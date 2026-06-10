Antaisolar、SNEC 2026で改良型2P太陽光追尾システムを披露、世界各地で複数の提携を締結

中国・厦門、2026年6月10日 /PRNewswire/ -- Wood Mackenzieによる2026年PVトラッカー世界トップ10で7位にランクインし、グローバルAクラスのトラッカーメーカーに選出されたAntaisolarは、 デジタル技術を活用したインテリジェントな太陽光発電（PV）架台システムソリューションを専門とする大手企業 であり、上海で開催された第19回SNEC展示会（19th SNEC Exhibition）で、改良型製品ポートフォリオを披露しました。Antaisolarは、改良型2PマルチドライブトラッカーTAI-Universal、主力1PトラッカーAT-Spark、およびALTRA-ROOFソリューション一式を披露し、多様な太陽光発電用途に対応する高水準の製品研究開発に注力する姿勢を示しました。

製品ラインアップ全体の改良

なかでも注目を集めたのは、SNEC 2026で初公開された改良型2PマルチドライブトラッカーTAI-Universalです。主要構造部と接合部を強化した刷新版TAI-Universalトラッカーは、最大80メートルのスパンに対応するとともに、風速60m/sの耐風性能を備えています。これらの改良により、杭の本数を減らし、プロジェクトの均等化発電原価（LCOE）を低減できます。

主力1PトラッカーAT-Sparkは、構造剛性が40%、強度が50%向上しており、大規模案件や複雑な地形での導入に最適です。Snapfit迅速施工技術を搭載したALTRA-ROOFシステムは、柔軟な設計オプションを提供するとともに、安定性を高め、分散型太陽光発電設備における信頼性の高い性能を確保します。

業界からの評価と認証の獲得

Antaisolarの製品品質への取り組みは、業界の第三者機関から評価されました。6月3日、Antaisolarは、英国市場参入認証に関してTÜV Rheinlandと戦略的契約を締結するとともに、TÜV SÜDとESG分野で協力関係を構築し、製品の信頼性を高めました。6月4日、AntaisolarのALTRA-METAL（デュアルアーク式金属屋根システム）は UL 2703認証を、AT-SparkはIEC 62817認証をそれぞれ取得し、国際規格への適合が確認されました。また、AT-Sparkは、大規模太陽光発電プロジェクトにおける優れた性能が評価され、SNECの「ギガワット級賞（Gigawatt-Level Award）」を受賞しました。

世界各地での提携拡大

6月4日、AntaisolarがGebeng EnergyおよびRAYSTECHと戦略的契約を締結し、東南アジアとオーストラリアでの事業展開において重要な節目を迎えました。これらの提携は、800MWを超える太陽光発電プロジェクトに加え、オーストラリアにおける販売チャネルの開拓、プロジェクトの遂行、および販促活動での協力を対象としています。2025年末時点で、Antaisolarの世界出荷量は21か国で50.1GWに達し、同社の国際的な存在感と太陽光発電業界におけるリーダーシップを一段と強化しました。

製品革新、確かな品質、世界展開に重点を置くAntaisolarは、SNEC 2026での展示を通じて、「グリーンな世界を育む（Raise a Green World）」という使命を改めて示すとともに、クリーンな低炭素エネルギーへの移行を加速させました。

SOURCE Antai Solar