AION UT offiziell in Macau eingeführt und GAC setzt „Macau ACTION" konsequent um, um die ökologische Globalisierung voranzutreiben

MACAU, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- Vom 7. bis 9. November fand die 15. China (Macau) International Automobile Expo (im Folgenden als „Macao Auto Show" bezeichnet) im The Venetian Macau Cotai Expo statt. Als lokales Automobilunternehmen in der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macau präsentierte GAC auf der Messe sechs Modelle von Fahrzeugen, die mit neuen Energien betrieben werden, aus seinen drei Produktlinien – GAC, AION und HYPTEC. Damit demonstrierte GAC seine führende Stärke in den Bereichen neue Energien und Intelligenz und stärkte sein Image als „technologieorientiertes GAC, das mit einem vollständigen Ökosystem seine globale Reichweite ausbaut". GAC setzt die Implementierung des lokalisierten Aktionsplans „Macao ACTION" fort und gab auf der Pressekonferenz der Automobilausstellung die offizielle Markteinführung des globalen Premium-Kompaktwagens AION UT in Macao bekannt.

Basierend auf der internationalen Strategie „ONE GAC 2.0" nutzte GAC diese Macau Auto Expo, um der Welt seine Entschlossenheit zu demonstrieren, lokale Maßnahmen zu verstärken. Das Unternehmen setzt weiterhin „Macao ACTION" um, hält an dem Konzept „In Macao, für Macao, integriert in Macao, im Dienste von Macao und zum Wohle von Macao" fest und pflegt den Markt in Macao intensiv. Durch eine umfassende Ausrichtung auf Produkte, Kanäle, Dienstleistungen, Energiesysteme und Reiseökologie wird GAC an einer langfristigen Perspektive und einer für alle Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit festhalten und das Modell einer ökologischen Globalisierung der gesamten Industriekette verfolgen. Durch die Konzentration auf die Bedürfnisse der Verbraucher in Macau wird dies dem umweltfreundlichen Reisen in Macau neue Impulse verleihen und einen Mehrwert für hochwertige mobile Reisen in Macau schaffen.

Der AION UT, der als „neuartige Super-Ikone für Mode und Intelligenz" positioniert ist, wurde offiziell in Macau eingeführt. Dieses für den globalen Markt entwickelte intelligente Fahrzeug zeichnet sich durch ein modisches Design, großzügigen Platz, führende Intelligenz und überragende Sicherheitsqualität aus und bietet den Verbrauchern in Macau einen außergewöhnlichen Mehrwert. Auf der Messe war der AION UT ein Anziehungspunkt für viele Besucher, die ihn in Augenschein nehmen wollten. Die Besucher lobten das modische, großzügige Heckklappendesign im Mailänder Stil und den komfortablen Innenraum, der mit dem einer Luxuslimousine vergleichbar ist. Sie waren der Meinung, dass die umfangreiche technische Ausstattung, wie die intelligente Sprachsteuerung und das fortschrittliche Fahrerassistenzsystem der Stufe L2, ihre Erwartungen übertroffen habe. Die Fachmedien für Automobiltechnik in Macau bestätigten, dass der AION UT in Bezug auf Design, Raumausnutzung und Intelligenz herausragende Leistungen bietet, was den Straßenverhältnissen in Macau und der Nachfrage der lokalen Verbraucher nach hochwertigen, rein elektrischen Kleinwagen entspricht. Daher ist zu erwarten, dass er eine positive Resonanz auf dem Markt erzielen wird.

