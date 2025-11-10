-AION UT se lanza oficialmente en Macao; GAC implementa profundamente 'Macao ACTION' para acelerar la globalización ecológica

MACAU, 10 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Del 7 al 9 de noviembre, se celebró con gran pompa la 15ª Exposición Internacional del Automóvil de China (Macao) (en adelante, 'Salón del Automóvil de Macao') en el Venetian Macau Cotai Expo. Como empresa automovilística local del Área de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, GAC presentó seis modelos de vehículos de nueva energía de sus tres líneas de productos: GAC, AION e HYPTEC. De esta forma, GAC demostró su liderazgo en los campos de la nueva energía y la automatización, y consolidó su imagen como "GAC, impulsada por la tecnología, con alcance global gracias a un ecosistema integral". GAC continúa implementando el plan de acción local "Macao ACTION" y, durante la rueda de prensa de la exposición, anunció el lanzamiento oficial en Macao del AION UT, un automóvil compacto premium global.

Basándose en la estrategia internacional "ONE GAC 2.0", GAC aprovechó el Salón del Automóvil de Macao para demostrar su firme compromiso de fortalecer sus acciones locales a nivel mundial. Continúa implementando 'Macao ACTION', adhiriéndose al concepto de 'En Macao, para Macao, integrado en Macao, al servicio de Macao y contribuyendo a Macao', y cultivando profundamente el mercado de Macao. Mediante una estrategia integral en productos, canales, servicios, sistemas energéticos y ecología del viaje, GAC se compromete con una visión a largo plazo y una cooperación mutuamente beneficiosa, adoptando el modelo de globalización ecológica de toda la cadena de valor. Centrándose en las necesidades de los consumidores de Macao, impulsará el turismo sostenible en Macao y generará mayor valor para los viajes móviles de alta calidad en la ciudad.

El AION UT, posicionado como el "supericono de la nueva era de la moda y la inteligencia", se ha lanzado oficialmente en Macao. Este vehículo inteligente, diseñado para el mercado global, destaca por su diseño moderno, su amplio espacio interior, su avanzada tecnología de conducción y su seguridad de primer nivel, ofreciendo un valor excepcional a los consumidores de Macao. En la feria, el AION UT atrajo a numerosos visitantes que se detuvieron a conocerlo. Los visitantes elogiaron el elegante diseño de su espacioso hatchback de estilo milanés y la comodidad de su habitáculo, comparable a la de sedanes de lujo. Asimismo, destacaron que sus avanzadas configuraciones tecnológicas, como la interacción por voz inteligente y el sistema de asistencia al conductor de nivel 2, superaron todas las expectativas. Los medios especializados en automoción de Macao afirmaron que el AION UT ofrece un rendimiento excepcional en cuanto a diseño, espacio y tecnología de conducción, adaptándose al entorno vial de Macao y a la demanda local de vehículos eléctricos compactos de alta calidad. Se espera que tenga una gran acogida en el mercado.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816913/1.jpg