안타이솔라, SNEC 2026서 업그레이드된 2P 트래커 솔루션 선보이며 글로벌 파트너십 여러 건 체결

샤먼, 중국 2026년 6월 9일 /PRNewswire/ -- 디지털 지능형 태양광(PV) 마운팅 시스템 솔루션 분야를 선도하는 전문 기업 안타이솔라(Antaisolar)가 우드 매킨지(Wood Mackenzie) 선정 2026년 글로벌 PV 트래커 톱10에서 7위에 오르고 글로벌 A클래스 트래커 제조업체로 선정된 직후 상하이에서 열린 제19회 SNEC 전시회(19th SNEC Exhibition)에서 업그레이드된 제품 포트폴리오를 공개했다. 안타이솔라는 업그레이드된 2P 멀티 드라이브 트래커 TAI-Universal, 플래그십 1P 트래커 AT-Spark, 완벽한 ALTRA-ROOF 솔루션을 선보이며 다양한 태양광 적용 분야에서 수준 높은 제품 연구개발에 대한 안타이솔라의 의지를 드러냈다.

전체 라인 제품 업그레이드

이번 전시의 주목을 받은 제품은 새롭게 업그레이드된 2P 멀티 드라이브 트래커 TAI-Universal로, SNEC 2026에서 처음 공개됐다. 새로워진 TAI-Universal 트래커는 강화된 주요 구조물과 접합부가 특징으로, 최대 80미터에 달하는 스팬과 60m/s라는 내풍 성능을 자랑한다. 그 결과 말뚝 수와 프로젝트 균등화 발전비용(LCOE)가 감소했다.

플래그십 1P 트래커 AT-Spark는 구조 강성을 40%, 강도를 50% 높여 대규모 및 복잡 지형 프로젝트에 이상적이다. Snapfit 신속 설치 기술을 탑재한 ALTRA-ROOF 시스템은 유연한 설계 옵션과 향상된 안정성으로 분산형 PV 설치의 신뢰도가 높은 것이 특징다.

업계의 인정과 인증 획득

제품 품질에 대한 안타이솔라의 의지는 업계 외부 기관들에게 인정받았다. 6월 3일, 안타이솔라는 튀프 라인란드(TÜV Rheinland)와 영국 시장 진입 인증을 위한 전략적 협약을 체결하고 튀프 쥐트(TÜV SÜD)와 ESG 협력을 체결해 제품 신뢰도를 높였다. 6월 4일에는 안타이솔라의 ALTRA-METAL(이중 아크 금속 지붕 시스템)이 UL 2703 인증을 획득했고, AT-Spark는 IEC 62817 인증을 획득해 국제 표준 준수를 확인했다. 또한 AT-Spark는 유틸리티 규모 태양광 프로젝트에서의 우수한 성능을 인정받아 SNEC '기가와트급 어워드(Gigawatt-Level Award)'를 수상했다.

글로벌 파트너십 확대

6월 4일, 안타이솔라는 게벵 에너지(Gebeng Energy) 및 레이스택(RAYSTECH)와 전략적 협약을 체결하며 동남아시아와 호주에서 교두보를 마련했다. 이번 파트너십은 800MW가 넘는 태양광 프로젝트와 호주 내 채널 개발, 프로젝트 납품, 시장 홍보 협력을 포함한다. 2025년 말 기준 안타이솔라의 글로벌 출하량은 21개국에서 50.1GW에 달해 국제적 입지와 태양광 산업 내 리더십을 더욱 공고히 했다.

제품 혁신, 검증된 품질, 글로벌 확장에 명확히 초점을 맞춘 안타이솔라의 SNEC 2026 전시는 '녹색 세상 육성(Raise a Green World)'라는 사명을 재확인하고 청정, 저탄소 에너지 전환의 속도를 높였다.

SOURCE Antai Solar