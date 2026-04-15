AION UT เปิดตัวระดับโลกอย่างประสบความสำเร็จ มียอดขายเติบโตอย่างโดดเด่นในตลาดสำคัญ พร้อมคว้ารางวัลระดับนานาชาติหลายรายการ
News provided byGAC
16 Apr, 2026, 00:26 CST
กว่างโจว, ประเทศจีน, 16 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- นับตั้งแต่เปิดตัวระดับโลกในปี 2568 AION UT ก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาใต้ และยุโรป ในไตรมาสที่ 1 มียอดส่งมอบรถมากกว่า 2,400 คันในประเทศไทย และติดกลุ่ม 3 อันดับแรกในกลุ่มรถแฮทช์แบ็กไฟฟ้า และมียอดสั่งซื้อมากกว่า 2,500 คันในงาน Bangkok Motor Show ส่วนอินโดนีเซียมียอดส่งมอบมากกว่า 800 คัน โดยมียอดสูงสุดรายเดือนมากกว่า 300 คัน ติด 2 อันดับแรกในกลุ่ม และในอุรุกวัย มียอดส่งมอบรถถึง 110 คันภายใน 17 วันหลังเปิดตัว ครองอันดับ 1 ในกลุ่มรถแฮทช์แบ็กไฟฟ้าระดับ C-segment โคลอมเบียทำสถิติยอดจดทะเบียนสูงสุดภายในเดือนเดียวที่ 96 คัน พร้อมครองตำแหน่งอันดับหนึ่งในกลุ่มตลาด ส่วนสิงคโปร์มียอดสั่งซื้อเฉลี่ยรายเดือนมากกว่า 30 คัน และเป็นผู้นำในกลุ่มตลาด ขณะที่เม็กซิโกมียอดส่งมอบรายไตรมาสมากกว่า 700 คัน ติดอยู่ในกลุ่ม 3 อันดับแรกได้อย่างมั่นคง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงมียอดสั่งซื้อสะสมมากกว่า 1,000 คัน ครองอันดับหนึ่งในกลุ่มรถแฮทช์แบ็กสองเดือนติดต่อกัน และในออสเตรเลีย รถรุ่นนี้มียอดสั่งจองล่วงหน้าถึง 600 คันภายในเดือนแรก สะท้อนถึงการได้รับความนิยมในตลาดในระดับสูง
บนเวทีระดับโลก AION UT กวาดรางวัลอันทรงเกียรติมากมายจากคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม โดยได้รับรางวัลสำคัญ ได้แก่ "Best Value EV" ในงาน Bangkok International Motor Show, "Best Compact EV" ในงาน TOP 26 AUTO SHOW ของเม็กซิโก, "Best 5-Door Electric Hatchback" ในงาน Thailand CAR OF THE YEAR 2026 และ "Best Mid-Size Electric Hatchback" ในงาน Indonesia International Auto Show ทั้งนี้ สื่อระดับโลกต่างให้การยกย่องอย่างกว้างขวาง โดยสื่อชั้นนำอย่าง electrive จากเยอรมนี และ Drive–Electric จากออสเตรเลีย ก็ได้ชื่นชมรถรุ่นนี้ในด้านสมรรถนะการขับขี่ในเมืองที่ยอดเยี่ยม พื้นที่ภายในกว้างขวางระดับแนวหน้าของกลุ่ม และความคุ้มค่าโดดเด่นในแง่อัตราส่วนระยะทางต่อราคา
แรงขับเคลื่อนเบื้องหลังความสำเร็จนี้ คือเทคโนโลยีอันแข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบจาก Milan Design Center ระยะฐานล้อ 2,750 มม. ที่มอบพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางระดับแนวหน้าของกลุ่ม ระบบความปลอดภัย Magazine Battery 2.0 ที่ปราศจากการเกิดภาวะความร้อนสูงเกิน (thermal runaway) ความสามารถชาร์จเร็วภายใน 24 นาที และฟังก์ชัน V2L ที่มอบความอเนกประสงค์และตอบโจทย์การใช้งานอย่างยืดหยุ่น ทั้งการใช้งานในเมืองและกิจกรรมกลางแจ้ง
แรงขับเคลื่อนความสำเร็จในระดับโลกของ AION UT ช่วยยืนยันถึงพัฒนาการความก้าวหน้าของ GAC จากการส่งออกผลิตภัณฑ์สู่การเป็นระบบนิเวศระดับโลกอย่างเต็มรูปแบบ
SOURCE GAC
