Excellent lancement mondial de l'AION UT, marqué par des ventes importantes sur des marchés clés et plusieurs distinctions internationales

GUANGZHOU, Chine, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Depuis ses débuts mondiaux en 2025, l'AION UT s'est rapidement imposé en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud et en Europe. Affichant plus de 2 400 unités livrées en Thaïlande au premier trimestre, le véhicule se place au troisième rang du segment des berlines électriques et a enregistré plus de 2 500 commandes au Salon de l'automobile de Bangkok. En Indonésie, les livraisons ont dépassé les 800 unités, avec un pic mensuel de plus de 300 unités qui a permis au modèle de se classer à la deuxième place du segment. En Uruguay, où 110 unités ont été livrées dans les 17 jours suivant le lancement, le véhicule s'est hissé à la première place des berlines électriques de segment C. En Colombie, où le véhicule a enregistré des immatriculations record de 96 unités en un seul mois, le modèle remporte la palme du segment. Singapour domine toujours en maintenant une moyenne mensuelle de plus de 30 commandes, tandis que le Mexique a dépassé les 700 livraisons trimestrielles pour consolider sa position dans le top 3. Cumulant plus de 1 000 commandes, la région administrative spéciale de Hong Kong a pris la tête du segment des berlines pendant deux mois consécutifs. Suscitant un fort attrait sur le marché australien, le modèle s'y est adjugé 600 précommandes au cours du premier mois.

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Sur la scène internationale, l'AION UT a remporté des prix prestigieux grâce à sa qualité exceptionnelle : celui du « Véhicule électrique doté du meilleur rapport qualité-prix » au Salon international de l'automobile de Bangkok, celui du « Meilleur véhicule électrique compact » au TOP 26 AUTO SHOW au Mexique, celui de la « Meilleure berline électrique à 5 portes » au Thailand CAR OF THE YEAR 2026, et celui de la « Meilleure berline électrique de taille moyenne » au Salon international de l'automobile d'Indonésie. Les médias du monde entier se sont fait l'écho de ce succès : des médias de premier plan comme le site allemand electrive ou le site australien Drive Electric ont salué ce véhicule pour sa formidable dynamique de conduite en ville, son habitabilité hors pair et son rapport autonomie-prix remarquable.

Cette dynamique repose sur une technologie robuste : un style conçu par le Milan Design Center, un empattement de 2 750 mm offrant un espace intérieur inédit dans le segment, le système de sécurité Magazine Battery 2.0 pour garantir l'absence d'emballement thermique, une recharge rapide en 24 minutes et la fonctionnalité V2L pour la polyvalence, en ville comme en dehors.

L'élan mondial de l'AION UT confirme l'évolution du constructeur GAC, passé de l'exportation de produits à la mondialisation d'un écosystème complet.

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