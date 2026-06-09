Antaisolar อวดโซลูชันระบบติดตามแบบ 2P เวอร์ชันอัปเกรดที่ SNEC 2026 พร้อมตรึงความร่วมมือระดับโลกกับหลายบริษัท
News provided byAntai Solar
09 Jun, 2026, 13:32 CST
เซี่ยเหมิน, จีน, 9 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- หลังจากติดอันดับที่ 7 ใน 10 อันดับแรกของผู้ผลิตระบบติดตามแสงอาทิตย์ระดับโลกประจำปี 2569 จาก Wood Mackenzie และได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ผลิตระบบติดตามแสงอาทิตย์ระดับ A-Class ระดับโลกมาสด ๆ ร้อน ๆ Antaisolar ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านโซลูชันระบบติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ดิจิทัลอัจฉริยะ ได้เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์อัปเกรดใหม่ที่มหกรรม SNEC Exhibition ครั้งที่ 19 ที่เซี่ยงไฮ้ โดย Antaisolar ได้นำเสนอระบบติดตามแสงอาทิตย์แบบหลายไดรฟ์ 2P รุ่น TAI-Universal อัปเกรดใหม่ ระบบติดตามแสงอาทิตย์แบบ 1P รุ่น AT-Spark ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เรือธง และโซลูชัน ALTRA-ROOF ครบวงจร เผยความมุ่งมั่นของ Antaisolar ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตรฐานสูงสำหรับการใช้งานด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่หลากหลาย
การอัปเกรดทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์
จุดเด่นอยู่ที่ TAI-Universal ระบบติดตามแบบหลายไดรฟ์ 2P รุ่นอัปเกรดใหม่ ซึ่งเปิดตัวสู่สาธารณะเป็นครั้งแรกที่ SNEC 2026 ระบบติดตาม TAI-Universal รุ่นใหม่นี้มีโครงสร้างหลักและจุดเชื่อมต่อที่เสริมความแข็งแกร่ง รองรับช่วงเสาได้ถึง 80 เมตร และทนทานต่อแรงลม 60 เมตร/วินาที การปรับปรุงเหล่านี้ช่วยลดจำนวนเสาและลดต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วย (LCOE) ของโครงการ
ระบบติดตาม 1P รุ่นเรือธง AT-Spark ให้ความแข็งแกร่งของโครงสร้างเพิ่มขึ้น 40% และความทนทานสูงขึ้น 50% จึงเหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่และภูมิประเทศที่ซับซ้อน
ระบบ ALTRA-ROOF ที่มาพร้อม Snapfit เทคโนโลยีการติดตั้งแบบรวดเร็ว มอบตัวเลือกการออกแบบที่ยืดหยุ่นและความเสถียรเพิ่มขึ้น ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจาย
ได้รับการยอมรับและใบรับรองจากอุตสาหกรรม
ความมุ่งมั่นของ Antaisolar ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอิสระต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน Antaisolar ได้ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์กับ TÜV Rheinland เพื่อขอใบรับรองการเข้าถึงตลาดสหราชอาณาจักร และความร่วมมือด้าน ESG กับ TÜV SÜD ซึ่งช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ALTRA-METAL (ระบบหลังคาโลหะแบบโค้งคู่) ของ Antaisolar ได้รับการรับรอง UL 2703 และ AT-Spark ได้รับการรับรอง IEC 62817 ซึ่งเป็นการยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ AT-Spark ยังได้รับรางวัล SNEC "Gigawatt-Level Award" ซึ่งเป็นการยกย่องประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่อีกด้วย
ขยายความร่วมมือระดับโลก
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน Antaisolar ได้ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์กับ Gebeng Energy และ RAYSTECH ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย โดยความร่วมมือนี้ครอบคลุมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์กว่า 800 เมกะวัตต์ และการทำงานร่วมกันในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งมอบโครงการ และการส่งเสริมการตลาดในออสเตรเลีย ภายในสิ้นปี 2568 ยอดการจัดส่งทั่วโลกของ Antaisolar ได้แตะระดับ 50.1 กิกะวัตต์ ใน 21 ประเทศ ซึ่งเป็นการตอกย้ำการดำเนินงานและความเป็นผู้นำในระดับสากลของบริษัทในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์
ด้วยการมุ่งเน้นชัดเจนไปที่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ คุณภาพที่ได้รับการตรวจสอบ และการขยายการดำเนินงานไปทั่วโลก การจัดแสดงสินค้าของ Antaisolar ที่ SNEC 2026 ตอกย้ำพันธกิจของบริษัทใน "Raise a Green World" ("สร้างโลกสีเขียว") และเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดคาร์บอนต่ำ
SOURCE Antai Solar
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