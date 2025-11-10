Lors du lancement officiel d'AION UT à Macao, GAC met en œuvre « Macao ACTION » pour accélérer la mondialisation écologique

MACAU, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Du 7 au 9 novembre, la 15e exposition automobile internationale de Chine (Macao) (ci-après dénommée « Macao Auto Show ») s'est tenue avec faste à The Venetian Macau Cotai Expo. En tant qu'entreprise automobile locale de la région de la Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, GAC a présenté à l'exposition six modèles de véhicules à énergie nouvelle issus de ses trois lignes de produits (GAC, AION et HYPTEC), démontrant ainsi pleinement la force de frappe de GAC dans les domaines de l'énergie nouvelle et de l'intelligentisation, et renforçant l'image de « GAC axée sur la technologie, progressant vers une portée mondiale grâce à un écosystème à chaîne complète ». GAC poursuit la mise en œuvre du plan d'action localisé « Macao ACTION » et a annoncé le lancement officiel de la voiture compacte haut de gamme mondiale AION UT à Macao lors de la conférence de presse du salon de l'automobile.

1

Sur la base de la stratégie internationale « ONE GAC 2.0 », GAC a profité de l'exposition automobile de Macao pour démontrer sa détermination à renforcer les actions locales dans le monde entier. La société continue à mettre en œuvre « Macao ACTION », en adhérant au concept « à Macao, pour Macao, intégrée à Macao, au service de Macao et contribuant à Macao », et à cultiver en profondeur le marché de Macao. Grâce à une présentation complète des produits, des canaux, des services, des systèmes énergétiques et de l'écologie des déplacements, GAC adhérera au principe du long terme et de la coopération gagnant-gagnant, et adoptera le modèle de la mondialisation écologique de l'ensemble de la chaîne industrielle. En se concentrant sur les besoins des consommateurs de Macao, cette approche donnera un nouvel élan aux voyages écologiques de Macao et créera plus de valeur pour les voyages mobiles de haute qualité de Macao.

L'AION UT, qui se présente comme le « super ICON de la nouvelle ère de la mode et de l'intelligence », a été officiellement lancé à Macao. Ce véhicule intelligent conçu pour le marché mondial se caractérise par un design à la mode, un espace spacieux, une intelligentisation de pointe et une qualité de sécurité très élevée, apportant une valeur exceptionnelle aux consommateurs de Macao. Sur le site de l'exposition, AION UT a attiré de nombreux visiteurs qui se sont arrêtés pour le découvrir. Les visiteurs ont fait l'éloge du design de la voiture, qui est un grand hatchback inspiré des designs milanais, et de l'espace de conduite confortable comparable à celui des berlines de luxe. Ils ont également estimé que les riches configurations technologiques, telles que l'interaction vocale intelligente et le système avancé d'aide à la conduite de niveau L2, dépassaient les attentes. La presse automobile professionnelle de Macao a déclaré que l'AION UT est remarquable en termes de design, d'espace et d'intelligence, qu'elle est conforme à l'environnement routier de Macao et à la demande des consommateurs locaux pour des voitures compactes purement électriques de haute qualité, et qu'elle devrait rencontrer un bon écho sur le marché.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2816913/1.jpg