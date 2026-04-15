-AION UT logra un sólido lanzamiento global, impulsando ventas robustas en mercados clave y obteniendo múltiples reconocimientos internacionales

GUANGZHOU, China, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Desde su debut mundial en 2025, el AION UT ha ganado rápidamente popularidad en el sudeste asiático, Sudamérica y Europa. En el primer trimestre, entregó más de 2.400 unidades en Tailandia, asegurando una posición entre los 3 primeros en el segmento de hatchbacks eléctricos y superando los 2.500 pedidos en el Salón del Automóvil de Bangkok. Indonesia registró entregas superiores a las 800 unidades con un pico mensual de más de 300, obteniendo una clasificación entre los 2 primeros del segmento. En Uruguay, se entregaron 110 unidades en los 17 días posteriores al lanzamiento, reclamando el puesto número 1 en el segmento C de hatchbacks eléctricos. Colombia registró un máximo de matriculaciones en un solo mes con 96 unidades, tomando la corona del segmento. Singapur mantuvo un promedio mensual de más de 30 pedidos para liderar el segmento, mientras que México superó las 700 entregas trimestrales para mantener una sólida posición entre los 3 primeros. La RAE de Hong Kong acumuló más de 1.000 pedidos, liderando el segmento de hatchbacks por dos meses consecutivos. En Australia, el modelo obtuvo 600 pedidos anticipados en su primer mes, demostrando una fuerte atracción en el mercado.

Image

A nivel mundial, el AION UT ha cosechado prestigiosos premios gracias a su excepcional calidad. Ha recibido importantes galardones, entre ellos el de "Mejor Vehículo Eléctrico en Relación Calidad-Precio" en el Salón Internacional del Automóvil de Bangkok, "Mejor Vehículo Eléctrico Compacto" en el TOP 26 AUTO SHOW de México, "Mejor Hatchback Eléctrico de 5 Puertas" en el CAR OF THE YEAR 2026 de Tailandia y "Mejor Hatchback Eléctrico de Tamaño Medio" en el Salón Internacional del Automóvil de Indonesia. Los medios de comunicación internacionales se han hecho eco de estos elogios: publicaciones líderes como electrive de Alemania y Drive-Electric de Australia han alabado el vehículo por su excepcional dinámica de conducción urbana, su amplio espacio interior, líder en su clase, y su excelente relación autonomía-precio.

Este éxito se sustenta en una tecnología robusta: diseño del Centro de Diseño de Milán, una distancia entre ejes de 2.750 mm que ofrece un espacio interior líder en su segmento, la seguridad de la batería Magazine Battery 2.0 con cero incidentes de sobrecalentamiento, carga rápida en 24 minutos y funcionalidad V2L para una mayor versatilidad tanto en entornos urbanos como al aire libre.

El éxito global de AION UT confirma la evolución de GAC, pasando de la exportación de productos a la globalización de un ecosistema completo.

Para obtener más información sobre GAC, visite: https://www.gacgroup.com/en o síganos en redes sociales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2957055/Image.jpg