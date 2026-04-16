El lanzamiento a nivel mundial de AION UT es un éxito rotundo, logra ventas sólidas en los principales mercados y obtiene varios reconocimientos internacionales

GUANGZHOU, China, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Desde su lanzamiento mundial en 2025, AION UT ha ganado popularidad rápidamente en el Sudeste Asiático, Sudamérica y Europa. En el primer trimestre, se entregaron más de 2.400 unidades en Tailandia, lo que le valió situarse entre los 3 primeros puestos del segmento de los hatchback eléctricos y superar las 2.500 pedidos en el Salón del Automóvil de Bangkok. En Indonesia, las entregas superaron las 800 unidades, con un máximo mensual de más de 300, por lo que quedó entre los 2 primeros puestos del segmento. En Uruguay, se entregaron 110 unidades en los primeros 17 días de su lanzamiento y obtuvo el primer puesto en el segmento C de los hatchback eléctricos. Colombia registró un récord mensual de matriculaciones con 96 unidades, lo que le valió el primer puesto en su segmento. Singapur mantuvo un promedio mensual de más de 30 pedidos, lo que le permitió liderar el segmento, mientras que México superó las 700 entregas trimestrales y afianzó su lugar entre los 3 primeros. La Región Administrativa Especial de Hong Kong superó los 1.000 pedidos y se situó a la cabeza del segmento de los hatchback durante dos meses consecutivos. En Australia, se hicieron 600 pedidos por anticipado de este modelo durante su primer mes, lo que demuestra su gran atractivo en el mercado.

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En el panorama internacional, AION UT ha conseguido prestigiosos premios gracias a la excepcional calidad de sus productos. Obtuvo importantes galardones, entre otros: "Vehículo eléctrico con la mejor relación calidad-precio" en el Salón Internacional del Automóvil de Bangkok, "Mejor vehículo eléctrico compacto" en el TOP 26 AUTO SHOW de México, "Mejor hatchback eléctrico de 5 puertas" en el Thailand CAR OF THE YEAR 2026 y "Mejor hatchback eléctrico de tamaño mediano" en el Salón Internacional del Automóvil de Indonesia. Los medios de comunicación internacionales se han hecho eco de estos reconocimientos: publicaciones de referencia como la alemana "Electrive" y la australiana "Drive-Electric" elogiaron el vehículo por su excepcional dinámica en la conducción urbana, el espacio líder en su categoría y la excelente relación entre autonomía y precio.

Detrás de este impulso se esconde una tecnología sólida: diseño a cargo del Milan Design Center, una distancia entre ejes de 2.750 mm que ofrece un espacio interior líder en su segmento, la seguridad de la batería Magazine Battery 2.0 sin ningún incidente de sobrecalentamiento, recarga rápida de 24 minutos y funcionalidad V2L para una mayor versatilidad tanto en la ciudad como al aire libre.

El impulso a nivel mundial de AION UT confirma la evolución de GAC, que pasa de ser una empresa exportadora de productos a una globalización integral de un ecosistema.

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FUENTE GAC