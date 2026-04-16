AION UT verzeichnet einen erfolgreichen weltweiten Markteintritt, sorgt für solide Verkaufszahlen in den wichtigsten Märkten und wird mit zahlreichen internationalen Auszeichnungen geehrt

GUANGZHOU, China, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Seit seiner weltweiten Markteinführung im Jahr 2025 hat der AION UT in Südostasien, Südamerika und Europa rasch an Beliebtheit gewonnen. Im ersten Quartal wurden in Thailand über 2.400 Einheiten ausgeliefert – damit sicherte sich das Modell einen Platz unter den Top 3 im Segment der Elektro-Fließheckmodelle und verzeichnete auf der Bangkok Motor Show mehr als 2.500 Bestellungen. In Indonesien wurden über 800 Einheiten ausgeliefert, mit einem monatlichen Spitzenwert von über 300 Einheiten, was dem Modell einen Platz unter den Top 2 des Segments einbrachte. In Uruguay wurden innerhalb von 17 Tagen nach der Markteinführung 110 Einheiten ausgeliefert, womit das Modell den ersten Platz im C-Segment der Elektro-Fließheckmodelle einnahm. Kolumbien verzeichnete einen monatlichen Zulassungsrekord von 96 Einheiten und sicherte sich damit die Segmentführerschaft. Singapur hielt einen monatlichen Durchschnitt von über 30 Bestellungen und führte das Segment an, während Mexiko mehr als 700 Auslieferungen im Quartal verzeichnete und sich damit einen festen Platz unter den Top 3 sicherte. Die Sonderverwaltungszone Hongkong verzeichnete über 1.000 Bestellungen und führte damit zwei Monate in Folge das Fließheck-Segment an. In Australien sicherte sich das Modell innerhalb des ersten Monats 600 Vorbestellungen und bewies damit seine starke Marktattraktivität.

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Auf globaler Ebene hat der AION UT mit seiner außergewöhnlichen Produktqualität renommierte Auszeichnungen eingeheimst. Er gewann bedeutende Auszeichnungen, darunter „Best Value EV" auf der Bangkok International Motor Show, „Best Compact EV" auf der mexikanischen TOP 26 AUTO SHOW, „Best 5-Door Electric Hatchback" bei Thailand CAR OF THE YEAR 2026 und „Best Mid-Size Electric Hatchback" auf der Indonesia International Auto Show. Die weltweiten Medien haben diese Lobeshymnen aufgegriffen – führende Publikationen wie das deutsche „electrive" und das australische „DriveElectric" haben das Fahrzeug für seine außergewöhnliche Fahrdynamik im Stadtverkehr, sein klassenführendes Platzangebot und sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt.

Hinter dieser Dynamik steht eine solide Technologie: Design vom Milan Design Center, ein Radstand von 2.750 mm für klassenführenden Innenraum, „Magazine Battery 2.0"-Sicherheit ohne Vorfälle von thermischem Durchgehen, 24-minütiges Schnellladen und V2L-Funktionalität für Vielseitigkeit in der Stadt und im Freien.

Die weltweite Dynamik des AION UT bestätigt die Entwicklung von GAC vom Produktexport hin zu einer vollwertigen Globalisierung des Ökosystems.

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