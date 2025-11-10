AION UT é oficialmente lançada em Macau, e a GAC implementa amplamente o 'Macao ACTION' para acelerar a globalização ecológica

MACAU, 10 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- De 7 a 9 de novembro, a 15ª Exposição Internacional do Automóvel da China (Macau) (doravante denominada "Salão do Automóvel de Macau") foi grandiosamente realizada na The Venetian Macau Cotai Expo. Como uma empresa automobilística local na Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, a GAC trouxe seis novos modelos de veículos de energia de suas três linhas de produtos - GAC, AION e HYPTEC - para a exposição, demonstrando plenamente a força líder da GAC nos campos de energia renovável e inteligência embarcada, fortalecendo a imagem de "GAC orientada pela tecnologia, avançando no alcance global com um ecossistema de cadeia completa". A GAC continua a implementar o plano de ação localizado "Macao ACTION" e anunciou o lançamento oficial do carro compacto premium global AION UT em Macau na conferência de imprensa da exposição de automóveis.

Com base na estratégia internacional "ONE GAC 2.0", a GAC utilizou esta Expo de Automóveis de Macau para demonstrar ao mundo sua determinação em fortalecer ações localizadas. Continua a implementar a "Macao ACTION", aderindo ao conceito de "Em Macau, para Macau, Integrado em Macau, ao Serviço de Macau e Contribuindo para Macau", e a cultivar profundamente o mercado da região. Por meio de um layout completo em produtos, canais, serviços, sistemas de energia e ecologia de viagens, a GAC aderirá ao longo prazo e à cooperação vencedora, e adotará o modelo de globalização ecológica de toda a cadeia do setor. Concentrando-se nas necessidades dos consumidores de Macau, injetará um novo ímpeto nas viagens ecológicas de Macau e criará mais valor para as viagens móveis de alta qualidade de Macau.

O AION UT, posicionado como o "super ÍCONE da moda e da inteligência da nova era", foi oficialmente lançado em Macau. Este veículo inteligente para o cotidiano, desenvolvido para o mercado global, apresenta um design moderno, espaço amplo, liderança em inteligência embarcada e qualidade de segurança extremamente robusta, oferecendo um valor excepcional aos consumidores de Macau. No site da exposição, o AION UT atraiu muitos visitantes para parar e experimentá-lo. Os visitantes elogiaram o design elegante do grande hatchback em estilo milanês e o espaço interno confortável, comparável ao de sedãs de luxo, além de considerarem que as ricas configurações tecnológicas, como a interação por voz inteligente e o sistema avançado de assistência ao condutor de nível L2, superaram as expectativas. Os meios de comunicação automóvel profissionais de Macau afirmaram que o AION UT apresenta um excelente desempenho em termos de design, desempenho espacial e inteligência embarcada, o que está alinhado com o ambiente rodoviário de Macau e a procura dos consumidores locais por carros compactos elétricos puros de alta qualidade, e espera-se que alcance uma boa resposta do mercado.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816913/1.jpg

FONTE GAC