AION UT, 성공적인 글로벌 출시로 핵심 시장 전반에서 강력한 판매 실적 기록… 다수의 국제적 수상 영예도 안아

광저우, 중국 2026년 4월 16일 /PRNewswire/ -- 2025년 글로벌 데뷔 이후 AION UT가 동남아시아, 남미, 유럽 전역에서 빠르게 시장의 주목을 받고 있다. 1분기 태국에서는 2400대 이상이 인도되며 전기 해치백 부문 톱3에 올랐고, 방콕 모터쇼에서는 2500건이 넘는 주문을 기록했다. 인도네시아에서는 인도 물량이 800대를 넘어섰고 월간 최고 실적은 300대를 웃돌아 해당 부문 톱2에 올랐다. 우루과이에서는 출시 17일 만에 110대가 인도되며 전기 해치백 C세그먼트 1위를 차지했다. 콜롬비아에서는 한 달간 등록 대수가 96대로 최고치를 기록하며 해당 부문의 정상을 차지했다. 싱가포르에서는 월평균 30건 이상의 주문을 꾸준히 유지하며 해당 부문을 선도했고, 멕시코에서는 분기 인도 물량이 700대를 넘어 확고한 톱3 입지를 유지했다. 홍콩특별행정구에서는 누적 주문이 1000건을 돌파하며 해치백 부문에서 2개월 연속 1위에 올랐다. 호주에서는 출시 첫 달에 600건의 사전 주문을 확보하며 강한 시장 경쟁력을 입증했다.

글로벌 무대에서 AION UT는 뛰어난 제품 품질을 바탕으로 권위 있는 상들을 휩쓸었다. 방콕 국제 모터쇼(Bangkok International Motor Show)의 '최고 가치 전기차(Best Value EV)', 멕시코 TOP 26 오토쇼(AUTO SHOW)의 '최고의 소형 전기차(Best Compact EV)', 태국 2026 올해의 차(CAR OF THE YEAR 2026)의 '최고의 5도어 전기 해치백(Best 5-Door Electric Hatchback)', 인도네시아 국제 오토쇼(Indonesia International Auto Show)의 '최고의 중형 전기 해치백(Best Mid-Size Electric Hatchback)' 등 주요 상을 받았다. 글로벌 미디어도 이러한 찬사를 이어갔는데, 독일의 일렉트라이브(electrive), 호주의 드라이브 일렉트릭(Drive Electric) 등 주요 매체들이 이 차량의 탁월한 도심 주행 성능, 동급 최고 수준의 공간 활용성, 뛰어난 가격 대비 주행거리 경쟁력을 높이 평가했다.

이 같은 성장세의 기반에는 강력한 기술력이 있다. 밀란 디자인 센터(Milan Design Center)의 스타일링, 2750mm 휠베이스가 구현한 동급 최고 수준의 실내 공간, 열폭주 사고 제로를 기록한 매거진 배터리 2.0(Magazine Battery 2.0) 안전 기술, 24분 고속 충전 및 도심과 아웃도어 환경 모두에 활용할 수 있는 V2L 기능이 이를 뒷받침한다.

AION UT의 세계적인 성장세는 GAC가 단순한 제품 수출을 넘어 완전한 생태계 세계화 단계로 진화하고 있음을 보여준다.

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SOURCE GAC