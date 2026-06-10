Antaisolar apresenta solução atualizada de rastreador 2P na SNEC 2026, garantindo múltiplas parcerias globais

XIAMEN, China, 10 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Recém-classificada em sétimo lugar no ranking global de rastreadores fotovoltaicos TOP10 de 2026 da Wood Mackenzie e nomeada fabricante global de rastreadores Classe A, a Antaisolar, uma empresa líder em soluções de sistemas de montagem fotovoltaicos (PV) digitais e inteligentes , apresentou seu portfólio de produtos atualizado na 19ª edição da Feira SNEC, em Xangai. A Antaisolar apresentou seu rastreador 2P multidrive atualizado TAI-Universal, o rastreador principal 1P AT-Spark, e as soluções completas ALTRA-ROOF, demonstrando o seu compromisso a pesquisa e o desenvolvimento de produtos de alto padrão em diversas aplicações solares.

Atualizações de toda a linha de produtos

O destaque ficou por conta do rastreador multidrive 2P TAI-Universal, recém-atualizado, que fez sua primeira aparição pública na SNEC 2026. O sistema de rastreamento TAI-Universal renovado apresenta estruturas principais e pontos de articulação reforçados, suportando vãos de até 80 metros e resistência ao vento de 60 m/s. Essas melhorias ajudam a reduzir o número de estacas e o LCOE do projeto.

O rastreador topo de linha 1P AT-Spark oferece um aumento de 40% na rigidez estrutural e 50% mais resistência, tornando-o ideal para projetos de terreno complexo e de grande escala. O sistema ALTRA-ROOF, equipado com a tecnologia de instalação rápida Snapfit, oferece opções de design flexíveis e maior estabilidade, garantindo desempenho confiável em instalações fotovoltaicas distribuídas.

Reconhecimento e Certificações no Setor

O compromisso da Antaisolar com a qualidade do produto foi reconhecido por autoridades terceirizadas do setor. Em 3 de junho, a Antaisolar assinou um acordo estratégico com a TÜV Rheinlandd para certificações de acesso ao mercado do Reino Unido e uma cooperação ESG com a TÜV SÜD, aumentando a credibilidade do produto. Em 4 de junho, o ALTRA-METAL (sistema de telhado metálico de arco duplo) da Antaisolar obteve a certificação UL 2703, e o AT-Spark obteve a certificação IEC 62817, confirmando sua conformidade com normas internacionais. Além disso, a AT-Spark foi homenageada com o SNEC "Gigawatt-Level Award", reconhecendo seu desempenho superior em projetos de energia solar de grande porte.

Expansão das parcerias globais

Em 4 de junho, a Antaisolar assinou acordos estratégicos com a Gebeng Energy e a RAYSTECH, marcando realizações importantes no Sudeste Asiático e na Austrália. As parcerias abrangem projetos solares de mais de 800 MW e colaboração no desenvolvimento de canais, entrega de projetos e promoção de mercado na Austrália. No final de 2025, as remessas globais da Antaisolar atingiram 50,1 GW em 21 países, reforçando sua presença internacional e liderança na indústria fotovoltaica.

Com um foco claro em inovação de produtos, qualidade verificada e expansão global, a apresentação SNEC 2026 da Antaisolar reafirmou sua missão de "Criar um Mundo Sustentável" e acelerar a transição para uma energia limpa e de baixo carbono.

FONTE Antai Solar