AION UT, fue presentado oficialmente en Macao, GAC implementa profundamente la "Macao ACTION" para acelerar la globalización ecológica

MACAO, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 7 al 9 de noviembre, se celebró la 15.ª Exposición Internacional del Automóvil de China (Macao) (en adelante, "Macao Auto Show") en The Venetian Macau Cotai Expo. Como empresa automotriz local en la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, GAC exhibió en la expo seis nuevos modelos de vehículos de energía de sus tres líneas de productos: GAC, AION e HYPTEC, lo que demuestra plenamente la fortaleza líder de GAC en nuevas energías y la inteligentización, y reforzó la imagen de "GAC impulsado por la tecnología, avanzando en su alcance mundial con un ecosistema de cadena completa". GAC implementa el plan de acción localizado "Macao ACTION" y anunció el lanzamiento oficial del automóvil compacto premium mundial AION UT en Macao, en la conferencia de prensa de la exposición automotriz.

1

Basado en la estrategia internacional "ONE GAC 2.0", GAC utilizó esta Macau Auto Expo para demostrar al mundo su determinación de fortalecer las acciones localizadas. Implementa la 'Macao ACTION', para adherir al concepto de "en Macao, para Macao, integrado en Macao, servir a Macao y contribuir a Macao", y cultiva profundamente el mercado de Macao. Mediante un diseño integral en productos, canales, servicios, sistemas energéticos y ecología de viajes, GAC se adherirá a la cooperación a largo plazo y beneficiosa para todos, y adoptará el modelo de globalización ecológica de toda la cadena industrial. Centrándose en las necesidades de los consumidores de Macao, inyectará un nuevo impulso a la ruta ecológica de Macao y creará más valor para los viajes móviles de alta calidad de Macao.

El AION UT, posicionado como el "súper ÍCONO de la moda y la inteligencia de la nueva era", se lanzó oficialmente en Macao. Este vehículo de vida inteligente construido para el mercado mundial cuenta con un diseño de moda, un espacio amplio, una inteligentización líder y una calidad de seguridad superresistente, lo que brinda un valor excepcional a los consumidores de Macao. En el sitio de la exposición, AION UT atrajo a muchos visitantes que se detuvieron para probarlo. Los visitantes elogiaron el diseño elegante y moderno del auto, con su gran bahúl al estilo milanés, y el cómodo espacio interior, comparable al de los sedanes de lujo, y consideraron que las sofisticadas configuraciones tecnológicas, como la interacción de voz inteligente y el sistema avanzado de asistencia al conductor de nivel L2, superaban las expectativas. Los medios de comunicación especializados en automoción de Macao afirmaron que el AION UT ofrece un rendimiento excepcional en términos de diseño, espacio e inteligentización, lo que se ajusta al entorno vial de Macao y a la demanda de los consumidores locales de coches compactos eléctricos puros de alta calidad, por lo que se espera que tenga una buena acogida en el mercado.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816913/1.jpg

FUENTE GAC