AION UT全球上市即爆單，多國熱銷接連斬獲權威大獎

廣州2026年4月15日 /美通社/ -- 自2025年全球首發以來，AION UT迅速席捲東南亞、南美及歐洲等核心市場，以上市即爆單的強勁勢頭，成為廣汽國際衝刺海外年銷目標的定海神針。作為廣汽全球精品戰略車型，AION UT第一季度在核心市場交出亮眼答卷：泰國交付超2400台，曼谷車展訂單破2500，穩居電動Hatchback細分市場前三；印尼交付逾800台，單月峰值突破300台，位列細分市場第二；烏拉圭上市17天即交付110台，登頂電動Hatchback C級銷量冠軍，季度訂單超500台；哥倫比亞單月上牌96台，奪得細分市場冠軍；新加坡月均訂單超30台，強勢佔據細分市場榜首；墨西哥季度交付逾700台，連續三月穩居前三；中國香港累計訂單破千台，連續兩月領跑Hatchback市場；澳大利亞預售首月即斬獲600台訂單，展現強大市場號召力。

全球榮譽層面，AION UT憑借硬核產品力橫掃權威大獎，先後榮膺曼谷國際車展「最具價值純電車型」、墨西哥TOP 26 AUTO SHOW「最佳緊湊型電動車」、泰國「CAR OF THE YEAR 2026最佳五門純電小型掀背車」及印尼國際汽車展「最佳中型純電掀背車」等殊榮。全球媒體好評如潮，德國electrive、澳大利亞Drive-Electric等主流媒體盛讚其出色的城市駕駛平衡感、越級空間及領先的續航性價比。