggara, Amerika Selatan dan Eropah. Pada suku pertama, model ini mencatatkan penghantaran lebih 2,400 unit di Thailand — memperoleh kedudukan 3 Teratas dalam segmen hacbek elektrik serta melepasi 2,500 tempahan di Pameran Motor Bangkok. Di Indonesia, penghantaran melebihi 800 unit dengan kemuncak bulanan lebih 300 unit, sekali gus meraih kedudukan 2 Teratas dalam segmen. Di Uruguay, sebanyak 110 unit dihantar dalam tempoh 17 hari selepas pelancaran, menduduki tempat No.1 dalam segmen-C hacbek elektrik. Colombia mencatatkan pendaftaran bulanan tertinggi sebanyak 96 unit, sekali gus mengungguli segmen tersebut. Singapura mengekalkan purata lebih 30 tempahan sebulan untuk mendahului segmen, manakala Mexico mencatatkan lebih 700 penghantaran suku tahunan untuk mengekalkan kedudukan kukuh dalam 3 Teratas. Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong mengumpul lebih 1,000 tempahan, mendahului segmen hacbek selama dua bulan berturut-turut. Di Australia, model ini memperoleh 600 pratempahan dalam bulan pertama, menunjukkan daya tarikan pasaran yang kukuh.

Di peringkat global, AION UT turut meraih pelbagai anugerah berprestij hasil kualiti produknya yang cemerlang. Antara pengiktirafan utama termasuk "EV Nilai Terbaik" di Pameran Motor Antarabangsa Bangkok, "EV Kompak Terbaik" di TOP 26 AUTO SHOW Mexico, "Hacbek Elektrik 5-Pintu Terbaik" di Thailand CAR OF THE YEAR 2026, serta "Hacbek Elektrik Saiz Sederhana Terbaik" di Pameran Auto Antarabangsa Indonesia. Media global turut mengiktiraf pencapaian ini — penerbitan terkemuka seperti electrive dari Jerman dan Drive-Electric dari Australia memuji kenderaan ini atas dinamik pemanduan bandar yang cemerlang, ruang dalaman terbaik dalam kelas serta nisbah jarak pemanduan kepada harga yang unggul.

Momentum ini disokong oleh kekuatan teknologi yang kukuh: reka bentuk oleh Milan Design Center, jarak roda 2,750mm yang memberikan ruang dalaman terunggul dalam segmen, keselamatan Magazine Battery 2.0 tanpa sebarang insiden pelarian terma, pengecasan pantas 24 minit serta fungsi V2L bagi fleksibiliti penggunaan bandar dan luar.

Momentum global AION UT mengesahkan evolusi GAC daripada eksport produk kepada globalisasi ekosistem sepenuhnya.

