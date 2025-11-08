AION UT 마카오 공식 출시…GAC, '마카오 액션' 적극적 추진으로 생태계 글로벌화 가속

마카오 2025년 11월 8일 /PRNewswire/ -- 제15회 중국(마카오) 국제자동차박람회(China (Macau) International Automobile Expo, 이하 '마카오 오토쇼')가 11월 7일부터 9일까지 사흘간 더 베네시안 마카오 코타이 엑스포(The Venetian Macau Cotai Expo)에서 성대하게 개최됐다. 광둥-홍콩-마카오 경제권인 웨강아오 대만구(Greater Bay Area)의 현지 자동차 기업인 GAC는 이번 박람회에서 자사의 세 가지 브랜드인 GAC, AION, HYPTEC이 생산한 신에너지 차량 모델 6종을 선보였다. GAC는 이를 통해 신에너지 및 지능화 분야에서 선도적인 역량을 여실히 보여주며, '기술 중심의 GAC, 풀체인 생태계로 글로벌 진출 가속화(Tech-Driven GAC, Advancing Global Reach with a Full-Chain Ecosystem)' 이미지를 강화했다. GAC는 '마카오 액션(Macao ACTION)' 현지화 실행 계획을 지속적으로 추진하는 가운데 이번 마카오 오토쇼 기자간담회에서 글로벌 프리미엄 소형차 AION UT의 마카오 공식 출시를 발표했다.

GAC는 '원 GAC 2.0(ONE GAC 2.0)' 국제화 전략을 바탕으로 이번 마카오 오토 엑스포를 계기로 현지화 전략을 강화하겠다는 의지를 전 세계에 보여줬다. GAC는 '마카오에서, 마카오를 위해, 마카오에 통합되어, 마카오에 봉사하며, 마카오에 기여한다(In Macao, For Macao, Integrated into Macao, Serving Macao, and Contributing to Macao)'는 개념을 고수하면서, '마카오 액션'을 지속적으로 추진하고, 마카오 시장 개척에 집중하고 있다. GAC는 제품, 채널, 서비스, 에너지 시스템, 이동 생태계에 걸친 종합적 레이아웃을 통해 장기 전략과 상생 협력 방침을 견지하며, 산업 생태계 전반에 글로벌화된 모델을 도입할 계획이다. 마카오 소비자의 요구에 집중하며 마카오의 친환경 이동에 새로운 동력을 불어넣고, 마카오의 고품질 모빌리티에 더 큰 가치를 창출할 예정이다.

AION UT는 '패션과 지능의 신시대 슈퍼 아이콘(New-era super ICON of fashion and intelligence)'이란 이미지를 내세우며 마카오 시장에 정식 출시됐다. 글로벌 시장을 겨냥해 탄생한 이 지능형 라이프카는 세련된 디자인, 넉넉한 공간, 뛰어난 지능화, 초강력 안전성을 자랑하며, 마카오 소비자에게 탁월한 가치를 선사할 것으로 기대된다. 전시 현장에서 많은 관람객들은 발걸음을 멈추고 AION UT를 체험할 기회를 얻었다. 방문객들은 밀라노 스타일의 세련된 대형 해치백 디자인과 고급 세단에 버금가는 편안한 승차 공간에 호평했다. 또 지능형 음성 상호작용 기능과 L2급 첨단 운전자 보조 시스템 등 풍부한 기술 사양이 기대 이상이라는 반응을 보였다. 마카오 전문 자동차 매체는 AION UT가 디자인, 공간 성능, 지능화 측면에서 뛰어난 성능을 발휘하며, 마카오의 도로 환경과 현지 소비자들의 고품질 순수 전기 소형차 수요에 부합해 좋은 시장 반응을 얻을 것으로 전망했다.

