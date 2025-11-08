AION UTがマカオで正式ローンチ、GACが「マカオ・アクション（Macao ACTION）」を深化させ、生態系グローバル化を加速

マカオ、2025年11月8日 /PRNewswire/ -- 11月7日から9日にかけて、第15回中国（マカオ）国際自動車博覧会（China (Macau) International Automobile Expo、以下「マカオ・オートショー（Macao Auto Show）」）がマカオ・コタイ地区のザ・ベネチアン・マカオ・コタイ・エキスポ（The Venetian Macau Cotai Expo）で盛大に開催されました。広東・香港・マカオ大湾区の地元自動車企業として、GACはGAC、AION、HYPTECの3製品ラインから6つの新エネルギー車モデルを出展し、新エネルギーと知能化分野におけるGACのリーダーシップを余すところなく示し、「テクノロジー主導のGAC、フルチェーン・エコシステムでグローバル展開を推進」というイメージを強化しました。GACは現地化行動計画「マカオ・アクション（Macao ACTION）」を継続的に推進し、自動車博覧会記者会見においてグローバル・プレミアム・コンパクト・カー「AION UT」のマカオでの正式発売を発表しました。

「ONE GAC 2.0」国際戦略に基づき、GACは今回のマカオ自動車博覧会（Macau Auto Expo）を通じて、現地化行動を強化する決意を世界に示しました。「マカオで、マカオのために、マカオに融合し、マカオに奉仕し、マカオに貢献する（In Macao, For Macao, Integrated into Macao, Serving Macao, and Contributing to Macao）」という理念を堅持し、「マカオ・アクション（Macao ACTION）」を継続的に実施し、マカオ市場を深く開拓しています。製品、販売チャンネル、サービス、エネルギー・システム、移動エコシステムにおける包括的な展開を通じ、GACは長期的視点とウィンウィン協力を堅持し、全産業チェーンにわたる生態系グローバル化のモデルを推進します。マカオ消費者のニーズに焦点を当て、マカオのグリーン移動に新たな活力を注入し、マカオの高品質な移動体験にさらなる価値を創造します。

「新時代のファッションと知性のスーパーアイコン」と位置付けられたAION UTが、マカオで正式に発売されました。グローバル市場向けに開発されたこのインテリジェント・ライフ・カーは、ファッショナブルなデザイン、広々とした空間、最先端の知能化技術、そして超強力な安全性能を備え、マカオの消費者に卓越した価値を提供します。展示会場では、に多くの来場者が足を止め、AION UTを確かめていました。来場者はミラノ・スタイルのファッショナブルな大型ハッチバック・デザインと、高級セダンに匹敵する快適な乗車空間を高く評価し、インテリジェント音声対話やL2レベル先進運転支援システムなど豊富な技術装備が期待を上回るとの評価を寄せました。マカオの専門自動車メディアは、AION UTがデザイン、空間性能、知能化の面で優れた性能を発揮し、マカオの道路環境と地元消費者の高品質な純電気コンパクトカーへの需要に合致しており、良好な市場反応が期待されると述べました。

