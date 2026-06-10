Antaisolar présente sa nouvelle solution de tracker 2P optimisée au salon SNEC 2026 et conclut de nombreux partenariats mondiaux

XIAMEN, Chine, 10 juin 2026 /PRNewswire/ -- Récemment classé n°7 dans le top 10 mondial des trackers photovoltaïques de Wood Mackenzie pour 2026 et nommée fabricant mondial de trackers de classe A, Antaisolar, un expert de premier plan dans les solutions de systèmes de montage photovoltaïques (PV) numériques et intelligents , a dévoilé sa gamme de produits améliorée lors de la 19e exposition SNEC à Shanghai. Antaisolar a présenté son tracker 2P multi-drive optimisé TAI-Universal, son tracker 1P phare AT-Spark, et les solutions complètes ALTRA-ROOF, révélant l'engagement d'Antaisolar dans la recherche et le développement de produits de haute qualité pour diverses applications solaires.

Améliorations de la gamme complète de produits

Les projecteurs se sont braqués sur le nouveau tracker 2P multi-drive TAI-Universal, qui a fait sa première apparition publique au SNEC 2026. Le nouveau tracker TAI-Universal présente des structures principales et des points d'articulation renforcés, supportant des portées allant jusqu'à 80 mètres et une résistance au vent de 60 m/s. Ces améliorations permettent de réduire le nombre de pieux et le LCOE du projet.

Le tracker 1P phare AT-Spark offre une rigidité structurelle accrue de 40 % et une résistance supérieure de 50 %, ce qui le rend idéal pour les projets à grande échelle et sur des terrains complexes. Le système ALTRA-ROOF, équipé de la technologie d'installation rapide Snapfit, offre des options de conception flexibles et une stabilité accrue, garantissant des performances fiables dans les installations photovoltaïques distribuées.

Reconnaissance et certification de l'industrie

L'engagement d'Antaisolar en matière de qualité des produits a été reconnu par les autorités tierces de l'industrie. Le 3 juin, Antaisolar a signé un accord stratégique avec TÜV Rheinland pour les certifications d'accès au marché britannique et une coopération ESG avec TÜV SÜD, renforçant la crédibilité du produit. Le 4 juin, ALTRA-METAL (système de toiture métallique à double arc) d'Antaisolar a obtenu la certification UL 2703, et AT-Spark a obtenu la certification IEC 62817, confirmant ainsi sa conformité aux normes internationales. En outre, AT-Spark a reçu le prix SNEC « Gigawatt-Level Award », en reconnaissance de ses performances supérieures dans les projets solaires à grande échelle.

Développer les partenariats mondiaux

Le 4 juin, Antaisolar a signé des accords stratégiques avec Gebeng Energy et RAYSTECH, marquant des étapes importantes en Asie du Sud-Est et en Australie. Les partenariats couvrent plus de 800 MW de projets solaires et la collaboration sur le développement des canaux, la livraison des projets et la promotion du marché en Australie. À la fin de 2025, les expéditions mondiales d'Antaisolar ont atteint 50,1 GW dans 21 pays, renforçant ainsi sa présence internationale et son leadership dans l'industrie photovoltaïque.

En mettant clairement l'accent sur l'innovation des produits, la qualité vérifiée et l'expansion mondiale, Antaisolar a réaffirmé, lors de la présentation du SNEC 2026, sa mission consistant à « Bâtir un monde vert » et à accélérer la transition vers une énergie propre et à faible émission de carbone.