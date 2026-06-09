精彩合集 | SNEC 2026安泰新能源硬核時刻，跟蹤方案升級，多項合作共襄光伏盛宴

廈門2026年6月9日 /美通社/ -- 2026 年 6 月 3 日至 5 日，第十九屆 SNEC 國際太陽能光伏和智慧能源&儲能展覽會於上海國家會展中心圓滿舉行。作為全球新能源領域最具專業性與影響力的展會之一，SNEC 持續聚焦行業人士關注。此次展會，安泰新能源重磅展出跟蹤系列產品，帶來1P旗艦智能跟蹤系統AT-Spark 、2P多點驅動跟蹤支架TAI-Universal和SmartTrail智能跟蹤控制系統。同時，ALTRA全系列屋頂光伏產品驚艷亮相，展現從地面到屋頂全場景覆蓋能力。展會期間，安泰新能源還與多家合作伙伴、權威機構達成合作，展現品牌強勁實力與創新活力。

跟蹤升級方案首次展出，全場景解決方案驚艷亮相

從地面到屋頂，安泰新能源賦能光伏應用新方案。此次展會，安泰新能源重磅帶來1P旗艦智能跟蹤系統AT‑Spark、2P多點驅動跟蹤支架TAI-Universal兩款智能跟蹤支架及配套SmartTrail智能跟蹤控制系統。

此次，安泰新能源展示全新迭代升級的 2P多點驅動支架 TAI‑Universal，系統最長升級至80m、抗風提升至60m/s，樁基用量更少、容配比更高，可削減項目成本、提升雙面組件發電收益。旗艦1P跟蹤支架AT‑Spark依托自研八角管設計與雙球形軸承構造，結構比剛度提升40%，比強度提升50%。同時，力學性能大幅優化，適配超長陣列，降本增效、適配復雜地形與極端氣候。而SmartTrail智能跟蹤控制系統兼容全系跟蹤支架，依托多維度輻照算法優化追日角度，搭配多重防護機制保障極端工況下電站穩定發電。

除大型地面電站方案外，安泰新能源同樣帶來屋頂光伏解決方案。主力產品 ALTRA 全系列屋頂光伏支架系統同步亮相，產品覆蓋彩鋼瓦、戶用瓦片、陽台等多類場景，安裝靈活便捷、穩定性突出，針對性破解分布式光伏屋面適配差、安裝困難等行業難題，精准滿足戶用與工商業分布式項目建設需求，收獲現場高度關注。

重磅簽約落地！安泰與全球合作伙伴達成深度合作

6月4日，安泰新能源在展台與 GEBENG ENERGY、RAYSTECH GROUP PTY LTD等公司分別舉行了重磅簽約儀式。

Gebeng Energy SDN BHD 董事長 Dr. Ng Weng Seng 與安泰新能源 CEO 黃麗琴共同出席簽約儀式，見證雙方戰略合作關系邁入新階段。安泰新能源與馬來西亞 GEBENG ENERGY 正式建立戰略合作伙伴關系，雙方將圍繞馬來西亞800MW大型地面光伏項目建設展開深入合作，為安泰新能源持續開拓馬來西亞及東南亞市場打下了堅實基礎。

為進一步深化澳洲市場戰略布局，RAYSTECH 創始人兼 CEO Mark 與安泰新能源 CEO 黃麗琴共同簽署戰略合作協議，雙方正式達成戰略合作伙伴關系。此次合作將進一步深化雙方在澳洲可再生能源市場的協同布局，圍繞渠道拓展、市場推廣、項目落地於服務支持等方面展開更深層次合作。

截至2025年底，安泰新能源全球出貨量達50.1GW，在全球21個國家和地區設置了子公司和辦事處。安泰新能源攜手全球客戶持續拓展光伏市場覆蓋維度，以全球化業務布局與技術協同為驅動，進一步夯實行業主導地位。

權威認證，品牌實力再上新台階

6月3日，安泰新能源與TÜV萊茵完成戰略簽約認證儀式，標志著安泰新能源將攜手TÜV萊茵進行英國市場准入認證，以更高標准向客戶證明產品的品質與可信賴度，進一步鞏固在歐洲市場的競爭力。同天，安泰新能源與TÜV南德意志集團正式簽署ESG合作協議，此次合作，意味著安泰新能源將進一步提升在ESG領域的管理基礎，提升品牌國際公信力，為實現清潔、高效、可持續的能源未來貢獻專業力量。

6月4日上午，安泰新能源ALTRA雙弧形彩鋼瓦支架系統獲得蘇州UL美華認證有限公司頒發的UL 2703 認證，標志著該產品在結構安全、電氣接地、防火性能及長期可靠性等方面均達到國際權威標准要求。

