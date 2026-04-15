AION UT เปิดตัวระดับโลกอย่างประสบความสำเร็จ มียอดขายเติบโตอย่างโดดเด่นในตลาดสำคัญ พร้อมคว้ารางวัลระดับนานาชาติหลายรายการ

News provided by

GAC

16 Apr, 2026, 00:26 CST

กว่างโจว, ประเทศจีน, 16 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- นับตั้งแต่เปิดตัวระดับโลกในปี 2568 AION UT ก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาใต้ และยุโรป ในไตรมาสที่ 1 มียอดส่งมอบรถมากกว่า 2,400 คันในประเทศไทย และติดกลุ่ม 3 อันดับแรกในกลุ่มรถแฮทช์แบ็กไฟฟ้า และมียอดสั่งซื้อมากกว่า 2,500 คันในงาน Bangkok Motor Show ส่วนอินโดนีเซียมียอดส่งมอบมากกว่า 800 คัน โดยมียอดสูงสุดรายเดือนมากกว่า 300 คัน ติด 2 อันดับแรกในกลุ่ม และในอุรุกวัย มียอดส่งมอบรถถึง 110 คันภายใน 17 วันหลังเปิดตัว ครองอันดับ 1 ในกลุ่มรถแฮทช์แบ็กไฟฟ้าระดับ C-segment โคลอมเบียทำสถิติยอดจดทะเบียนสูงสุดภายในเดือนเดียวที่ 96 คัน พร้อมครองตำแหน่งอันดับหนึ่งในกลุ่มตลาด ส่วนสิงคโปร์มียอดสั่งซื้อเฉลี่ยรายเดือนมากกว่า 30 คัน และเป็นผู้นำในกลุ่มตลาด ขณะที่เม็กซิโกมียอดส่งมอบรายไตรมาสมากกว่า 700 คัน ติดอยู่ในกลุ่ม 3 อันดับแรกได้อย่างมั่นคง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงมียอดสั่งซื้อสะสมมากกว่า 1,000 คัน ครองอันดับหนึ่งในกลุ่มรถแฮทช์แบ็กสองเดือนติดต่อกัน และในออสเตรเลีย รถรุ่นนี้มียอดสั่งจองล่วงหน้าถึง 600 คันภายในเดือนแรก สะท้อนถึงการได้รับความนิยมในตลาดในระดับสูง

Continue Reading
บนเวทีระดับโลก AION UT กวาดรางวัลอันทรงเกียรติมากมายจากคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม โดยได้รับรางวัลสำคัญ ได้แก่ "Best Value EV" ในงาน Bangkok International Motor Show, "Best Compact EV" ในงาน TOP 26 AUTO SHOW ของเม็กซิโก, "Best 5-Door Electric Hatchback" ในงาน Thailand CAR OF THE YEAR 2026 และ "Best Mid-Size Electric Hatchback" ในงาน Indonesia International Auto Show ทั้งนี้ สื่อระดับโลกต่างให้การยกย่องอย่างกว้างขวาง โดยสื่อชั้นนำอย่าง electrive จากเยอรมนี และ Drive–Electric จากออสเตรเลีย ก็ได้ชื่นชมรถรุ่นนี้ในด้านสมรรถนะการขับขี่ในเมืองที่ยอดเยี่ยม พื้นที่ภายในกว้างขวางระดับแนวหน้าของกลุ่ม และความคุ้มค่าโดดเด่นในแง่อัตราส่วนระยะทางต่อราคา

แรงขับเคลื่อนเบื้องหลังความสำเร็จนี้ คือเทคโนโลยีอันแข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบจาก Milan Design Center ระยะฐานล้อ 2,750 มม. ที่มอบพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางระดับแนวหน้าของกลุ่ม ระบบความปลอดภัย Magazine Battery 2.0 ที่ปราศจากการเกิดภาวะความร้อนสูงเกิน (thermal runaway) ความสามารถชาร์จเร็วภายใน 24 นาที และฟังก์ชัน V2L ที่มอบความอเนกประสงค์และตอบโจทย์การใช้งานอย่างยืดหยุ่น ทั้งการใช้งานในเมืองและกิจกรรมกลางแจ้ง

แรงขับเคลื่อนความสำเร็จในระดับโลกของ AION UT ช่วยยืนยันถึงพัฒนาการความก้าวหน้าของ GAC จากการส่งออกผลิตภัณฑ์สู่การเป็นระบบนิเวศระดับโลกอย่างเต็มรูปแบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAC กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.gacgroup.com/en

SOURCE GAC

Also from this source

GAC ขับเคลื่อนการเติบโตทั่วโลกที่ Canton Fair ครั้งที่ 139 ด้วยสามกลยุทธ์โลกาภิวัตน์

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2569 ภายใต้ธีม "WHERE CRAFT MEETS TECHNOLOGY," ("เมื่องานฝีมือบรรจบเทคโนโลยี") GAC ได้อวดโฉมรถยนต์เรือธงสามรุ่นด้วยกัน ได้แก่...
GAC Pacu Pertumbuhan Global di Pameran Canton ke-139 dengan Tiga Strategi Globalisasi

Pada 15 April 2026, dengan tema "WHERE CRAFT MEETS TECHNOLOGY," GAC mempamerkan tiga model utama: AION i60, S7 dan M8 di Pameran Canton ke-139....
More Releases From This Source

Explore

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

General Manufacturing

General Manufacturing

General Manufacturing

General Manufacturing

News Releases in Similar Topics