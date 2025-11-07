AION UT在澳門正式上市，廣汽深度踐行「澳門ACTION」加速生態出海

在澳門為澳門，「澳門ACTION」加速本地化

作為連接葡語系國家、亞太區域的重要橋樑與商貿樞紐，澳門具有獨特的區位優勢和輻射效應，廣汽將澳門視為深化全球化佈局的關鍵節點。基於「ONE GAC 2.0」國際化戰略，廣汽借本次澳門車展，對外展示了加強本地化行動的決心，持續踐行「澳門ACTION」，「在澳門為澳門，融入澳門，服務澳門，貢獻澳門」，深耕澳門市場。通過在產品、渠道、服務、能源體系和出行生態等全面佈局，廣汽將堅持長期主義、合作共贏，以全產業鏈生態出海的模式，一切圍繞澳門消費者的需求，為澳門綠色出行注入新動能，為澳門的美好移動出行創造更多價值。

在產品方面，通過以「純電+插電混動」雙動力技術路線協同發力的產品佈局，廣汽在澳門市場實現了從家庭到商務、從單人出行到多人用車場景的全覆蓋。未來，廣汽將加快新能源車型導入節奏，持續滿足澳門消費者的多元化用車需求，帶來綠色、智能的出行新體驗。

在渠道與服務方面，廣汽已在澳門佈局葡京人展廳與宏信展廳，以全球統一的「One GAC」品牌形象提供便利的銷售與服務體驗。未來，廣汽計劃在澳門增設更多的服務展廳，進一步完善渠道網絡。同時，廣汽正積極攜手合作夥伴，打造專屬指定用車服務，把E9 PHEV打造成為澳門「高端出行首選」，為消費者提供更多高品質的選擇。

隨著「澳車北上」政策的落地，廣汽推出「灣區通」服務，構建灣區一體化服務體系，澳門用戶車輛可在大灣區廣汽服務站享受服務，保障消費者從澳門到內地的用車需求。此外，通過「GAC車主APP」，車主可實現對愛車的一鍵掌控，為澳門車主提供覆蓋全場景、全生命週期的數字化特色服務體驗。

AION UT澳門上市，新能源明星陣容集結

作為中國少數具備成熟右舵車型開發能力的車企，此次廣汽攜6款新能源明星車型亮相澳門車展，包括AION UT、AION V、HYPTEC HL、GAC E8、GAC嚮往S9乾崑、GAC嚮往M8乾崑，集結了GAC、AION、HYPTEC三大產品序列的明星車型，涵蓋純電、插電式混動等多種動力形式，全面展示廣汽在電動化、智能化領域的技術積澱與創新實力。

定位為「時尚智能新時代超級ICON」的AION UT正式在澳門上市。這款面向全球市場打造的智能生活座駕，造型時尚、空間寬敞，具備領先的智能化和超強的安全品質，為澳門消費者帶來超值體驗。

展會現場，AION UT吸引了眾多觀眾駐足體驗，觀眾對這款車的米蘭時尚大掀背造型以及媲美豪華轎車的舒適駕乘空間表示讚賞，並認為智能語音交互、L2級輔助駕駛系統等豐富的科技配置超出預期。有澳門汽車專業媒體表示，AION UT車型在設計、空間表現和智能化等方面表現突出，契合澳門道路環境以及本地消費者對高品質純電小車的需求，預計將收穫良好的市場反響。

廣汽在本次澳門車展的設計上「別出心裁」，巧妙把廣汽領先的科技和產品與「十五運會」、體育賽事等相關元素進行緊密融合，打造了一個活力十足、氣氛輕鬆的「廣汽展台」，讓現場觀眾可以通過互動打卡形式，瞭解「科技廣汽」的全球領先實力，同時到感受廣汽打造的「全運氛圍」。中國製造業領軍企業與頂級體育IP進行強強聯合，實現「科技廣汽」與「活力灣區」的雙向賦能。

護航十五運會，彰顯廣汽國企使命與擔當

今年澳門車展期間，恰逢第十五屆全國運動會（以下簡稱「十五運會」）的舉辦。廣汽作為十五運會和殘特奧會唯一汽車官方合作夥伴，為粵港澳三地賽事提供全方位、高品質的出行保障服務。

針對港澳地區右舵駕駛的需求，廣汽共提供365台全球化定制車型作為賽事用車。10月22日，廣汽正式向澳門賽區交付95台智電新能源MPV——GAC E9 PHEV。為保障賽事順利運行，廣汽還在澳門設立「廣汽全運會智行保障中心」，構建「零差錯、零故障、零擔憂」的全週期服務機制，實行全天候運營與應急響應，並通過駕駛員系統培訓、GAC服務一碼通等舉措，確保賽事車輛運行高效、安全、無憂。

廣汽依托全球化產品佈局與全產業鏈生態出海優勢，發揮成熟的右舵車智造能力，為港澳賽區提供高品質、高科技的賽事用車及全方位保障服務。借助港澳窗口示範效應，廣汽以科技創新賦能體育盛會，進一步彰顯廣汽國企品牌的實力與責任使命擔當。

深耕亞太區域市場，加速國際化進程

十五年的不間斷參展，廣汽攜手澳門車展共同見證了中國汽車自主品牌的崛起與變革。借助這一國際平台，廣汽持續深化葡語系國家、亞太國家的交流合作，積累了一定的品牌知名度與影響力。

在廣汽集團的全球化版圖中，亞太區域始終是重點佈局的核心市場，目前正迎來高速增長：截止2025年10月，廣汽已進入18個亞太國家和地區，建成近200個銷售網點，1-10月批發與終端銷量「雙高速增長」，同比分別增長 67%、136%。其中AION V、AION Y、AION UT、HYPTEC HT等明星車型廣受亞太用戶青睞，在泰國、印尼、中國香港、新加坡、柬埔寨等多個細分市場均名列前茅。

面向未來，廣汽將繼續秉承「在當地為當地，融入當地、服務當地、貢獻當地」理念，以本地化行動深耕澳門、葡語系國家及亞太地區市場，廣汽將堅持長期主義、合作共贏，以全產業鏈生態出海的模式，深化產業協同與文化共融，為澳門的繁榮與大灣區的高質量發展貢獻廣汽的力量，打造中國汽車品牌「生態出海」的新範本。