同天下午，安泰新能源AT-Spark智能跟蹤支架系統榮獲 TÜV NORD 頒發的 IEC 62817 國際認證。該認證代表，AT-Spark在結構強度、跟蹤精度、耐久性能及環境適應性等方面均通過國際權威標准驗證。不僅印證了 AT-Spark 的自研技術實力與可靠品質，也進一步提升了產品在全球市場的認可度，為其參與國內外大型光伏項目招投標、拓展海外市場築牢資質基礎，進一步強化安泰新能源在全球光伏跟蹤支架領域的核心競爭力。

干貨演講分享，吸引全場關注

此次，安泰新能源帶來分布式一站式解決方案與智能跟蹤支架系統，兩大解決方案演講。

作為分布式光伏領軍企業，安泰新能源專門設置We Cover分布式光伏一站式解決方案演講，將解決方案拆分為兩大部分進行詳解。針對分布式產品與技術，安泰新能源分布式產品經理林瑩傑，向觀眾重點介紹了ALTRA全系全場景產品與Snapfit閃裝系統，展現了安泰新能源對客戶需求的精准理解與安裝技術研發上的強大實力。

解決方案服務層面，安泰新能源分布式市場總監田鼎圍繞「生產制造實力與客戶服務」進行了系統分享，重點展示了公司面向渠道商與項目型客戶打造的一站式服務能力。針對分布式項目屋頂類型多樣、產品組合復雜、設計報價效率要求高等行業痛點，安泰新能源不僅提供全材質、全功能的支架產品矩陣，更通過 SolarAID 智能軟件設計平台，將屋頂設計、方案出圖、產品選型與項目報價等流程進行高效整合，幫助客戶提升前期設計效率，降低項目溝通與落地成本。

跟蹤技術演講環節，安泰新能源研發結構經理李博瀚圍繞「智能跟蹤支架解決方案」進行了系統分享，重點介紹了 AT-Spark 作為安泰新能源旗艦1P智能跟蹤支架系統在大型地面電站場景中的應用價值。作為適用於大型地面項目的跟蹤支架產品，AT-Spark 兼具地形適應能力、發電效率與系統可靠性，可搭配安泰智能監控運維系統進行實時跟蹤，幫助項目提升發電效率、降低運營成本。同時，還特別介紹了TAI-Universal的全新升級，展示出安泰新能源在跟蹤支架領域不斷研發向前的創新精神。

再獲殊榮，三大重磅獎項彰顯企業影響力

本屆展會，安泰新能源憑借源在市場規模、經營質量、產品創新、社會責任及可持續發展等維度的優異表現，榮登光伏品牌實驗室（PVBL）發布的「2026 CNE 全球光伏跟蹤支架系統品牌Tier1榜單」，標志著安泰新能源具備前沿技術儲備、全球化布局體系與差異化產品矩陣等核心競爭力，是當前全球光伏跟蹤支架領域的標桿力量。同時，安泰新能源還榮獲「PVBL2026全球光儲行業最具影響力材料技術創新獎」。在安泰新能源從原材料開始嚴格把控，重視生產關鍵基礎材料的研發革新。2018年，安泰新能源成立院士專家工作站，圍繞太陽能光伏支架鋁合金材料研發、鋁合金型材擠壓工藝提高等鋁合金材料制造的全流程工藝展開密切合作。2023年，其自研的高性能鋁合金6A22在性能上獲得國家質量標准的認可，成為行業內首家擁有自有鋁合金牌號的光伏支架廠商。

此外，安泰新能源「智能跟蹤支架AT-Spark」憑借技術創新、超強性能榮獲 SNEC PV&ES 第十九屆（2026）國際太陽能光伏和智慧能源&儲能及電池技術與裝備（上海）大會暨展覽會組委會頒發的「SNEC十大亮點評選」之「吉瓦級獎」。該榮譽不僅是市場對安泰新能源跟蹤產品的深度認可，更以實力印證其在全球光伏支架領域的領航地位。安泰新能源將繼續以產品力為錨點，持續引領行業標准升級，為全球清潔能源項目提供更具競爭力的方案。

抓住幸運，趣味展現螞蟻范

除硬核的產品技術展示與重磅戰略合作簽約外，安泰新能源閃電系列盲盒再次登陸展會，以「Grab Your Flash」為主題，通過抓娃娃全新互動形式，吸引了大量觀眾駐足參與，互動氛圍熱烈十足。品牌 IP「Flash」此次化身為地球造型毛絨掛件環保袋，以創意好物傳遞環保理念，將綠能概念植入品牌基因，踐行 ESG 可持續發展精神。

2026 SNEC已圓滿落幕，未來，安泰新能源將繼續與全球合作伙伴攜手，深耕光伏支架領域，始終以「撐起綠能世界」為企業使命，推動新能源產業數智化融合發展，助力世界范圍內的能源綠色低碳轉型。

SOURCE Antai Solar